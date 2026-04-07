De son côté, Sayed Abdel Hafiz, membre du conseil d'administration de l'Al-Ahly, a critiqué l'arbitrage lors du match contre Ceramica Cleopatra.

Dans des déclarations télévisées, Abdel Hafiz a déclaré qu'Al-Ahly travaillait actuellement à une restructuration solide à la hauteur de son nom, mais qu'il traversait une phase délicate qui exigeait prudence et concentration. Il a souligné que de telles situations s'étaient déjà produites lors des saisons précédentes, ce qui est inacceptable.

Il a ajouté que l'arbitre Mahmoud Wafa semblait chercher un prétexte pour justifier la non-attribution du penalty, soulignant qu'Al-Ahly ne laisserait pas ses droits être bafoués une nouvelle fois, même si des erreurs internes nécessitant une révision ont été commises.

Il a précisé que la direction du club allait adresser une demande officielle à la Fédération égyptienne de football afin de connaître les détails de la conversation qui a eu lieu entre l'arbitre de terrain et l'arbitrage vidéo, ainsi que les critères sur lesquels s'est fondée la sélection de l'équipe d'arbitrage.

Abdel Hafiz a indiqué qu’il était certain que le penalty en faveur d’Al-Ahly ne serait pas accordé, ajoutant qu’il l’avait senti dès le retour de l’arbitre de la salle vidéo, d’autant plus qu’il s’était concentré sur des décisions à l’encontre de membres de l’équipe de Ceramica, ce qu’il a considéré comme un indice de l’orientation de la décision.

Il s'est interrogé sur la logique qui a présidé à la désignation du même arbitre pour diriger les matchs aller et retour entre les deux équipes, demandant à la Fédération égyptienne de football d'ouvrir une enquête sur cette affaire, ainsi que sur l'incident au cours duquel l'arbitre a bousculé certains joueurs sur le terrain.

Il a conclu en affirmant qu'Al-Ahly continuerait à défendre ses valeurs, soulignant que l'appartenance au club repose sur le sacrifice et le travail d'équipe, dans le cadre de la quête permanente de titres.

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