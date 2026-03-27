VIDÉO : Jürgen Klopp de retour à Liverpool ! L'ancien entraîneur légendaire des Reds est tout sourire, vêtu d'un survêtement et d'une casquette du club, à la veille d'un match de bienfaisance

« The Normal One » est de retour là où tout a commencé. Klopp est revenu à Liverpool cette semaine pour participer à un match caritatif très médiatisé organisé par la Fondation LFC.

L'ancien entraîneur des Reds, qui a mis fin à son mandat de neuf ans en 2024, assistera Sir Kenny Dalglish au sein de l'équipe d'encadrement d'une sélection des légendes de Liverpool qui affrontera celle du Borussia Dortmund.

Klopp semblait de bonne humeur à son arrivée à l'événement, enfilant sans peine le maillot du club qui fut son uniforme du mardi au dimanche pendant 491 matchs.

Bien qu'il occupe actuellement le poste de directeur mondial du football chez Red Bull, fonction qu'il a prise en janvier 2025, son cœur reste clairement ancré dans le nord-ouest de l'Angleterre. Les fans ont déjà inondé les réseaux sociaux de vidéos montrant l'Allemand à son arrivée avant le coup d'envoi de samedi après-midi.