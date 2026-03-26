VIDÉO : « Joue-t-il pour le Pays de Galles ? » - Craig Bellamy coupe court à la question d'un journaliste sur Mohamed Salah lors d'un moment embarrassant en conférence de presse

Le patron des Dragons a prouvé qu'il n'avait rien perdu de son fougue légendaire alors qu'il préparait son équipe pour cette demi-finale décisive des barrages de qualification à la Coupe du monde contre la Bosnie-Herzégovine. Lors de la conférence de presse de mercredi, ce qui aurait dû être une simple présentation tactique a pris une tournure inattendue pour se concentrer sur les rumeurs de transfert en Premier League.

Alors que le monde du football est encore sous le choc de la confirmation officielle du départ de Salah de Liverpool à la fin de la saison 2025-2026, un journaliste a tenté de sonder Bellamy sur l’héritage laissé par l’Égyptien à Anfield. Mais l’ancien attaquant des Reds n’était pas d’humeur à répondre à ce genre de questions et a défendu le caractère sacré de son camp international par une réplique cinglante.