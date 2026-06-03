Traduit par
VIDÉO : Jordan Henderson réagit avec prudence lorsqu’on l’interroge sur les grands noms laissés de côté par le sélectionneur anglais pour la Coupe du monde
Henderson répond avec aisance aux questions délicates sur l’équipe
Alors que plusieurs stars de renom n’ont pas été retenues par Tuchel dans sa sélection de 26 joueurs pour ce tournoi à 48 équipes, comme Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer et Trent Alexander-Arnold, le joueur de 35 ans a été invité à donner son avis sur ceux qui ont été écartés. S’exprimant depuis le centre d’entraînement de l’équipe en Floride, Henderson a reconnu le débat actuel autour des choix du sélectionneur allemand.
« Je sais que tout le monde aime parler des joueurs qui ne sont pas là », a admis Henderson. « Malheureusement, c’est le cas pour chaque sélection anglaise. Il y a tellement de bons joueurs, tellement de talent. Mais pour nous, en tant qu’équipe ici, l’important c’est d’être ensemble. Nous sommes ici pour une raison. »
« L’essentiel est d’apporter cette mentalité : donner le meilleur de soi-même, atteindre son plein potentiel individuellement et collectivement. Travailler chaque jour pour concrétiser nos rêves. »
Visionnez la séquence
Comment s’acclimater à la fournaise floridienne
Les conditions à West Palm Beach ont déjà mis les joueurs à rude épreuve, avec des températures atteignant 33 °C lors de leurs premières séances d’entraînement. Henderson, qui dispute sa quatrième Coupe du monde, sait que la préparation physique comptera autant que les exercices tactiques si l’Angleterre veut tenir le coup face au calendrier exténuant qui l’attend. Les Three Lions débuteront leur campagne contre la Croatie le 17 juin.
Interrogé sur ces conditions, Henderson a confié : « S’acclimater n’est pas aisé, mais l’objectif de la semaine est de développer nos capacités. Nous pouvons compter sur un staff exceptionnel qui élabore des protocoles de récupération et de rafraîchissement. Cela devrait nous procurer un avantage. »
- Getty Images Sport
Mainoo revendique avec audace le titre
Malgré les questions délicates qui entourent le processus de sélection, l'ambiance au sein du camp reste au beau fixe. Interrogé sur la capacité de l'équipe à mettre fin à des décennies de souffrance et à soulever le trophée le 19 juillet, Kobbie Mainoo, jeune prodige de Manchester United devenu un pilier du milieu de terrain, a répondu avec assurance.
« À 100 % », a-t-il coupé court aux journalistes. « J’ai l’impression que tout le groupe et le staff y croient, mais ce ne sera pas facile. Pour le premier match, puis le deuxième, nous devons construire, construire, et encore construire. »