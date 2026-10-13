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Vidéo : « Je te vois plus souvent que ma femme ! » Erling Haaland plaisante avec un cadreur tandis que Manchester City étrille Liverpool sur fond de menace de sanctions
Manchester City étrille Liverpool après un carton rouge
Manchester City s’est imposé largement sur la pelouse de Liverpool (3-0) et conserve trois points d’avance sur Arsenal en tête de la Premier League. La dynamique a nettement basculé en faveur d’Enzo Maresca lorsque l’arbitre Chris Kavanagh a expulsé le milieu de terrain de Liverpool Ryan Gravenberch.
À peine trois minutes après ce carton rouge, l’attaquant norvégien de 26 ans a ouvert le score. Après le coup de sifflet final, il a longuement applaudi avec ferveur les supporters venus soutenir son équipe, installés dans la partie basse de la tribune Anfield Road, avant de se diriger vers le tunnel.
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Alors qu'il quittait le terrain pour saluer des membres du staff de Manchester City, dont le gardien remplaçant Marcus Bettinelli et l'entraîneur chargé des coups de pied arrêtés James French, un cadreur tenace a attiré l'attention de l'attaquant. Lorsque celui-ci l'a félicité en lui lançant « Quel but, mon pote ! Quel but ! », le buteur a aussitôt reconnu ce visage familier.
« Toi, tu es partout ! », a plaisanté Haaland en riant. « Oui ! », a répondu le cadreur avec enthousiasme.
Le buteur prolifique a alors ajouté, pour conclure : « Je te vois plus souvent que ma compagne, moi. » Le cadreur n'a pu que rire et acquiescer : « Je sais, oui, oui, oui... »
Haaland est en couple depuis cinq ans avec l'ancienne footballeuse Isabel Haugseng Johansen, qu'il fréquente depuis son passage au Borussia Dortmund. Le couple a également un jeune fils, né en décembre 2024.
Un verdict de culpabilité plane sur l’Etihad
La prestation dominatrice de City à Anfield est intervenue lors de son premier match depuis qu’une commission indépendante l’a reconnu coupable de graves infractions aux règles financières de la Premier League sur une période de neuf saisons, de 2009-2010 à 2017-2018. Malgré les lourdes sanctions possibles, dont une relégation ou une exclusion de l’élite, le groupe est resté combatif.
Avant ce choc à fort enjeu dans le Merseyside, Haaland a publiquement apporté son soutien au club mancunien. Il a encouragé les supporters à simplement « profiter de l’aventure », faisant écho à la position ferme des propriétaires du club, basés à Abou Dhabi. City continue de clamer son innocence et a officiellement fait appel de la décision de la commission.
- AFP
Une procédure d’appel cruciale se profile
Alors que l’effectif de Maresca s’attache à préserver son début de saison parfait en Premier League et ses trois points d’avance sur Arsenal, les dirigeants du club font face à une bataille juridique décisive.
Sir Gary Hickinbottom, président de la commission judiciaire, supervisera une prochaine audience de la commission d’appel. Cette procédure déterminera si le recours global de City est accueilli ou rejeté, une décision qui pèsera lourdement sur l’avenir à long terme du club.
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