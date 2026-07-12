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VIDÉO : Jude Bellingham blessé ? La star anglaise a été filmée alors qu’il parlait d’un problème récurrent que son opération était censée résoudre
Sonne d’alarme pour les Three Lions
En plein quart de finale de la Coupe du monde, sur la pelouse du Hard Rock Stadium, une scène familière a suffi à glacer le sang des supporters anglais. Les caméras ont capté Jude Bellingham grimaçant et tenant son épaule gauche après un tacle appuyé. Le staff médical, posté sur le banc, l’a aussitôt scrute avec attention tandis que le milieu de terrain tentait de chasser la douleur.
Pendant la pause hydratation de la 30e minute, tandis que Tuchel et son staff peaufinaient leurs consignes, le milieu de terrain a longuement échangé avec le kinésithérapeute en pointant précisément son articulation. Il a de nouveau massé son épaule au moment d’aborder les journalistes après la rencontre.
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Une histoire de jeu malgré la douleur
L'international anglais a déjà exprimé ses regrets quant à la gestion de cette blessure. Avant son opération estivale, il a reconnu avoir joué dans la douleur pendant longtemps pour ne pas manquer de rencontres cruciales avec son club ou en sélection. L'impact psychologique était aussi visible : craignant une nouvelle lésion, le milieu de terrain n'a pas pu jouer à son meilleur niveau, celui d'un joueur de classe mondiale.
« La blessure à l’épaule a eu de nombreuses répercussions sur le reste de mon corps. Je ne ressentais pas beaucoup de douleur, mais le fait de jouer en sachant que si je tombais, l’épaule risquait de se déboîter à nouveau m’empêchait d’être au meilleur de ma forme. L’année dernière m’a fait comprendre que je ne pouvais plus considérer la victoire comme acquise. Aujourd’hui, je suis en meilleure forme physique et je peux retrouver mon niveau habituel », a-t-il expliqué.
- AFP
L’Argentine et Messi sont attendus à Atlanta.
Le chemin vers la gloire ne s'annonce pas plus facile pour les « Three Lions », puisqu'un géant du football se dresse sur leur route. Après s'être qualifiée pour les demi-finales, l'Angleterre se rendra désormais à Atlanta pour affronter Lionel Messi et l'Argentine. Le staff médical va désormais travailler sans relâche pour s'assurer que Bellingham soit en forme pour affronter Messi, âgé de 39 ans. Avec neuf de ses douze buts pour l'Angleterre marqués lors de grands tournois, Bellingham est indéniablement « l'homme de tous les moments » pour Tuchel.
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