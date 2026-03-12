VIDÉO : Jeremy Doku disparaît pendant une fraction de seconde, laissant les téléspectateurs complètement perplexes lors du match de Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid

Alors que la bataille tactique entre les géants européens occupait le devant de la scène, un moment viral impliquant Doku a volé la vedette sur les réseaux sociaux. Au cours d'une séquence en deuxième mi-temps, l'ailier se dirigeait vers le drapeau de corner lorsque son corps tout entier a semblé disparaître de l'image pendant une fraction de seconde.

L'incident s'est produit près de la ligne de touche, alors que Doku tentait de dépasser Federico Valverde et Trent Alexander-Arnold. Cette anomalie visuelle a été remarquée par des milliers de téléspectateurs, ce qui a donné lieu à une vague de théories sur un « bug dans la matrice » qui ont fait le buzz sur X quelques minutes après le coup de sifflet final.