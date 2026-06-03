VIDÉO : Jordan Henderson réagit avec prudence lorsqu’on l’interroge sur les grands noms laissés de côté par le sélectionneur anglais pour la Coupe du monde

Alors que plusieurs stars de renom n’ont pas été retenues par Tuchel dans sa sélection de 26 joueurs pour ce tournoi à 48 équipes, comme Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer et Trent Alexander-Arnold, le joueur de 35 ans a été invité à donner son avis sur ceux qui ont été écartés. S’exprimant depuis le centre d’entraînement de l’équipe en Floride, Henderson a reconnu le débat actuel autour des choix du sélectionneur allemand.

« Je sais que tout le monde aime parler des joueurs qui ne sont pas là », a admis Henderson. « Malheureusement, c’est le cas pour chaque sélection anglaise. Il y a tellement de bons joueurs, tellement de talent. Mais pour nous, en tant qu’équipe ici, l’important c’est d’être ensemble. Nous sommes ici pour une raison. »

« L’essentiel est d’apporter cette mentalité : donner le meilleur de soi-même, atteindre son plein potentiel individuellement et collectivement. Travailler chaque jour pour concrétiser nos rêves. »