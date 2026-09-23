Un enregistrement audio diffusé par DAZN a révélé la nature exacte des plaintes de Raphinha à Munuera. L’ailier a directement averti l’arbitre du coût physique qu’imposaient les tactiques de l’adversaire. « Ils vont nous briser le dos », a déclaré Raphinha. « Essayez de faire attention aux écrans et aux retenues. Il arrive un moment où ils vont nous briser le dos. Une fois que vous sifflerez un ou deux fautes, ils arrêteront de le faire. »

La tension a éclaté lors d’une confrontation entre Raphinha et Youssuf Fofana de Séville sur un coup franc. Les deux joueurs se sont livrés à une lutte physique, provoquant l’intervention immédiate de l’officiel de match.

Munuera n’a pas tardé à réprimander les deux joueurs pour leur accrochage dans la surface de réparation. « Vous deux, il vous attrape et vous aussi », a lancé l’arbitre. « Ce n’est pas du football, ça s’appelle du judo. »

La volonté de Raphinha de tenir tête aux officiels souligne son statut grandissant en Catalogne. Désormais porteur du brassard comme premier capitaine, l’attaquant a pleinement endossé ses responsabilités de leader. Il a disputé plus de minutes que tout autre joueur de champ cette saison.

Son influence va bien au-delà de sa présence vocale. Raphinha a formé un trio offensif dévastateur aux côtés de Lamine Yamal et Fermin Lopez. Le Brésilien totalise déjà un impressionnant total de 14 buts en seulement huit apparitions, dépassant sans doute la brillante forme qu’il avait affichée lors de sa première saison.



