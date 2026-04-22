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VIDÉO : Jesse Lingard entre dans l'histoire en marquant son premier but pour les Corinthians ; l'ancienne star de Manchester United célèbre son but avec sa danse emblématique

J. Lingard
Corinthians
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Barra FC vs Corinthians
Barra FC
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Jesse Lingard a officiellement ouvert son compteur en Amérique du Sud, inscrivant un premier but historique pour les Corinthians qui leur a permis de s'imposer 1-0 face à Barra. L'ancienne star de Manchester United s'est révélé décisif lors du match aller du cinquième tour de la Copa do Brasil et a exécuté sa célèbre danse pour célébrer son but.

  • Un moment historique pour Lingard

    Lingard est entré dans la légende du football brésilien en inscrivant son premier but pour les Corinthians, suffisant pour battre Barra 1-0. Son coup d’envoi est historique : il devient le premier Britannique à marquer en Copa do Brasil. L’Anglais, arrivé en mars en provenance du FC Séoul, a justifié les efforts du club pour l’enrôler en concluant d’une frappe chirurgicale juste avant la mi-temps.

    Un coup franc de Matheus Pereira a été dévié vers Pedro Raul, qui a parfaitement amorti de la tête pour Lingard. Le joueur de 33 ans a alors fait parler sa classe en expédiant une superbe volée au fond des filets. Après cinq minutes d’attente et la validation du VAR, Lingard a pu savourer sa célèbre célébration « JLingz ».


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  • Surmonter des débuts difficiles

    Ce but marque un tournant décisif pour Lingard, qui peinait jusqu’ici à s’adapter aux exigences du football brésilien. Titularisé pour la première fois contre l’Internacional, il avait livré une prestation décevante qui avait finalement entraîné le départ de l’ancien entraîneur Dorival Junior. Critiqué pour son manque de condition physique et son faible impact sur le jeu, l’international anglais a répondu de la meilleure manière qui soit en inscrivant une réalisation décisive à Florianópolis.

    Les Corinthians ont dû batailler pour prendre l’avantage lors de ce match aller du cinquième tour. Barra, club de troisième division, s’est révélé un adversaire coriace, mettant à l’épreuve la détermination du Timão et touchant même le poteau en début de rencontre. Mais la finition clinique de Lingard a fini par débloquer la situation, offrant aux géants de São Paulo une avance cruciale avant le match retour à la Neo Química Arena le 14 mai.

  • Corinthians v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Un programme chargé en perspective

    Lingard et ses coéquipiers n'ont guère le temps de savourer ce but historique, tant le calendrier est chargé. Prochain rendez-vous : Vasco da Gama en championnat, avant un rendez-vous continental de premier plan. Les hommes de Fernando Diniz s'apprêtent ensuite à défier Peñarol en Copa Libertadores, une épreuve où l'ancien international anglais devra mettre à profit son expérience européenne pour guider son équipe vers la victoire.