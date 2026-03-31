VIDÉO : Jermain Defoe fait preuve de sa connaissance approfondie du meilleur buteur de tous les temps de la Premier League en citant avec précision le nombre EXACT de buts marqués par Frank Lampard lors d'un jeu de « plus ou moins »

Le buteur hors pair a poursuivi sur sa lancée impressionnante au fil du match. Il a deviné avec justesse que Jamie Vardy, le héros de Leicester City, et Teddy Sheringham, la légende de Manchester United, se situaient derrière lui dans le classement historique. Le moment fort de l'interview est survenu lorsque l'intervieweur a évoqué la légende de Chelsea, Lampard. Sans la moindre hésitation, Defoe a déclaré avec assurance : « Plus haut, 177e. » Il a conclu cette brillante séquence en indiquant correctement que l'icône de Newcastle United, Cole, figurait plus haut dans ce prestigieux classement, prouvant ainsi qu'il connaît les livres des records sur le bout des doigts.







