VIDÉO : Jude Bellingham mène avec brio une interview en espagnol pendant près de deux minutes, alors que la star du Real Madrid évoque son retour après une blessure

Alors que l'équipe devait faire face à de nombreux problèmes physiques, il a souligné l'immense contribution de Vinicius Junior et de Federico Valverde, déclarant : « C'est incroyable. Dans les moments difficiles, ces deux-là trouvent toujours le moyen de se montrer à la hauteur et d'aider l'équipe. Pendant les périodes où nous avons eu beaucoup de blessés, ils ont toujours aidé l'équipe. Fede est un excellent exemple d'attitude, et Vini montre comment rebondir après une période difficile. Ce qu’ils font en ce moment est incroyable. » Il a également évoqué le soutien unique des supporters à domicile : « L’ambiance était incroyable. Les supporters, lors de soirées comme celle-ci, sont toujours incroyables. Cette ambiance nous aide beaucoup, et c’est pourquoi l’équipe se donne à fond. Surtout lors des derbies, ou contre City, tous les joueurs ressentent vraiment le soutien des supporters lorsqu’ils sont ici, au Bernabéu. »