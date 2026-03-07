Goal.com
VIDÉO : Juan Mata récidive ! L'ancien joueur vedette de Manchester United et Chelsea marque un but incroyable sur coup franc pour Melbourne Victory

L'ancienne star de Manchester United et Chelsea, Juan Mata, a remonté le temps samedi en marquant un coup franc sensationnel pour Melbourne Victory. Malgré la brillante performance individuelle de l'Espagnol, son équipe a fini par s'effondrer en fin de match et a perdu son avance de deux buts lors d'une rencontre effrénée de l'A-League.

    L'Espagnol de 37 ans a prouvé que la maîtrise technique n'avait pas de date d'expiration lors du match à l'Allianz Stadium. À la 34e minute, Mata a tiré un coup franc et a décoché un tir du pied gauche, sa marque de fabrique, qui a parfaitement contourné le poteau intérieur.

    La victoire semblait acquise lorsque le remplaçant Charles Nduka a immédiatement fait la différence. Entré en jeu à la 69e minute, l'attaquant a trouvé le chemin des filets dès sa première intervention, doublant l'avantage des visiteurs et réduisant au silence les supporters locaux.

    Cependant, le momentum a radicalement changé en l'espace de 120 secondes, les hôtes refusant d'accepter la défaite. Apostolos Stamatelopoulos a déclenché la remontée à la 73e minute avec une finition clinique. L'euphorie était à son comble deux minutes plus tard, lorsque Ahmet Arslan, autre nouvelle recrue, a ouvert son compteur pour le club. Ce doublé rapide a permis d'égaliser le score à 2-2, transformant un après-midi qui semblait confortable pour l'équipe de Mata en une lutte désespérée pour obtenir un point devant un public local revigoré.

    Malgré le match nul, tous les regards étaient tournés vers les prouesses individuelles de Mata. Le vétéran de 37 ans est devenu une figure centrale de l'image internationale de l'A-League, et des moments de grande qualité comme celui-ci justifient l'engouement suscité par son arrivée en Australie.

    Son ancien coéquipier à Manchester United, Bruno Fernandes, a également publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on le voit avec Harry Maguire en train de regarder le coup franc de Mata. Il a écrit : « On savait dès cet instant qu'il ne pouvait pas rater son coup. »

    Après le match, Mata a envoyé un message d'amour à ses anciens collègues et a déclaré qu'il espérait que Bruno marquerait bientôt un but similaire.

    Avant son coup franc, Mata avait déjà impressionné Fernandes. Lors de la victoire 3-1 de Victory contre Melbourne City à la fin du mois dernier, l'Espagnol a marqué deux buts, dont un à distance. Le capitaine de United a ensuite publié sa réaction sur les réseaux sociaux, en écrivant : « Juan Mata, quel joueur ! »

