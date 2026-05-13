VIDÉO : Inconsolable, Cristiano Ronaldo s’effondre sur le banc, médusé, après l’erreur du gardien d’Al-Nassr qui a privé son équipe d’un titre

Les rues de Riyad étaient prêtes à célébrer un moment historique, mais Al-Nassr a finalement reporté le champagne après un match nul 1-1 face à son rival Al-Hilal. Jusqu’à la 98^e minute, tout indiquait que l’équipe de Jorge Jesus allait être sacrée championne de la Ligue professionnelle saoudienne. Dans un moment de pure folie, un coup franc puissant a été détourné dans ses propres filets par un défenseur, stupéfiant le public local et laissant les joueurs sous le choc.

Une erreur d’appréciation du gardien brésilien Bento, pris de court sous la pression, a offert un but contre son camp au pire moment. Ce partage signifie qu’Al-Nassr, bien que toujours en tête du classement, devra battre le Damac FC lors de la dernière journée pour être sacré champion. Un coup dur pour un groupe qui avait pourtant dominé une grande partie de la rencontre, après l’ouverture du score de Mohamed Simakan en première période.



