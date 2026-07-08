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VIDÉO : « Je suis trop ému » - Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni quitte le plateau d'une interview télévisée en direct, peinant à retenir ses larmes après l'incroyable victoire de son équipe lors de la Coupe du monde, marquée par un retour spectaculaire
Scaloni fond en larmes en direct à la télévision
Le sélectionneur argentin a peiné à trouver ses mots lorsqu’il s’est exprimé au micro de la chaîne TyC Sports, juste après le coup de sifflet final. Son équipe venait de signer l’un des plus grands renversements de l’histoire de la Coupe du monde, évitant de justesse une sortie prématurée qui aurait fait d’elle le premier tenant du titre éliminé en huitièmes de finale depuis 1986.
Sous le choc, le sélectionneur n’a pu contenir ses larmes, s’essuyant les yeux en direct avant de présenter ses excuses et de regagner précipitamment le tunnel, tête baissée. Il admettra plus tard : « J’ai pleuré car je suis trop émotif. Mais il est vrai que cette équipe n’abandonnera jamais le peuple argentin. »
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Le grand retour tant attendu
Menée 2-0 à un peu plus de 11 minutes de la fin du temps réglementaire, l’Argentine a renversé la vapeur grâce à une tête de Cristian Romero. Lionel Messi a égalisé quatre minutes plus tard, puis Enzo Fernández a inscrit d’une nouvelle tête le but décisif à la 93^e minute, qualifiant son équipe pour les quarts de finale.
Évoquant le stress de la rencontre, Scaloni a expliqué son attachement profond à l’équipe nationale : « J’ai souffert autant que n’importe quel supporter, mais c’est pour cela que je suis entraîneur : pour vivre ces moments avec passion. Et c’est ce dont je parle avec mon staff technique. Pour nous tous qui jouons au football, ces émotions sont incroyables », a-t-il ajouté, reconnaissant que ses joueurs le surnomment en plaisantant « le pleurnichard » en raison de ses fréquentes manifestations de passion.
- Getty Images
Messi se joint aux célébrations émouvantes
Scaloni n'était pas le seul à verser des larmes lors de cette soirée historique. Son capitaine, Messi, devenu le premier joueur à marquer lors de six matchs consécutifs à élimination directe en Coupe du monde, a lui aussi fondu en larmes après le coup de sifflet final.
Cette victoire maintient l’espoir argentin de conserver son titre mondial, et qualifie l’Albiceleste pour les quarts de finale où elle défiera la Suisse. En conclusion de son analyse d’après-match, Scaloni a rendu hommage à son emblématique numéro 10 : « Je suis convaincu qu’il joue au football pour des moments comme celui-ci. Il est difficile d’expliquer ce qu’il ressent à ce stade de sa carrière. Ce fut un moment inoubliable. »
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