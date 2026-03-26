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Yosua Arya

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VIDÉO : « Joue-t-il pour le Pays de Galles ? » - Craig Bellamy coupe court à la question d'un journaliste sur Mohamed Salah lors d'un moment embarrassant en conférence de presse

M. Salah
C. Bellamy
Pays de Galles
Liverpool
Coupe du monde
Premier League

Craig Bellamy a fait preuve d'une fermeté sans concession lors de sa dernière conférence de presse, en coupant court à un journaliste qui tentait de lui poser une question concernant le départ de Mohamed Salah de Liverpool. Le sélectionneur du Pays de Galles a clairement indiqué que sa seule priorité était le prochain match de barrage pour la Coupe du monde.

  • Bellamy tient bon à Cardiff

    Le patron des Dragons a prouvé qu'il n'avait rien perdu de son fougue légendaire alors qu'il préparait son équipe pour cette demi-finale décisive des barrages de qualification à la Coupe du monde contre la Bosnie-Herzégovine. Lors de la conférence de presse de mercredi, ce qui aurait dû être une simple présentation tactique a pris une tournure inattendue pour se concentrer sur les rumeurs de transfert en Premier League.

    Alors que le monde du football est encore sous le choc de la confirmation officielle du départ de Salah de Liverpool à la fin de la saison 2025-2026, un journaliste a tenté de sonder Bellamy sur l’héritage laissé par l’Égyptien à Anfield. Mais l’ancien attaquant des Reds n’était pas d’humeur à répondre à ce genre de questions et a défendu le caractère sacré de son camp international par une réplique cinglante.

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  • L'échange gênant à la tribune

    Alors que le journaliste commençait à développer l'importance de cette nouvelle, en précisant qu'on ne voyait pas tous les jours un joueur de l'envergure de Salah annoncer son départ, Bellamy n'a pas attendu la chute. Il l'a immédiatement interrompu avec une question incisive : « Est-ce qu'il joue pour le Pays de Galles demain ? »

    Bellamy a ensuite décidé de clore définitivement le sujet, même s’il a brièvement salué le talent de l’ailier avant de revenir à la tâche qui l’occupait. « On parlera de lui un autre jour alors », a ajouté Bellamy. « Que j’adore, d’ailleurs, je lui rendrai justice une autre fois. Est-ce qu’il joue pour la Bosnie ou le Pays de Galles ? Non, donc on va laisser Mo Salah de côté pour l’instant. »

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    Et maintenant ?

    Le Pays de Galles aborde cette demi-finale cruciale des barrages de la Coupe du monde fort de deux victoires consécutives : 1-0 contre le Liechtenstein et 7-1 contre la Macédoine du Nord. Il cherchera à décrocher sa place pour le tournoi phare qui se déroulera en Amérique du Nord, tandis que l'Italie et l'Irlande du Nord s'affronteront dans l'autre demi-finale.

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