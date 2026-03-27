Getty Images
Traduit par
VIDÉO : Jürgen Klopp de retour à Liverpool ! L'ancien entraîneur légendaire des Reds est tout sourire, vêtu d'un survêtement et d'une casquette du club, à la veille d'un match de bienfaisance
Klopp fait son retour sur le banc d'Anfield
« The Normal One » est de retour là où tout a commencé. Klopp est revenu à Liverpool cette semaine pour participer à un match caritatif très médiatisé organisé par la Fondation LFC.
L'ancien entraîneur des Reds, qui a mis fin à son mandat de neuf ans en 2024, assistera Sir Kenny Dalglish au sein de l'équipe d'encadrement d'une sélection des légendes de Liverpool qui affrontera celle du Borussia Dortmund.
Klopp semblait de bonne humeur à son arrivée à l'événement, enfilant sans peine le maillot du club qui fut son uniforme du mardi au dimanche pendant 491 matchs.
Bien qu'il occupe actuellement le poste de directeur mondial du football chez Red Bull, fonction qu'il a prise en janvier 2025, son cœur reste clairement ancré dans le nord-ouest de l'Angleterre. Les fans ont déjà inondé les réseaux sociaux de vidéos montrant l'Allemand à son arrivée avant le coup d'envoi de samedi après-midi.
Regardez la vidéo
Réaction aux rumeurs concernant le Real Madrid
Alors que les fidèles d'Anfield rêvent d'un retour, le nom de Klopp est régulièrement évoqué pour occuper le poste d'entraîneur au Bernabéu. Selon certaines rumeurs, le Real Madrid aurait contacté l'entraîneur de 58 ans pour remplacer Álvaro Arbeloa, mais Klopp a récemment profité d'une conférence de presse à Munich pour démentir ces informations avec la franchise qui le caractérise.
« Si le Real Madrid avait appelé, nous en aurions déjà entendu parler », a déclaré Klopp. « Mais tout cela n'a aucun sens. Ils n'ont même pas appelé, pas une seule fois. Ils n'ont même pas appelé mon agent. Je l'ai déjà dit mille fois, mais bien sûr, je n'y pense pas du tout pour l'instant. Il n'y a aucune raison de le faire, heureusement. »
- Getty
La porte reste ouverte pour l'avenir
Klopp a pris soin de ne pas se retirer complètement du monde du football lorsqu'il a quitté le Merseyside, et ses dernières déclarations laissent entendre que son passage dans la zone technique n'est peut-être pas encore terminé.
Même avec ses lourdes responsabilités chez Red Bull, l'envie de diriger sur le plan tactique semble couver sous la surface chez cet homme qui a remporté à la fois la Premier League et la Ligue des champions avec Liverpool.
« Quant à l’avenir, je n’ai pas encore tout à fait fini en tant qu’entraîneur », a noté Klopp lors de la présentation de l’équipe de la Coupe du monde sur Magenta TV. « Alors qui sait ce qui pourrait se passer dans les prochaines années ? Mais je n’ai absolument aucun projet en ce sens. »