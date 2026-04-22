VIDÉO : Jesse Lingard entre dans l'histoire en marquant son premier but pour les Corinthians ; l'ancienne star de Manchester United célèbre son but avec sa danse emblématique

Lingard est entré dans la légende du football brésilien en inscrivant son premier but pour les Corinthians, suffisant pour battre Barra 1-0. Son coup d’envoi est historique : il devient le premier Britannique à marquer en Copa do Brasil. L’Anglais, arrivé en mars en provenance du FC Séoul, a justifié les efforts du club pour l’enrôler en concluant d’une frappe chirurgicale juste avant la mi-temps.

Un coup franc de Matheus Pereira a été dévié vers Pedro Raul, qui a parfaitement amorti de la tête pour Lingard. Le joueur de 33 ans a alors fait parler sa classe en expédiant une superbe volée au fond des filets. Après cinq minutes d’attente et la validation du VAR, Lingard a pu savourer sa célèbre célébration « JLingz ».



