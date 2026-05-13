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VIDÉO : Jürgen Klopp adresse un tacle cinglant à Manchester United et assure que son Liverpool était encore MEILLEUR que les légendaires Chicago Bulls, triple champions consécutifs

J. Klopp
Manchester United
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Jürgen Klopp n’a jamais été du genre à dissimuler ses véritables sentiments, et l’ancien entraîneur de Liverpool a déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux en infligeant un camouflet sans pitié à Manchester United. Même si le tacticien allemand reste pour l’instant à l’écart des terrains, il n’a rien perdu de son esprit de compétition ni de sa loyauté envers les fidèles d’Anfield.

  • Klopp opte pour les Knicks plutôt que pour Manchester United.

    Dans une interview exclusive accordée à GOAL, l’emblématique ex-technicien de Liverpool a été placé sur le gril par une série de comparaisons éclair entre des cadors du football et des stars du sport américain. Interrogé sur son choix entre les New York Knicks et Manchester United, Klopp s’est immédiatement prononcé en faveur de la franchise NBA, une réponse susceptible de ravir les supporters des Reds tout en piquant les fans d’Old Trafford.

    Malgré les vingt titres de champion d’Angleterre et le palmarès impressionnant des Red Devils, la loyauté de l’Allemand penche sans surprise vers le bord rouge de Merseyside. Son passage à Anfield a été rythmé par une rivalité féroce avec United, et ce choix des Knicks ressemble à un tacle mesuré – et légèrement ironique – à ses anciens adversaires de Premier League.

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  • Liverpool a-t-il vraiment battu les légendaires Bulls ?

    Interrogé sur les comparaisons entre son équipe de Liverpool, championne d’Europe, et l’une des plus grandes dynasties sportives, les Chicago Bulls des années 1990 emmenés par Michael Jordan, Jürgen Klopp n’a pas hésité. En citant spécifiquement la seconde période triomphante des Bulls, marquée par trois titres consécutifs, le technicien allemand a affiché la même confiance qui a façonné la mentalité d’acier des Reds.

    Sans hésiter, il a affirmé que son groupe, auteur du doublé Premier League-Ligue des champions, l’emporterait sur les mythiques basketteurs. Un propos fort qui témoigne de la fierté intacte qu’il porte à l’équipe qu’il a façonnée.

  • Lionel Messi Michael JordanGetty/GOAL

    Messi ou Jordan ? Klopp a trouvé la parade.

    Lorsque la discussion a inévitablement glissé vers le débat sur le « GOAT » (le plus grand de tous les temps), Klopp s'est retrouvé pris entre deux légendes : Lionel Messi et Michael Jordan. Refusant de déséquilibrer l'affrontement par manque de respect, l'ancien mentor du Borussia Dortmund a choisi la voie diplomatique. Plutôt que de prendre parti, il a fusionné les deux patronymes sur un ton badin : « Michael Messi. Lionel Jordan. »

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