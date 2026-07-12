En plein quart de finale de la Coupe du monde, sur la pelouse du Hard Rock Stadium, une scène familière a suffi à glacer le sang des supporters anglais. Les caméras ont capté Jude Bellingham grimaçant et tenant son épaule gauche après un tacle appuyé. Le staff médical, posté sur le banc, l’a aussitôt scrute avec attention tandis que le milieu de terrain tentait de chasser la douleur.

Pendant la pause hydratation de la 30e minute, tandis que Tuchel et son staff peaufinaient leurs consignes, le milieu de terrain a longuement échangé avec le kinésithérapeute en pointant précisément son articulation. Il a de nouveau massé son épaule au moment d’aborder les journalistes après la rencontre.