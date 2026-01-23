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VIDÉO : Jude Bellingham mène avec brio une interview en espagnol pendant près de deux minutes, alors que la star du Real Madrid évoque son retour après une blessure

Jude Bellingham a ravi les supporters du Real Madrid non seulement par son retour sur le terrain après sept semaines d’absence pour blessure, mais aussi par ses impressionnantes compétences linguistiques. À la suite de la récente victoire lors du derby madrilène, le talentueux milieu de terrain a accordé une interview de deux minutes entièrement en espagnol courant, au cours de laquelle il a évoqué sa période difficile passée sur la touche, rendu hommage à ses coéquipiers et salué les supporters.

  • Bellingham s'exprime couramment en espagnol lors d'une interview après la victoire dans le derby

    Bellingham a fait son retour très attendu lors d’une victoire palpitante 3-2 contre l’Atlético de Madrid en Liga. Entré en jeu à la 75e minute à la place d’Arda Güler, le joueur de 22 ans a foulé à nouveau la pelouse du Bernabéu sous une ovation enthousiaste. Mais ce sont ses gestes d’après-match qui ont véritablement stupéfié les supporters. S'adressant directement à RMTV sans interprète, il a fait preuve d'une aisance remarquable lors d'une interview qui a duré près de deux minutes. Historiquement, les joueurs anglais ont souvent eu du mal à s'adapter aux langues étrangères, mais l'ancien jeune joueur de Birmingham City s'avère être une rare exception, renforçant ainsi son lien profond avec les supporters passionnés du club.

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  • Frustration liée aux blessures et à la forme de l'équipe

    La conversation a principalement porté sur son immense soulagement d’être de retour après un problème musculaire. Évoquant le poids émotionnel de cette épreuve, le milieu de terrain s’est montré franc quant à ses difficultés. « Ça a été très long. Sept semaines. J’ai été triste pendant longtemps, mais maintenant je suis heureux parce que je m’entraîne à nouveau avec mes coéquipiers », a-t-il déclaré. « Tout comme lors des autres matchs, l’équipe joue incroyablement bien en ce moment ; elle défend et attaque très bien. Comme toujours, mais surtout lors des deux ou trois derniers matchs, et c’est pour ça qu’on gagne autant. »


  • Jude fait l'éloge de Valverde et de Vini Jr

    Alors que l'équipe devait faire face à de nombreux problèmes physiques, il a souligné l'immense contribution de Vinicius Junior et de Federico Valverde, déclarant : « C'est incroyable. Dans les moments difficiles, ces deux-là trouvent toujours le moyen de se montrer à la hauteur et d'aider l'équipe. Pendant les périodes où nous avons eu beaucoup de blessés, ils ont toujours aidé l'équipe. Fede est un excellent exemple d'attitude, et Vini montre comment rebondir après une période difficile. Ce qu’ils font en ce moment est incroyable. » Il a également évoqué le soutien unique des supporters à domicile : « L’ambiance était incroyable. Les supporters, lors de soirées comme celle-ci, sont toujours incroyables. Cette ambiance nous aide beaucoup, et c’est pourquoi l’équipe se donne à fond. Surtout lors des derbies, ou contre City, tous les joueurs ressentent vraiment le soutien des supporters lorsqu’ils sont ici, au Bernabéu. »

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    Quelle est la prochaine étape pour Bellingham ?

    Après avoir fait un retour réussi en club, Bellingham va désormais rejoindre la sélection anglaise pour la prochaine trêve internationale. Le sélectionneur des Three Lions, Thomas Tuchel, a retenu le dynamique milieu de terrain dans sa dernière sélection pour deux matchs amicaux décisifs. L'Angleterre affrontera l'Uruguay le 27 mars avant de se mesurer au Japon quatre jours plus tard. Ces rencontres constituent une préparation essentielle en vue de la très attendue Coupe du monde 2026, qui se déroulera en juin prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

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