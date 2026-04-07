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Abobakr El Mokadem

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Vidéo : « Intimidation et corruption arbitrale »… L'Al-Ahly lance une attaque virulente contre l'arbitre du match contre Ceramica Cleopatra

Ceramica Cleopatra vs Al Ahly SC
Ceramica Cleopatra
Al Ahly SC
Premier League
Égypte

Al-Ahly a concédé le match nul face à Ceramica

L'arbitre Mahmoud Wafa a essuyé de vives critiques de la part d'Al-Ahly après le match contre Ceramica Cleopatra, mardi, dans le cadre du championnat d'Égypte.

Les arrêts de jeu ont donné lieu à une vive polémique arbitrale, après qu'Al-Ahly eut réclamé un penalty suite à une main d'un joueur de Ceramica. L'arbitre Mahmoud Wafa a alors fait appel à la vidéo, visionné l'action et confirmé l'absence de penalty.

Cette décision a déclenché une vague de colère, et les joueurs d'Al-Ahly, le staff technique ainsi que Sayed Abdel Hafiz, membre du conseil d'administration, ont vivement contesté l'arbitre après le coup de sifflet final.

  • Instructions pour désactiver Al-Ahly

     Osama Hosni, ancien joueur de l'Al-Ahly et désormais commentateur sur la chaîne du club, s'en est pris à Mahmoud Wafa, affirmant qu'il était responsable du match nul de l'équipe.

    Osama a déclaré sur la chaîne de l'Al-Ahly : « Je me demande d'où l'arbitre qui a dirigé le match a reçu ses instructions pour pénaliser l'Al-Ahly, et dans l'intérêt de qui ? Vous voulez orienter le championnat vers une autre équipe. »

    Il a ajouté : « Est-ce cela la compétition en Égypte ? Est-ce cela le football en Égypte ? Un scandale arbitral sous les yeux du monde entier, un scandale arbitral digne des frères et des bahouts qui dirigent le football en Égypte. »

    Il a poursuivi : « Un arbitre de la région de Kafr el-Sheikh, ils ont tout manigancé, et je ne dirai pas qui nomme les arbitres pour les matchs d'Al-Ahly, ni qui veut nuire à Al-Ahly. »




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  • FC Porto v Al Ahly SC: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    « Corruption arbitrale et intimidation »

    Le commentateur de la chaîne Al-Ahly a ajouté : « Mahmoud Ashour, l'un des meilleurs arbitres selon le classement de la FIFA, était en charge de la technologie vidéo. Il a visionné l'action, a fait appel à l'arbitre de terrain et a revu la séquence sous plusieurs angles avant de conclure que la main du joueur dépassait le cadre de son corps. »

    Il a poursuivi : « Le joueur a déplacé sa main vers l'extérieur et c'était un penalty, mais l'arbitre avait reçu des instructions avant le match. »

    Il a poursuivi : « Nous sommes à un stade décisif du championnat, et ce qui se passe est vraiment honteux. Le sport en Égypte est devenu à l’image de la corruption que l’on voit malheureusement partout. »

    Il a conclu : « Cette scène reflète un état de corruption arbitrale, et ce que l'arbitrage subit, c'est du harcèlement qui affecte l'équité de la compétition. »

  • « Al-Ahly ne laissera pas ses droits lui échapper une nouvelle fois »

    De son côté, Sayed Abdel Hafiz, membre du conseil d'administration de l'Al-Ahly, a critiqué l'arbitrage lors du match contre Ceramica Cleopatra.

    Dans des déclarations télévisées, Abdel Hafiz a déclaré qu'Al-Ahly travaillait actuellement à une restructuration solide à la hauteur de son nom, mais qu'il traversait une phase délicate qui exigeait prudence et concentration. Il a souligné que de telles situations s'étaient déjà produites lors des saisons précédentes, ce qui est inacceptable.

    Il a ajouté que l'arbitre Mahmoud Wafa semblait chercher un prétexte pour justifier la non-attribution du penalty, soulignant qu'Al-Ahly ne laisserait pas ses droits être bafoués une nouvelle fois, même si des erreurs internes nécessitant une révision ont été commises.

    Il a précisé que la direction du club allait adresser une demande officielle à la Fédération égyptienne de football afin de connaître les détails de la conversation qui a eu lieu entre l'arbitre de terrain et l'arbitrage vidéo, ainsi que les critères sur lesquels s'est fondée la sélection de l'équipe d'arbitrage.

    Abdel Hafiz a indiqué qu’il était certain que le penalty en faveur d’Al-Ahly ne serait pas accordé, ajoutant qu’il l’avait senti dès le retour de l’arbitre de la salle vidéo, d’autant plus qu’il s’était concentré sur des décisions à l’encontre de membres de l’équipe de Ceramica, ce qu’il a considéré comme un indice de l’orientation de la décision.

    Il s'est interrogé sur la logique qui a présidé à la désignation du même arbitre pour diriger les matchs aller et retour entre les deux équipes, demandant à la Fédération égyptienne de football d'ouvrir une enquête sur cette affaire, ainsi que sur l'incident au cours duquel l'arbitre a bousculé certains joueurs sur le terrain.

    Il a conclu en affirmant qu'Al-Ahly continuerait à défendre ses valeurs, soulignant que l'appartenance au club repose sur le sacrifice et le travail d'équipe, dans le cadre de la quête permanente de titres.

     (Lire aussi)... Vidéo : un expert en arbitrage répond... L'Al-Ahly méritait-il un penalty face à Ceramica Cleopatra ?



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