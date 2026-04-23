Lors d’un événement interdisciplinaire devenu viral, les stars du Real Madrid, Bellingham et Courtois, ont troqué leurs crampons pour des raquettes et rejoint les professionnels Sinner et Nadal dans un match exhibition en double. Il est de notoriété publique que plusieurs Madrilènes sont de fervents amateurs de tennis : Bellingham a récemment assisté au premier match de Rafa Jodar à l’Open de Madrid Mutua, tandis que Courtois, spectateur régulier des grands tournois, est lui-même un joueur amateur passionné.

L’événement, conçu pour souligner la polyvalence du Santiago Bernabéu fraîchement rénové, a vu Bellingham s’associer à Sinner pour défier le redoutable duo Courtois-Nadal. Le lien entre Nadal et le club est légendaire : le champion aux 22 titres du Grand Chelem est un supporter de toujours et membre d’honneur. Le voir partager la pelouse avec ses idoles du ballon rond, au cœur du Bernabéu, a offert un hommage saisissant à la rencontre entre les deux plus grandes passions sportives d’Espagne.







