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VIDÉO : « Inacceptable ! » - Endrick provoque les ultras du PSG en dansant devant eux pour célébrer son but, lors de la victoire surprise de Lyon face aux champions de Ligue 1
Endrick fait taire le Parc des Princes
Dimanche, Lyon a créé la surprise en s'imposant 2-1 au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, grâce notamment à une prestation magistrale d'Endrick, prêté par le Real Madrid. L'attaquant de 19 ans n'a eu besoin que de six minutes pour marquer le match de son empreinte, reprenant une passe d'Afonso Moreira pour glisser le ballon au fond des filets devant Matvey Safonov.
Mais ce sont ses exubérances après l’ouverture du score qui ont fait sensation : l’international brésilien a exécuté une danse provocante devant les ultras du PSG. Une célébration accueillie par une salve de huées, la colère des supporters parisiens jugeant le geste irrespectueux au vu de l’enjeu.
Les réseaux sociaux ont immédiatement amplifié l’épisode. Un compte de supporters parisiens très suivi, @PSGINT_, a diffusé la séquence sur X en légendant : « COMMENT ENDRICK OSE-T-IL DANSER COMME ÇA AU PARC ???!!!! NOUS DEVONS REMONTER AU SCORE, C'EST INACCEPTABLE ». La publication a rapidement généré des milliers de vues, les supporters débattant pour savoir si le jeune joueur avait franchi les limites du respect.
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Hakimi livre une leçon sur la pelouse
La tension était palpable sur la pelouse, surtout pour le défenseur du PSG Achraf Hakimi. On a vu l’international marocain s’en prendre à Endrick peu après la danse, visiblement agacé par la façon dont l’adolescent avait choisi de célébrer son but. Hakimi a ensuite expliqué son intervention en soulignant que l’ambiance était déjà tendue alors que son équipe était menée au score dès le début du match.
Au micro de Ligue 1+ après le match, le joueur de 27 ans a justifié son intervention : « [Pourquoi ai-je demandé à Endrick de se calmer ?] Nous ne devons pas nous laisser distraire par les adversaires. Je voulais que mon équipe reste concentrée et qu'il arrête d'agacer nos supporters. Qu'il se contente de jouer au football, car il est talentueux. Mais quand il fait des choses qui n'ont rien à voir avec le jeu, ça m'énerve, surtout quand on perd. »
- AFP
Lyon ravive ses espoirs en Ligue des champions
Si le cas Endrick a focalisé l’attention en fin de rencontre, ce succès 2-1 donne un nouvel élan aux ambitions européennes de l’OL. Cette victoire 2-1 propulse l’équipe de Paulo Fonseca à la quatrième place, à égalité de points avec Lille, troisième. L’impact d’Endrick ne s’est pas limité à son but, puisqu’il s’est également illustré en passeur décisif avec une passe en profondeur parfaitement dosée pour Moreira, qui a doublé la mise à la 18e minute, signant ainsi sa 14e contribution offensive pour le club français en seulement 20 apparitions.
Au contraire, cette défaite réduit à un seul point l’avance du PSG sur Lens, deuxième. Malgré les entrées d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia après la pause, les champions en titre n’ont pu sauver qu’un but de consolation en fin de match, œuvre du Géorgien, et repartent avec une frustration palpable, dominés par un adolescent madrilène qui a volé la vedette.