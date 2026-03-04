VIDÉO : Jordan Henderson explose lors d'une altercation choquante avec un membre du personnel de Bournemouth, tandis que la star de l'Angleterre et de Brentford doit être maîtrisée

Alors que les premiers rapports suggéraient que la cible principale de la colère d'Henderson était Elphick, l'entraîneur de Bournemouth, Andoni Iraola, a ensuite précisé que la source principale de la friction était en fait un autre membre de son équipe d'entraîneurs. Iraola, qui a joué le rôle de médiateur pendant la bagarre, a fourni un compte rendu détaillé du déroulement de la situation. L'Espagnol a déclaré : « Je suis toujours un pacificateur, mais je ne sais pas vraiment comment cela a commencé. Il s'agissait de Jordan Henderson et Coops. La dispute était vive, mais il ne s'est rien passé de grave. Chacun défend ses intérêts. Je ne sais pas comment cela a commencé, mais il n'y a pas eu de conséquences. Je serrais la main de Keith [Andrews] et du quatrième arbitre quand quelque chose s'est produit, mais nous avons rapidement mis fin à la confrontation. Mais c'était une dispute importante. »