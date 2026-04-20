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Donny Afroni

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VIDÉO : « Judas ! » - Gabriel Jesus, furieux, s'en prend aux supporters de Manchester City alors que l'attaquant d'Arsenal est victime d'insultes pendant son échauffement sur la touche

G. Jesus
Manchester City
Arsenal
Premier League

Gabriel Jesus a été impliqué dans une vive altercation avec des supporters de Manchester City après avoir été qualifié de « Judas » lors du déplacement d'Arsenal à l'Etihad Stadium pour un match de Premier League. Alors qu'il s'échauffait sur la touche lors de la défaite 2-1 des Gunners, le Brésilien s'est retourné et s'est adressé aux supporters qui le prenaient pour cible avec des chants hostiles.

  • Jésus réplique aux moqueries sur « Judas »

    N’étant pas du genre à éviter la confrontation, Jesus a interrompu son échauffement pour répondre fermement à un supporter. Dans une séquence vidéo devenue virale, l’attaquant de 29 ans rappelle au partisan les succès qu’il a contribué à obtenir au cours de ses cinq saisons chez les Citizens. L’attaquant a rétorqué : « J’ai remporté 11 titres ici », avant de reprendre sa préparation. En réalité, Jesus a conquis 10 trophées, dont quatre titres de Premier League, mais son message était clair : il estime que son palmarès mérite davantage de respect.

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  • La tension monte d'un cran chez Etihad lors de ce choc au sommet

    L’incident impliquant Jesus n’était qu’un épisode secondaire d’une rencontre décisive qui a marqué un tournant majeur dans la course au titre de Premier League. Dès avant le coup d’envoi, les supporters de City se montraient malicieux : des bouteilles d’eau aux couleurs d’Arsenal étaient vendues à l’extérieur du stade pour railler le manque de sang-froid supposé des Gunners en cette fin de saison. Sur la pelouse, Man City a dominé les premières minutes et ouvert le score par Rayan Cherki dès la 16^e minute. Gianluigi Donnarumma a ensuite offert l’égalisation à Arsenal lorsque sa tentative de dégagement a heurté Kai Havertz avant de rouler dans les filets, permettant ainsi à l’Allemand de marquer son premier but en championnat depuis février 2025. Mais c’est Erling Haaland qui a eu le dernier mot, pivotant dans la surface pour convertir un centre de Nico O’Reilly.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    La course au titre se déplace à Manchester

    Pour Jesus et Arsenal, cette défaite porte un coup dur à leurs espoirs de titre. De son côté, cette victoire permet à l'équipe de Pep Guardiola de se rapprocher à trois points d'Arsenal en tête du classement ; mais avec un match en moins et une meilleure différence de buts, c'est clairement elle qui a le vent en poupe. City peut rejoindre Arsenal en tête du classement mercredi soir, lors de son déplacement à Burnley.

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