Après avoir marqué, Toney s'est précipité vers le drapeau de corner pour exécuter une danse caractéristique, qui a immédiatement rappelé celle de la superstar du Real Madrid, Vinicius Jr. Le Brésilien est bien connu pour ses célébrations rythmées près du drapeau, et l'interprétation de Toney a apporté une touche de samba au stade Alinma. Cette victoire permet à Al-Ahli de prendre un point d'avance sur Al-Nassr et Al-Hilal dans une course au titre effrénée.
VIDÉO : Ivan Toney rend hommage à Vinicius Jr en célébrant son but avec le drapeau de corner après avoir marqué un autre but pour Al-Ahli
Célébrez avec les pas de danse caractéristiques de Vinicius
La course au titre s'intensifie au sommet
Cette victoire permet à Al-Ahli de conserver une courte avance d'un point en tête du classement, mais la pression exercée par ses poursuivants reste immense. Al-Hilal a suivi le rythme grâce à une performance magistrale de Karim Benzema, qui a inscrit un doublé lors de la victoire 4-0 contre Al-Najmah. De son côté, l'équipe d'Al-Nassr, emmenée par Cristiano Ronaldo, a l'occasion de dépasser celle de Toney si elle parvient à s'imposer contre Neom SC. La course au titre s'annonce comme l'une des plus disputées de l'histoire de la division.
Toney est pleinement conscient que le travail est loin d'être terminé, malgré les scènes de liesse qui ont suivi la victoire dans le derby. « Nous savions que ce serait difficile ; c'est le jour du derby et nous devons nous assurer que Djeddah reste verte », a déclaré Toney au site officiel de la ligue. « Vous l'avez entendu ici aujourd'hui : les supporters étaient le 12e joueur sur le terrain. Ils nous ont aidés à remporter ce match et, s'ils continuent à nous soutenir ainsi tout au long de la saison, nous pourrons réaliser quelque chose de spécial. »
À la poursuite des records et des Soulier d'or
Le but de Toney contre Al-Ittihad porte son total à 24 pour la saison, renforçant ainsi son avance dans la course au Soulier d'or. Toney occupe désormais la première place du classement, avec deux buts d'avance sur Julian Quinones d'Al Qadsiah et trois buts d'avance sur Ronaldo. À l'approche de l'été, Toney reste concentré sur l'objectif global, à savoir remporter des titres nationaux et obtenir une reconnaissance internationale. S'il continue à ce rythme, les célébrations, inhabituelles ou non, risquent de devenir très fréquentes dans les semaines à venir.