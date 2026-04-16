VIDÉO : Jude Bellingham se joint à ses coéquipiers du Real Madrid, furieux, qui foncent vers l’arbitre à l’issue de la rencontre de Ligue des champions perdue face au Bayern Munich

Le tournant du match pour les visiteurs s’est produit suite à une série de défaillances disciplinaires. Eduardo Camavinga, déjà sous les projecteurs en raison de ses performances cette saison, a vécu une entrée en jeu cauchemardesque après avoir été lancé à la 62^e minute. Après un premier avertissement pour une faute sur Jamal Musiala, le Français a commis une erreur coûteuse huit minutes plus tard en refusant de rendre le ballon au milieu du Bayern Joshua Kimmich, écopant d’un deuxième jaune pour retard de jeu. Cette exclusion coupable a contraint Madrid à terminer la rencontre à dix contre onze au moment le plus délicat. Cette infériorité numérique, conjuguée à la pression grandissante des locaux, s’est révélée fatale : des buts tardifs de Luis Diaz et Olise ont finalement inversé la tendance.