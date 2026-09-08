VIDÉO : Jose Mourinho reçoit un arroseur ! Pourquoi l’entraîneur du Real Madrid s’est vu offrir un cadeau INSOLITE en clin d’œil hilarant au triomphe de l’Inter contre Barcelone

Ce cadeau faisait directement référence à la demi-finale retour de la Ligue des champions 2010 au Camp Nou. Après avoir décroché une nette victoire 3-1 à l’aller à San Siro, l’Inter de Mourinho a livré une véritable leçon de résistance défensive pour se qualifier aux dépens de Barcelone. Malgré une défaite 1-0 ce soir-là en jouant à dix, le géant italien s’est qualifié 3-2 sur l’ensemble des deux matches, mettant ainsi fin aux espoirs de Pep Guardiola de conserver le trophée.

Au coup de sifflet final, un Mourinho euphorique avait célèbrement couru sur la pelouse pour fêter cela avec ses joueurs et les supporters ayant fait le déplacement. Dans une tentative désespérée et largement critiquée de mettre un terme prématuré aux célébrations, les employés du Camp Nou ont déclenché les arroseurs automatiques. Mais le plan s’est retourné contre eux, donnant naissance à l’une des images les plus iconiques de l’histoire du football, alors que Mourinho continuait de célébrer pendant que l’eau jaillissait tout autour de lui.



