VIDÉO : Juan Mata récidive ! L'ancien joueur vedette de Manchester United et Chelsea marque un but incroyable sur coup franc pour Melbourne Victory

L'Espagnol de 37 ans a prouvé que la maîtrise technique n'avait pas de date d'expiration lors du match à l'Allianz Stadium. À la 34e minute, Mata a tiré un coup franc et a décoché un tir du pied gauche, sa marque de fabrique, qui a parfaitement contourné le poteau intérieur.

La victoire semblait acquise lorsque le remplaçant Charles Nduka a immédiatement fait la différence. Entré en jeu à la 69e minute, l'attaquant a trouvé le chemin des filets dès sa première intervention, doublant l'avantage des visiteurs et réduisant au silence les supporters locaux.

Cependant, le momentum a radicalement changé en l'espace de 120 secondes, les hôtes refusant d'accepter la défaite. Apostolos Stamatelopoulos a déclenché la remontée à la 73e minute avec une finition clinique. L'euphorie était à son comble deux minutes plus tard, lorsque Ahmet Arslan, autre nouvelle recrue, a ouvert son compteur pour le club. Ce doublé rapide a permis d'égaliser le score à 2-2, transformant un après-midi qui semblait confortable pour l'équipe de Mata en une lutte désespérée pour obtenir un point devant un public local revigoré.