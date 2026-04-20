VIDÉO : « Inacceptable ! » - Endrick provoque les ultras du PSG en dansant devant eux pour célébrer son but, lors de la victoire surprise de Lyon face aux champions de Ligue 1

Dimanche, Lyon a créé la surprise en s'imposant 2-1 au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, grâce notamment à une prestation magistrale d'Endrick, prêté par le Real Madrid. L'attaquant de 19 ans n'a eu besoin que de six minutes pour marquer le match de son empreinte, reprenant une passe d'Afonso Moreira pour glisser le ballon au fond des filets devant Matvey Safonov.

Mais ce sont ses exubérances après l’ouverture du score qui ont fait sensation : l’international brésilien a exécuté une danse provocante devant les ultras du PSG. Une célébration accueillie par une salve de huées, la colère des supporters parisiens jugeant le geste irrespectueux au vu de l’enjeu.

Les réseaux sociaux ont immédiatement amplifié l’épisode. Un compte de supporters parisiens très suivi, @PSGINT_, a diffusé la séquence sur X en légendant : « COMMENT ENDRICK OSE-T-IL DANSER COMME ÇA AU PARC ???!!!! NOUS DEVONS REMONTER AU SCORE, C'EST INACCEPTABLE ». La publication a rapidement généré des milliers de vues, les supporters débattant pour savoir si le jeune joueur avait franchi les limites du respect.