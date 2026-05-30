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VIDÉO : Kai Havertz ouvre le score pour Arsenal et intègre, comme Cristiano Ronaldo, le club très select des buteurs en finale de la Ligue des champions, grâce à sa réalisation早tive face au PSG
Havertz rejoint le gratin à Budapest
Havertz a confirmé son statut de spécialiste des grands rendez-vous en ouvrant le score pour Arsenal dès la 5e minute de la finale de la Ligue des champions contre le PSG. L'attaquant allemand a débordé sur l'aile gauche, s'est introduit dans la surface de réparation sans être inquiété, puis a expédié le ballon dans la lucarne.
En trouvant le chemin des filets à la Puskas Arena, l’Allemand est devenu l’un des trois seuls joueurs de l’histoire à avoir marqué en finale de Ligue des champions avec deux clubs différents, rejoignant Cristiano Ronaldo (Manchester United et Real Madrid) et Mario Mandzukic (Bayern Munich et Juventus).
L’attaquant allemand, déjà auteur du but décisif pour Chelsea face à Manchester City en 2021, offre ainsi d’entrée l’avantage aux hommes de Mikel Arteta contre l’équipe de Luis Enrique, alors qu’Arsenal vise son premier sacre continental et un doublé historique après son triomphe en Premier League.
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Les éloges d’Enrique, combinés au palmarès du club, constituent un atout pour Arsenal.
Enrique, qui vise son troisième titre de Ligue des champions en tant qu’entraîneur, a salué la progression d’Arsenal avant la rencontre. Il a déclaré : « Non, je ne suis pas surpris, surtout au vu de ce qu’ils ont accompli cette année. Ils méritent pleinement de remporter la Premier League. Ils ont été l’équipe la plus régulière. Ce n’était pas toujours simple avec Manchester City dans leur dos, mais ils méritaient ce titre. Arteta est là depuis six ans et demi, il connaît donc l’équipe sur le bout des doigts. »
Par ailleurs, l’histoire sourit à Arsenal : chacune des 11 dernières équipes à avoir ouvert le score en finale de Ligue des champions a ensuite soulevé le trophée. La dernière formation à avoir mené au score avant de s’incliner reste l’Atlético Madrid, battu 4-1 par le Real Madrid en 2014.
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Les Gunners visent un exploit face aux champions en titre
Cette finale représente la deuxième participation d’Arsenal à l’épreuve reine de l’UEFA, vingt-deux ans après une première tentative conclue par une défaite 2-1 face au FC Barcelone en 2006 – une rencontre où les Gunners avaient pourtant ouvert le score avant de finalement céder. De leur côté, les Parisiens abordent ce rendez-vous en tenants du titre et entendent bien conserver leur couronne, forts de leur large succès 5-0 contre l’Inter Milan lors de l’édition précédente.