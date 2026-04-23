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Bernabeu-Tennis-Nadal-BellinghamGOAL/EL Chiringuito/IG:@rafaelnadal
Khaled Mahmoud

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VIDÉO : Jude Bellingham et Jannik Sinner forment une équipe de circonstance pour défier Rafael Nadal et Thibaut Courtois lors d’une exhibition de tennis disputée au Bernabéu, sous l’œil averti du président du Real Madrid, Florentino Pérez, dans le rôle d’arbitre d’un soir

J. Bellingham
T. Courtois
Real Madrid
LaLiga

Le Santiago Bernabéu, théâtre de tant d’instants sportifs mémorables, a vécu un moment aussi inattendu qu’iconique : Jude Bellingham et Jannik Sinner affrontant Rafael Nadal et Thibaut Courtois sur une piste en terre battue. Pour un événement promotionnel aussi insolite que spectaculaire organisé en marge du Mutua Madrid Open, la pelouse immaculée de l’antre du Real Madrid a été temporairement transformée afin d’accueillir des stars du football et du tennis.

  • Une exposition prestigieuse à Madrid

    Lors d’un événement interdisciplinaire devenu viral, les stars du Real Madrid, Bellingham et Courtois, ont troqué leurs crampons pour des raquettes et rejoint les professionnels Sinner et Nadal dans un match exhibition en double. Il est de notoriété publique que plusieurs Madrilènes sont de fervents amateurs de tennis : Bellingham a récemment assisté au premier match de Rafa Jodar à l’Open de Madrid Mutua, tandis que Courtois, spectateur régulier des grands tournois, est lui-même un joueur amateur passionné.

    L’événement, conçu pour souligner la polyvalence du Santiago Bernabéu fraîchement rénové, a vu Bellingham s’associer à Sinner pour défier le redoutable duo Courtois-Nadal. Le lien entre Nadal et le club est légendaire : le champion aux 22 titres du Grand Chelem est un supporter de toujours et membre d’honneur. Le voir partager la pelouse avec ses idoles du ballon rond, au cœur du Bernabéu, a offert un hommage saisissant à la rencontre entre les deux plus grandes passions sportives d’Espagne.



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  • Florentino Pérez prend les rênes du club.

    Pour conférer davantage de prestige à l’événement, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a endossé le rôle d’arbitre de chaise. L’image du patriarche du club supervisant la rencontre depuis le fauteuil de l’arbitre a offert une toile de fond à la fois historique et légèrement humoristique à cette rencontre de haut vol.

    Sa présence illustre la volonté du club de faire du Bernabéu un lieu d’excellence mondiale, au-delà du simple football. Le président a ainsi observé ses joueurs, dont la valeur atteint plusieurs millions de livres, faire preuve d’agilité sur une surface bien différente de la pelouse où ils brillent habituellement le week-end.



  • Mutua Madrid Open - Day ThreeGetty Images Sport

    Le Mutua Madrid Open s’installe au Bernabéu

    Pour lancer le Mutua Madrid Open, le stade Santiago Bernabéu s’est doté de plusieurs courts en terre battue temporaires. Du 23 au 30 avril, les joueurs ATP et WTA s’y entraîneront à l’abri des regards, renforçant la visibilité du tournoi et celle du mythique stade.

    Si les fans trépignent d’impatience à l’idée d’apercevoir leurs idoles, ces séances restent fermées au grand public : aucun billet n’est mis en vente, ce qui rend les images de Bellingham et Courtois échangeant des coups avec la crème du tennis encore plus exclusives. Au passage, ce projet illustre la polyvalence du Bernabéu rénové et son ambition de devenir une plaque tournante des grands événements sportifs en Espagne.


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