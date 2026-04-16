La campagne du Real Madrid en Ligue des champions s’est conclue par une élimination cruelle (6-4 sur l’ensemble des deux matchs) face au Bayern Munich, émaillée par un manque de sang-froid. Estimant les décisions arbitrales finales injustifiées, la star anglaise Jude Bellingham s’est joint, bouleversé, à plusieurs coéquipiers madrilènes pour protester vigoureusement auprès de l’arbitre slovène Vincic dès le coup de sifflet final. La jeune pépite turque Arda Güler, auteur d’un doublé sensationnel plus tôt dans la rencontre, a écopé d’un carton rouge direct pour ses protestations véhémentes après le but victorieux de Michael Olise à la 95^e minute.
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VIDÉO : Jude Bellingham se joint à ses coéquipiers du Real Madrid, furieux, qui foncent vers l’arbitre à l’issue de la rencontre de Ligue des champions perdue face au Bayern Munich
Le chaos s’empare de l’Allianz Arena
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Le geste d’éclat de Camavinga
Le tournant du match pour les visiteurs s’est produit suite à une série de défaillances disciplinaires. Eduardo Camavinga, déjà sous les projecteurs en raison de ses performances cette saison, a vécu une entrée en jeu cauchemardesque après avoir été lancé à la 62^e minute. Après un premier avertissement pour une faute sur Jamal Musiala, le Français a commis une erreur coûteuse huit minutes plus tard en refusant de rendre le ballon au milieu du Bayern Joshua Kimmich, écopant d’un deuxième jaune pour retard de jeu. Cette exclusion coupable a contraint Madrid à terminer la rencontre à dix contre onze au moment le plus délicat. Cette infériorité numérique, conjuguée à la pression grandissante des locaux, s’est révélée fatale : des buts tardifs de Luis Diaz et Olise ont finalement inversé la tendance.
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La saison du club madrilène est en miettes.
Les conséquences de cette défaite s’annoncent lourdes : le rapport de l’arbitre devrait être passé au crible par les instances de l’UEFA. Tandis que les images de l’altercation d’après-match continuent de tourner, Madrid doit se résoudre à une campagne européenne sans trophée. Bellingham demeure la pierre angulaire du projet, mais des interrogations persisteront sur l’incapacité de l’équipe à garder son sang-froid sous les projecteurs de la Ligue des champions.