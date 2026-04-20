N’étant pas du genre à éviter la confrontation, Jesus a interrompu son échauffement pour répondre fermement à un supporter. Dans une séquence vidéo devenue virale, l’attaquant de 29 ans rappelle au partisan les succès qu’il a contribué à obtenir au cours de ses cinq saisons chez les Citizens. L’attaquant a rétorqué : « J’ai remporté 11 titres ici », avant de reprendre sa préparation. En réalité, Jesus a conquis 10 trophées, dont quatre titres de Premier League, mais son message était clair : il estime que son palmarès mérite davantage de respect.
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VIDÉO : « Judas ! » - Gabriel Jesus, furieux, s'en prend aux supporters de Manchester City alors que l'attaquant d'Arsenal est victime d'insultes pendant son échauffement sur la touche
Jésus réplique aux moqueries sur « Judas »
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La tension monte d'un cran chez Etihad lors de ce choc au sommet
L’incident impliquant Jesus n’était qu’un épisode secondaire d’une rencontre décisive qui a marqué un tournant majeur dans la course au titre de Premier League. Dès avant le coup d’envoi, les supporters de City se montraient malicieux : des bouteilles d’eau aux couleurs d’Arsenal étaient vendues à l’extérieur du stade pour railler le manque de sang-froid supposé des Gunners en cette fin de saison. Sur la pelouse, Man City a dominé les premières minutes et ouvert le score par Rayan Cherki dès la 16^e minute. Gianluigi Donnarumma a ensuite offert l’égalisation à Arsenal lorsque sa tentative de dégagement a heurté Kai Havertz avant de rouler dans les filets, permettant ainsi à l’Allemand de marquer son premier but en championnat depuis février 2025. Mais c’est Erling Haaland qui a eu le dernier mot, pivotant dans la surface pour convertir un centre de Nico O’Reilly.
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La course au titre se déplace à Manchester
Pour Jesus et Arsenal, cette défaite porte un coup dur à leurs espoirs de titre. De son côté, cette victoire permet à l'équipe de Pep Guardiola de se rapprocher à trois points d'Arsenal en tête du classement ; mais avec un match en moins et une meilleure différence de buts, c'est clairement elle qui a le vent en poupe. City peut rejoindre Arsenal en tête du classement mercredi soir, lors de son déplacement à Burnley.