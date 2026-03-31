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VIDÉO : Jermain Defoe fait preuve de sa connaissance approfondie du meilleur buteur de tous les temps de la Premier League en citant avec précision le nombre EXACT de buts marqués par Frank Lampard lors d'un jeu de « plus ou moins »
Defoe joue plus haut ou plus bas
Lors d'un entretien avec GOAL aux London Football Awards, organisés en partenariat avec la Willow Foundation, Defoe s'est prêté à un quiz difficile sur la Premier League. L'ancien international anglais, qui affiche un impressionnant total de 162 buts dans cette compétition, a dû deviner si divers légendaires joueurs avaient marqué plus ou moins de buts que lui. Interrogé sur Owen, l'attaquant a immédiatement répondu : « 150, moins que moi. » Il a ensuite correctement identifié que Robin van Persie avait marqué moins de buts que lui. Cependant, lorsque Fowler a été mentionné, il a fait preuve d'une précision incroyable en déclarant : « 163, un de plus que moi. »
Lampard a tout à fait raison
Le buteur hors pair a poursuivi sur sa lancée impressionnante au fil du match. Il a deviné avec justesse que Jamie Vardy, le héros de Leicester City, et Teddy Sheringham, la légende de Manchester United, se situaient derrière lui dans le classement historique. Le moment fort de l'interview est survenu lorsque l'intervieweur a évoqué la légende de Chelsea, Lampard. Sans la moindre hésitation, Defoe a déclaré avec assurance : « Plus haut, 177e. » Il a conclu cette brillante séquence en indiquant correctement que l'icône de Newcastle United, Cole, figurait plus haut dans ce prestigieux classement, prouvant ainsi qu'il connaît les livres des records sur le bout des doigts.
Une carrière légendaire de buteur
Defoe est un attaquant de renom, connu pour son instinct de buteur hors pair tout au long d'une carrière riche en rebondissements. C'est à Tottenham Hotspur qu'il s'est le plus illustré, avec 143 buts en 363 matches et une victoire en Coupe de la Ligue anglaise en 2008. Son parcours comprend également des passages prolifiques à West Ham, Sunderland, Portsmouth, Bournemouth et Toronto. Plus tard dans sa carrière, Defoe a démontré toute l'étendue de son talent en rejoignant les Rangers, où il a inscrit 32 buts en 74 matchs et remporté le titre de champion d'Écosse lors de la saison 2020/2021, avant de revenir finalement à Sunderland et de prendre sa retraite en 2022.
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L'élite de la Premier League
Dans le classement historique de la Premier League, Defoe figure sans peine parmi les 10 meilleurs buteurs de tous les temps avec ses 162 réalisations. Alan Shearer reste en tête du classement avec un total inégalé de 260 buts, suivi de près par Harry Kane (213) et Wayne Rooney (208). Mohamed Salah est actuellement le meilleur buteur en activité de la ligue avec 191 buts, ayant déjà dépassé Cole (187) et Sergio Agüero (184). Avec Lampard à 177, Thierry Henry à 175 et Fowler à 163, ce classement représente le summum absolu de l'excellence offensive en Angleterre.