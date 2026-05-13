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Cristiano Ronaldo Al NassrGetty
Muhammad Zaki

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VIDÉO : Inconsolable, Cristiano Ronaldo s’effondre sur le banc, médusé, après l’erreur du gardien d’Al-Nassr qui a privé son équipe d’un titre

C. Ronaldo
Al Nasr FC
Al Hilal
Al Nasr FC vs Al Hilal
Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo a affiché une profonde déception sur le banc d’Al-Nassr après l’erreur fatale du gardien Bento, qui a coûté au club son premier titre en Ligue professionnelle saoudienne depuis sept ans. La star portugaise, remplacée peu avant la fin du match contre Al-Hilal, n’a pu que regarder, impuissant, la victoire lui échapper dans les dernières secondes.

  • Une erreur monumentale du gardien en fin de match gâche la fête

    Les rues de Riyad étaient prêtes à célébrer un moment historique, mais Al-Nassr a finalement reporté le champagne après un match nul 1-1 face à son rival Al-Hilal. Jusqu’à la 98^e minute, tout indiquait que l’équipe de Jorge Jesus allait être sacrée championne de la Ligue professionnelle saoudienne. Dans un moment de pure folie, un coup franc puissant a été détourné dans ses propres filets par un défenseur, stupéfiant le public local et laissant les joueurs sous le choc.

    Une erreur d’appréciation du gardien brésilien Bento, pris de court sous la pression, a offert un but contre son camp au pire moment. Ce partage signifie qu’Al-Nassr, bien que toujours en tête du classement, devra battre le Damac FC lors de la dernière journée pour être sacré champion. Un coup dur pour un groupe qui avait pourtant dominé une grande partie de la rencontre, après l’ouverture du score de Mohamed Simakan en première période.


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  • L'émotion à vif de Ronaldo sur le banc

    Ronaldo a vécu une soirée difficile. Remplacé par Abdullah Al-Hamdan à la 83e minute, le joueur de 41 ans s’est affalé sur le banc après l’erreur de Bento, le regard dans le vide et les yeux embués, conscient des points échappés. Le capitaine avait déjà vu une frappe lointaine repoussée par Yassine Bounou plus tôt dans la rencontre.

    Malgré cette déception, le capitaine a rapidement pris la parole sur les réseaux sociaux pour remonter le moral de ses coéquipiers et de ses supporters. Dans une publication déterminée sur Instagram, il a déclaré : « Le rêve est proche. Gardez la tête haute, il ne nous reste plus qu'un pas à franchir ! Merci à tous pour votre incroyable soutien ce soir ! »


  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Un doublé se profile à l’horizon

    Bien que la célébration du titre ait été reportée, Al-Nassr se trouve à deux doigts d’un palmarès historique. Le club s’apprête à vivre une semaine décisive : il pourrait soulever deux trophées le même jour, un scénario unique subordonné aux résultats de ses prochaines rencontres et aux performances d’Al-Hilal.

    Samedi 16 mai, Al-Nassr disputera la finale de la Ligue des champions de l’AFC contre le club japonais Gamba Osaka. Or, puisque Al-Hilal, leur rival, jouera plus tôt dans l’après-midi contre Neom en championnat, Ronaldo et ses coéquipiers pourraient être sacrés champions nationaux alors qu’ils seront encore sur la pelouse pour leur finale continentale. Tous les feux sont donc au vert pour une journée historique, à condition que le groupe digère rapidement la frustration du match nul de mardi.


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