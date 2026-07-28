Derry est arrivé au Sporting en prêt de Chelsea le 11 juillet pour toute la durée de la saison 2026-2027. Le jeune joueur est entré en jeu en seconde période lors d’un match de pré-saison contre Monaco et a inscrit son premier but pour le club moins de dix minutes après son entrée sur la pelouse. Après avoir enroulé une superbe frappe hors de portée du gardien Philipp Kohn, Derry a célébré en imitant l’emblématique geste « froid » de Palmer.
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VIDÉO : Jesse Derry, prêté par Chelsea, inscrit un superbe but pour ouvrir son compteur avec le Sporting CP et imite la célébration de Cole Palmer
Le joueur prêté brille contre Monaco
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Le jeune revient sur ce cap important
Sur ses réseaux sociaux personnels après le match, Derry a exprimé sa joie après son but tout en adressant ses sincères remerciements aux fidèles supporters du Sporting à l'Estadio Jose Alvalade. Il a écrit : « Ce dont les rêves sont faits. Merci pour l'accueil chaleureux, Alvalade. »
La publication du joueur prêté par Chelsea a rapidement suscité des réactions de plusieurs de ses coéquipiers de l'ouest de Londres, Palmer, Morgan Rogers, Trevoh Chalobah et Shim Mheuka figurant parmi ceux qui ont fait une apparition dans la section des commentaires.
- Getty Images Sport
Derry vise une place de titulaire
Le Sporting poursuivra son programme de pré-saison lorsqu’il affrontera Nottingham Forest à la fin du mois. L’équipe de Rui Borges lancera ensuite officiellement sa campagne 2026-2027 de Liga Portugal par un déplacement sur la pelouse d’Estrela de Amadora le 8 août. L’entrée en jeu convaincante de Derry contre Monaco donne de nombreux motifs d’encouragement au staff, alors qu’il pousse pour décrocher une place régulière dans le onze de départ.
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