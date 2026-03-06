Getty/GOAL
VIDÉO : Kylian Mbappé reproduit la célèbre célébration « Siu » de Cristiano Ronaldo pour l'équipe junior de Monaco, alors qu'une vidéo rétrospective marque les 10 ans de la signature de son premier contrat professionnel
Le jeune Mbappé imite son idole
Dans cette vidéo récemment remise au goût du jour, on peut voir le jeune Mbappé sprinter après avoir marqué un but, avant de sauter en l'air et d'atterrir dans la célèbre pose « Siu » rendue célèbre par Cristiano Ronaldo. Cette célébration, qui est devenue l'une des plus reconnaissables du football pendant le passage de Ronaldo au Real Madrid, a été copiée par d'innombrables jeunes joueurs à travers le monde.
Pour Mbappé, cet hommage à la légende portugaise n'était pas une surprise. L'international français a souvent déclaré que Ronaldo était l'une de ses plus grandes sources d'inspiration pendant son enfance. Enfant à Bondy, Mbappé admirait le quintuple vainqueur du Ballon d'Or et rêvait d'atteindre les mêmes sommets dans ce sport.
Le tournant décisif à Monaco qui a tout changé
La réapparition de cette vidéo intervient également à un moment symbolique dans la carrière de Mbappé. Cette année marque le dixième anniversaire de la signature de son premier contrat professionnel avec l'AS Monaco, une étape clé qui a ouvert la voie à son ascension fulgurante dans le football européen.
Le centre de formation de Monaco a joué un rôle crucial dans le développement de Mbappé, l'aidant à passer du football junior au niveau professionnel. Le club lui a donné l'occasion de montrer son talent dès son plus jeune âge et a rapidement reconnu l'énorme potentiel qu'il possédait.
La naissance d'une légende
Mbappé a fait ses débuts chez les seniors à Monaco à seulement 16 ans et s'est rapidement imposé comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs d'Europe. Il s'est révélé lors de la saison 2016-2017, où il a joué un rôle de premier plan dans la conquête du titre de champion de France par Monaco et dans son impressionnante campagne en Ligue des champions de l'UEFA, qui s'est terminée en demi-finale.
Depuis, Mbappé a connu un succès extraordinaire, tant en club qu'en sélection nationale. L'attaquant a remporté plusieurs trophées nationaux et a joué un rôle clé dans le triomphe de la France lors de la Coupe du monde de la FIFA 2018, consolidant ainsi sa place parmi l'élite du football.
Si la vidéo virale montre un jeune joueur célébrant comme son idole, elle capture également les débuts d'un parcours qui allait finalement faire de Mbappé l'une des stars incontournables du football moderne.
