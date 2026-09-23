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VIDÉO : « Ils vont nous casser le dos ! » - Raphinha filmé en train de supplier l'arbitre de le protéger lors de la victoire de Barcelone sur Séville
Raphinha s’en prend à un officiel à cause de tactiques agressives
Barcelone a décroché une nouvelle victoire cruciale en Liga face à Séville, mais le match a été marqué par son intensité physique. DAZN a capté des images exclusives de Raphinha allant voir l’arbitre Martinez Munuera tout au long de la rencontre. L’attaquant brésilien a demandé à plusieurs reprises à l’officiel de sévir face à l’approche agressive des locaux.
Le joueur de 29 ans était particulièrement frustré par les méthodes défensives de Séville. Il a activement réclamé une intervention plus importante de Munuera pour assurer la sécurité de ses coéquipiers. Cette attitude proactive a mis en lumière l’influence grandissante de Raphinha en tant que leader vocal sur le terrain.
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« C’est ce qu’on appelle du judo ! »
Un enregistrement audio diffusé par DAZN a révélé la nature exacte des plaintes de Raphinha à Munuera. L’ailier a directement averti l’arbitre du coût physique qu’imposaient les tactiques de l’adversaire. « Ils vont nous briser le dos », a déclaré Raphinha. « Essayez de faire attention aux écrans et aux retenues. Il arrive un moment où ils vont nous briser le dos. Une fois que vous sifflerez un ou deux fautes, ils arrêteront de le faire. »
La tension a éclaté lors d’une confrontation entre Raphinha et Youssuf Fofana de Séville sur un coup franc. Les deux joueurs se sont livrés à une lutte physique, provoquant l’intervention immédiate de l’officiel de match.
Munuera n’a pas tardé à réprimander les deux joueurs pour leur accrochage dans la surface de réparation. « Vous deux, il vous attrape et vous aussi », a lancé l’arbitre. « Ce n’est pas du football, ça s’appelle du judo. »
La volonté de Raphinha de tenir tête aux officiels souligne son statut grandissant en Catalogne. Désormais porteur du brassard comme premier capitaine, l’attaquant a pleinement endossé ses responsabilités de leader. Il a disputé plus de minutes que tout autre joueur de champ cette saison.
Son influence va bien au-delà de sa présence vocale. Raphinha a formé un trio offensif dévastateur aux côtés de Lamine Yamal et Fermin Lopez. Le Brésilien totalise déjà un impressionnant total de 14 buts en seulement huit apparitions, dépassant sans doute la brillante forme qu’il avait affichée lors de sa première saison.
Un éprouvant rassemblement international attend
Le FC Barcelone aborde la trêve internationale porté par une dynamique de sept victoires consécutives en Liga. Cependant, Hansi Flick sera inquiet face au calendrier exigeant de son capitaine.
Raphinha doit effectuer un aller-retour éprouvant de 34 000 kilomètres jusqu’en Australie pour une série de matches amicaux internationaux avec le Brésil. Le géant catalan espère désespérément voir son talisman revenir en forme et frais afin de maintenir sa sensationnelle dynamique sur le plan national.
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