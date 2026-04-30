VIDÉO : « Ivan Toney a été remis à sa place ! » - Cristiano Ronaldo nargue l'attaquant anglais en lui criant dessus au milieu de la course au Soulier d'or de la Ligue pro saoudienne

Le match Al-Nassr-Al-Ahli s’est conclu dans un climat électrique : une bagarre générale a éclaté dans les dernières minutes, provoquée par un tacle appuyé de Coman sur Merih Demiral, poussant les joueurs des deux bancs à envahir la pelouse. Pendant que les forces de sécurité peinaient à contenir les jets d’objets depuis les tribunes, Al-Nassr a finalement remporté la rencontre, consolidant ainsi sa première place avec huit points d’avance à quatre journées de la fin de la Saudi Pro League. Ronaldo se rapproche donc de son premier titre national depuis son arrivée au Moyen-Orient en 2023, même si Al-Hilal, qui possède encore un match en retard, reste en lice.

Auparavant, le défenseur d’Al-Ahli, Demiral, avait attisé les tensions en apportant au stade sa médaille de la Ligue des champions de l’AFC et en ironisant sur les réseaux sociaux : c’était, selon lui, la première fois qu’une telle médaille était vue chez Al-Nassr. Ronaldo a répondu aux moqueries des supporters adverses au sujet de son palmarès avec Al-Nassr en leur rappelant, avec assurance : « J’en ai cinq », en référence à ses titres européens. Enfin, la course au Soulier d’or reste indécise : Julián Quiñones (Al-Qadsiah) mène avec 28 buts, Ivan Toney (Al-Ahli) en compte 27, tandis que Ronaldo, avec 25 réalisations, vise toujours le doublé titre-Soulier d’or.