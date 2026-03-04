L'incident s'est produit alors que les deux équipes et leur personnel se dirigeaient vers le tunnel, après un résultat qui a vu Brentford manquer l'occasion de dépasser Chelsea et de se hisser à la sixième place. Les images et les vidéos prises sur place montrent Henderson au centre de l'incident, semblant tenter de se frayer un chemin à travers une foule dense pour affronter l'entraîneur adjoint des Cherries, Tommy Elphick. Le vétéran de 35 ans était visiblement furieux, obligeant plusieurs membres du personnel et de l'équipe de Brentford à intervenir et à former une barrière humaine.
VIDÉO : Jordan Henderson explose lors d'une altercation choquante avec un membre du personnel de Bournemouth, tandis que la star de l'Angleterre et de Brentford doit être maîtrisée
Une violente bagarre éclate dans le tunnel du Vitality Stadium
Iraola explique l'origine des tensions
Alors que les premiers rapports suggéraient que la cible principale de la colère d'Henderson était Elphick, l'entraîneur de Bournemouth, Andoni Iraola, a ensuite précisé que la source principale de la friction était en fait un autre membre de son équipe d'entraîneurs. Iraola, qui a joué le rôle de médiateur pendant la bagarre, a fourni un compte rendu détaillé du déroulement de la situation. L'Espagnol a déclaré : « Je suis toujours un pacificateur, mais je ne sais pas vraiment comment cela a commencé. Il s'agissait de Jordan Henderson et Coops. La dispute était vive, mais il ne s'est rien passé de grave. Chacun défend ses intérêts. Je ne sais pas comment cela a commencé, mais il n'y a pas eu de conséquences. Je serrais la main de Keith [Andrews] et du quatrième arbitre quand quelque chose s'est produit, mais nous avons rapidement mis fin à la confrontation. Mais c'était une dispute importante. »
Le patron de Brentford reste dans l'ignorance concernant la bagarre
La confrontation, qui à un moment donné a failli impliquer des dizaines de personnes des deux côtés, s'est finalement apaisée avant que les joueurs ne rentrent dans les vestiaires. Malgré l'intensité des cris et la force physique nécessaire pour retenir Henderson, l'entraîneur principal de Brentford, Andrews, a déclaré ne pas connaître les détails précis de ce qui avait déclenché la dispute. Interrogé sur l'incident qui a laissé son milieu de terrain vedette rouge de colère, Andrews a simplement répondu : « Je ne sais pas ce qui s'est passé. »
En attendant les matchs de la FA Cup
Ce match nul sans but laisse les deux équipes avec le sentiment d'avoir manqué une occasion, mais elles doivent rapidement passer à autre chose après les incidents d'après-match. Henderson et ses coéquipiers de Brentford n'ont pas le temps de s'attarder sur la dispute au Vitality Stadium, car ils doivent se préparer pour un déplacement crucial à East London. Les Bees affronteront West Ham lundi prochain en cinquième tour de la FA Cup, tandis que Bournemouth cherchera à canaliser son énergie vers son prochain match de Premier League, alors qu'il se prépare à se rendre à Turf Moor pour affronter Burnley, menacé de relégation, samedi prochain.