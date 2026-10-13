



Alors qu'il quittait le terrain pour saluer des membres du staff de Manchester City, dont le gardien remplaçant Marcus Bettinelli et l'entraîneur chargé des coups de pied arrêtés James French, un cadreur tenace a attiré l'attention de l'attaquant. Lorsque celui-ci l'a félicité en lui lançant « Quel but, mon pote ! Quel but ! », le buteur a aussitôt reconnu ce visage familier.

« Toi, tu es partout ! », a plaisanté Haaland en riant. « Oui ! », a répondu le cadreur avec enthousiasme.

Le buteur prolifique a alors ajouté, pour conclure : « Je te vois plus souvent que ma compagne, moi. » Le cadreur n'a pu que rire et acquiescer : « Je sais, oui, oui, oui... »

Haaland est en couple depuis cinq ans avec l'ancienne footballeuse Isabel Haugseng Johansen, qu'il fréquente depuis son passage au Borussia Dortmund. Le couple a également un jeune fils, né en décembre 2024.



