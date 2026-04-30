Getty/GOAL/X
Traduit par
VIDÉO : « Ivan Toney a été remis à sa place ! » - Cristiano Ronaldo nargue l'attaquant anglais en lui criant dessus au milieu de la course au Soulier d'or de la Ligue pro saoudienne
CR7 prend sa revanche
La tension entre les deux superstars a atteint son paroxysme alors qu'Al-Nassr s'imposait 2-0 face à Al-Ahli, un résultat crucial. Si Ronaldo a ouvert le score d'une frappe imparable à la 76e minute, c'est le deuxième but qui a donné lieu aux scènes les plus dramatiques de la soirée.
Alors que Kingsley Coman doublait la mise dans le temps additionnel (90e), la caméra a capté Ronaldo hurlant de manière provocante en direction de Toney. Certains y ont vu une réponse directe aux récents propos de l’ancien Brestois sur l’impartialité de l’arbitrage en championnat.
Visionnez la séquence vidéo
Une vidéo de l’incident, publiée par le compte X @TheNassrZone, est accompagnée de la légende : « Ivan Toney a été remis à sa place. »
Des accusations virulentes à l'encontre des arbitres
Cette tension naît des critiques acerbes adressées par Toney aux dirigeants de la Saudi Pro League en début de mois. Après un match nul 1-1 face à Al-Fayha, l’attaquant a accusé les arbitres de favoriser Al-Nassr, suggérant même qu’on voulait « offrir le trophée » à l’équipe de Ronaldo.
« Le principal sujet de discussion, ce sont les deux penalties, c’est clair comme de l’eau de roche », avait-il déclaré à l’époque. « Quand nous avons essayé d’en parler à l’arbitre, il nous a répondu de “nous concentrer sur l’AFC [Ligue des champions]”. Comment peut-il dire ça ? On parle du match présent et il nous renvoie à la compétition asiatique. On voit clairement ce qui se passe ici. »
- Getty Images Sport
Le chaos s’invite dans le temps additionnel
Le match Al-Nassr-Al-Ahli s’est conclu dans un climat électrique : une bagarre générale a éclaté dans les dernières minutes, provoquée par un tacle appuyé de Coman sur Merih Demiral, poussant les joueurs des deux bancs à envahir la pelouse. Pendant que les forces de sécurité peinaient à contenir les jets d’objets depuis les tribunes, Al-Nassr a finalement remporté la rencontre, consolidant ainsi sa première place avec huit points d’avance à quatre journées de la fin de la Saudi Pro League. Ronaldo se rapproche donc de son premier titre national depuis son arrivée au Moyen-Orient en 2023, même si Al-Hilal, qui possède encore un match en retard, reste en lice.
Auparavant, le défenseur d’Al-Ahli, Demiral, avait attisé les tensions en apportant au stade sa médaille de la Ligue des champions de l’AFC et en ironisant sur les réseaux sociaux : c’était, selon lui, la première fois qu’une telle médaille était vue chez Al-Nassr. Ronaldo a répondu aux moqueries des supporters adverses au sujet de son palmarès avec Al-Nassr en leur rappelant, avec assurance : « J’en ai cinq », en référence à ses titres européens. Enfin, la course au Soulier d’or reste indécise : Julián Quiñones (Al-Qadsiah) mène avec 28 buts, Ivan Toney (Al-Ahli) en compte 27, tandis que Ronaldo, avec 25 réalisations, vise toujours le doublé titre-Soulier d’or.