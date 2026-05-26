La finale très attendue du Final Four, disputée à l’O2 de Londres, a offert aux nouveaux venus une tribune idéale pour briller. Olajide Olatunji, mieux connu sous le nom de KSI, a vu son équipe répondre aux immenses attentes de sa première saison. Les images des joueurs aspergeant leur fondateur d’eau ont parfaitement capturé la joie pure de l’instant. Pour immortaliser cet instant, le compte Instagram officiel de la Baller League UK a publié un cliché de KSI mordant sa médaille, avec cette légende : « Les champions de la Baller League sont au sommet de leur art ». Un hommage mérité à une équipe qui a survolé la compétition.







