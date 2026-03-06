VIDÉO : Kylian Mbappé reproduit la célèbre célébration « Siu » de Cristiano Ronaldo pour l'équipe junior de Monaco, alors qu'une vidéo rétrospective marque les 10 ans de la signature de son premier contrat professionnel

Mbappé a fait ses débuts chez les seniors à Monaco à seulement 16 ans et s'est rapidement imposé comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs d'Europe. Il s'est révélé lors de la saison 2016-2017, où il a joué un rôle de premier plan dans la conquête du titre de champion de France par Monaco et dans son impressionnante campagne en Ligue des champions de l'UEFA, qui s'est terminée en demi-finale.

Depuis, Mbappé a connu un succès extraordinaire, tant en club qu'en sélection nationale. L'attaquant a remporté plusieurs trophées nationaux et a joué un rôle clé dans le triomphe de la France lors de la Coupe du monde de la FIFA 2018, consolidant ainsi sa place parmi l'élite du football.

Si la vidéo virale montre un jeune joueur célébrant comme son idole, elle capture également les débuts d'un parcours qui allait finalement faire de Mbappé l'une des stars incontournables du football moderne.