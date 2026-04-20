L’incident impliquant Jesus n’était qu’un épisode secondaire d’une rencontre décisive qui a marqué un tournant majeur dans la course au titre de Premier League. Dès avant le coup d’envoi, les supporters de City se montraient malicieux : des bouteilles d’eau aux couleurs d’Arsenal étaient vendues à l’extérieur du stade pour railler le manque de sang-froid supposé des Gunners en cette fin de saison. Sur la pelouse, Man City a dominé les premières minutes et ouvert le score par Rayan Cherki dès la 16^e minute. Gianluigi Donnarumma a ensuite offert l’égalisation à Arsenal lorsque sa tentative de dégagement a heurté Kai Havertz avant de rouler dans les filets, permettant ainsi à l’Allemand de marquer son premier but en championnat depuis février 2025. Mais c’est Erling Haaland qui a eu le dernier mot, pivotant dans la surface pour convertir un centre de Nico O’Reilly.