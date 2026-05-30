VIDÉO : Kai Havertz ouvre le score pour Arsenal et intègre, comme Cristiano Ronaldo, le club très select des buteurs en finale de la Ligue des champions, grâce à sa réalisation早tive face au PSG

Havertz a confirmé son statut de spécialiste des grands rendez-vous en ouvrant le score pour Arsenal dès la 5e minute de la finale de la Ligue des champions contre le PSG. L'attaquant allemand a débordé sur l'aile gauche, s'est introduit dans la surface de réparation sans être inquiété, puis a expédié le ballon dans la lucarne.

En trouvant le chemin des filets à la Puskas Arena, l’Allemand est devenu l’un des trois seuls joueurs de l’histoire à avoir marqué en finale de Ligue des champions avec deux clubs différents, rejoignant Cristiano Ronaldo (Manchester United et Real Madrid) et Mario Mandzukic (Bayern Munich et Juventus).

L’attaquant allemand, déjà auteur du but décisif pour Chelsea face à Manchester City en 2021, offre ainsi d’entrée l’avantage aux hommes de Mikel Arteta contre l’équipe de Luis Enrique, alors qu’Arsenal vise son premier sacre continental et un doublé historique après son triomphe en Premier League.