VIDÉO : « Je suis trop ému » - Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni quitte le plateau d'une interview télévisée en direct, peinant à retenir ses larmes après l'incroyable victoire de son équipe lors de la Coupe du monde, marquée par un retour spectaculaire

Le sélectionneur argentin a peiné à trouver ses mots lorsqu’il s’est exprimé au micro de la chaîne TyC Sports, juste après le coup de sifflet final. Son équipe venait de signer l’un des plus grands renversements de l’histoire de la Coupe du monde, évitant de justesse une sortie prématurée qui aurait fait d’elle le premier tenant du titre éliminé en huitièmes de finale depuis 1986.

Sous le choc, le sélectionneur n’a pu contenir ses larmes, s’essuyant les yeux en direct avant de présenter ses excuses et de regagner précipitamment le tunnel, tête baissée. Il admettra plus tard : « J’ai pleuré car je suis trop émotif. Mais il est vrai que cette équipe n’abandonnera jamais le peuple argentin. »



