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VIDÉO : KSI prend une douche ! La star de YouTube est complètement trempée après la victoire de Prime FC en Baller League UK
Le Prime FC entre dans l'histoire en remportant un titre majeur.
La finale très attendue du Final Four, disputée à l’O2 de Londres, a offert aux nouveaux venus une tribune idéale pour briller. Olajide Olatunji, mieux connu sous le nom de KSI, a vu son équipe répondre aux immenses attentes de sa première saison. Les images des joueurs aspergeant leur fondateur d’eau ont parfaitement capturé la joie pure de l’instant. Pour immortaliser cet instant, le compte Instagram officiel de la Baller League UK a publié un cliché de KSI mordant sa médaille, avec cette légende : « Les champions de la Baller League sont au sommet de leur art ». Un hommage mérité à une équipe qui a survolé la compétition.
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Une prestation dominante en finale
Pour soulever le trophée, le Prime FC a dû éliminer plusieurs des équipes les plus redoutables de la compétition. Son parcours a commencé par une victoire 5-3 face au Deportrio, lui ouvrant ainsi les portes d’une finale maîtrisée 5-2 contre le NDL FC. NDL FC, l’un des prétendants les plus en forme de la phase régulière, avait atteint ce stade en battant le SDS FC 3-1 en demi-finale. Mais face à l’efficacité redoutable des attaquants du Prime FC et à leur capacité à frapper aux moments clés, la formation finaliste n’a pu inverser la tendance.
KSI étend son empire sportif
En dehors des terrains, KSI conserve une influence majeure sur le paysage sportif. Président de la Baller League UK et cofondateur de Prime FC, il a transformé sa notoriété numérique en une compétition de football à six intense. Son portefeuille sportif dépasse désormais les formats traditionnels. Il a récemment acquis une participation dans le club de Dagenham & Redbridge, qu’il entend propulser dans la hiérarchie du football anglais. Par ailleurs, sa promotion Misfits Boxing a révolutionné les événements de boxe crossover à l’échelle mondiale, tandis que sa marque de boissons très populaire demeure un partenaire stratégique clé pour son club de cœur, Arsenal.
- Getty Images Sport
Quelle est la prochaine étape pour Prime FC ?
Après son remarquable triomphe lors de sa première saison, le Prime FC va désormais s'attacher à défendre son titre durement acquis lors de la quatrième saison à venir. Le club s'est imposé comme l'équipe à battre, et les attentes seront encore plus élevées la saison prochaine. Les supporters peuvent sans aucun doute s'attendre à de nouvelles recrues de renom, à une offre de divertissement encore plus riche et à une domination sans faille.