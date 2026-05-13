Dans une interview exclusive accordée à GOAL, l’emblématique ex-technicien de Liverpool a été placé sur le gril par une série de comparaisons éclair entre des cadors du football et des stars du sport américain. Interrogé sur son choix entre les New York Knicks et Manchester United, Klopp s’est immédiatement prononcé en faveur de la franchise NBA, une réponse susceptible de ravir les supporters des Reds tout en piquant les fans d’Old Trafford.

Malgré les vingt titres de champion d’Angleterre et le palmarès impressionnant des Red Devils, la loyauté de l’Allemand penche sans surprise vers le bord rouge de Merseyside. Son passage à Anfield a été rythmé par une rivalité féroce avec United, et ce choix des Knicks ressemble à un tacle mesuré – et légèrement ironique – à ses anciens adversaires de Premier League.