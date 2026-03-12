Goal.com
Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduit par

VIDÉO : Jeremy Doku disparaît pendant une fraction de seconde, laissant les téléspectateurs complètement perplexes lors du match de Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid

L'ailier de Manchester City, Jeremy Doku, semblait avoir disparu dans les airs lors d'un match décisif de Ligue des champions au Santiago Bernabeu. Cette étrange erreur de diffusion a laissé les fans du monde entier perplexes, le Belge semblant s'être volatilisé.

  • Le « bug » qui a stupéfié les téléspectateurs

    Alors que la bataille tactique entre les géants européens occupait le devant de la scène, un moment viral impliquant Doku a volé la vedette sur les réseaux sociaux. Au cours d'une séquence en deuxième mi-temps, l'ailier se dirigeait vers le drapeau de corner lorsque son corps tout entier a semblé disparaître de l'image pendant une fraction de seconde.

    L'incident s'est produit près de la ligne de touche, alors que Doku tentait de dépasser Federico Valverde et Trent Alexander-Arnold. Cette anomalie visuelle a été remarquée par des milliers de téléspectateurs, ce qui a donné lieu à une vague de théories sur un « bug dans la matrice » qui ont fait le buzz sur X quelques minutes après le coup de sifflet final.

  • Regardez le clip

  • La science derrière la disparition

    La réalité derrière ce tour de magie est bien plus liée au monde des affaires qu'au surnaturel. Ce phénomène a été causé par la technologie de remplacement virtuel, qui permet aux diffuseurs de superposer différentes publicités sur les panneaux périphériques du stade en fonction de la région où le match est diffusé.

    Comme le maillot et les mouvements de Doku interféraient avec les capteurs numériques utilisés pour ancrer les publicités virtuelles, le logiciel a accidentellement « peint » le panneau d'affichage sur le joueur. Cela a créé l'illusion que la star de City avait été effacée du terrain alors que le match se poursuivait en temps réel.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    La difficile mission de Manchester City à l'Etihad

    La défaite 3-0 de City au Bernabeu leur laisse clairement une tâche difficile à accomplir lors du match retour à l'Etihad Stadium la semaine prochaine. Cependant, ils affronteront d'abord West Ham en Premier League samedi. L'équipe de Pep Guardiola occupe actuellement la deuxième place du classement avec 60 points en 29 matchs, à sept points du leader Arsenal.

