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VIDÉO : Jose Mourinho reçoit un arroseur ! Pourquoi l’entraîneur du Real Madrid s’est vu offrir un cadeau INSOLITE en clin d’œil hilarant au triomphe de l’Inter contre Barcelone
Un cadeau bizarre pour le Special One
Dans une scène qui est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, Mourinho s’est retrouvé avec un outil de jardinage à la main lors de sa conférence de presse d’avant-match à Valdebebas. L’entraîneur du Real Madrid s’adressait aux médias avant un très attendu premier match de Ligue des champions contre son ancien club, l’Inter, lorsque le journaliste italien Tancredi Palmeri s’est approché de lui avec une surprise.
Si l’objet peut sembler sorti de nulle part pour un observateur occasionnel, il s’agissait d’un clin d’œil délibéré et hilarant à l’histoire entre Mourinho et le grand rival du Real Madrid, le FC Barcelone.
Regardez l’extrait
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Souvenirs du chaos au Camp Nou
Ce cadeau faisait directement référence à la demi-finale retour de la Ligue des champions 2010 au Camp Nou. Après avoir décroché une nette victoire 3-1 à l’aller à San Siro, l’Inter de Mourinho a livré une véritable leçon de résistance défensive pour se qualifier aux dépens de Barcelone. Malgré une défaite 1-0 ce soir-là en jouant à dix, le géant italien s’est qualifié 3-2 sur l’ensemble des deux matches, mettant ainsi fin aux espoirs de Pep Guardiola de conserver le trophée.
Au coup de sifflet final, un Mourinho euphorique avait célèbrement couru sur la pelouse pour fêter cela avec ses joueurs et les supporters ayant fait le déplacement. Dans une tentative désespérée et largement critiquée de mettre un terme prématuré aux célébrations, les employés du Camp Nou ont déclenché les arroseurs automatiques. Mais le plan s’est retourné contre eux, donnant naissance à l’une des images les plus iconiques de l’histoire du football, alors que Mourinho continuait de célébrer pendant que l’eau jaillissait tout autour de lui.
- Getty Images Sport
Exigeant une réponse clinique
Le Real Madrid fait son entrée sur la scène européenne après un résultat décevant sur le plan national face au Real Betis. Mourinho a clairement exprimé son souhait de voir ses joueurs transformer de bonnes performances en résultats concrets. « Je veux gagner [demain]. Je peux vous dire que je veux bien jouer, mais je ne veux pas bien jouer comme nous l’avons fait contre le Real Betis, puis perdre », a noté Mourinho.
La pression est là pour être performant, d’autant que le Real Madrid n’a pas atteint les dernières phases de la compétition lors des deux saisons précédentes. Mourinho est déterminé à restaurer l’aura européenne du club, étant revenu au club spécifiquement pour ramener des trophées majeurs dans la salle des trophées. Il a conclu : « Nous sommes dans une phase où nous allons jouer huit matches, et l’objectif est de nous qualifier [pour la phase suivante]. Je veux me concentrer sur ce seul match. »
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