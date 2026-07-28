VIDÉO : Jesse Derry, prêté par Chelsea, inscrit un superbe but pour ouvrir son compteur avec le Sporting CP et imite la célébration de Cole Palmer

Sur ses réseaux sociaux personnels après le match, Derry a exprimé sa joie après son but tout en adressant ses sincères remerciements aux fidèles supporters du Sporting à l'Estadio Jose Alvalade. Il a écrit : « Ce dont les rêves sont faits. Merci pour l'accueil chaleureux, Alvalade. »

La publication du joueur prêté par Chelsea a rapidement suscité des réactions de plusieurs de ses coéquipiers de l'ouest de Londres, Palmer, Morgan Rogers, Trevoh Chalobah et Shim Mheuka figurant parmi ceux qui ont fait une apparition dans la section des commentaires.