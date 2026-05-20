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Muhammad Zaki

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VIDÉO : « Ils ne rient plus ! » - Bukayo Saka et Myles Lewis-Skelly narguent les détracteurs qui avaient qualifié Arsenal de « lâcheurs » après leur sacre en Premier League

Arsenal
B. Saka
M. Lewis-Skelly
Premier League
Bournemouth vs Manchester City
Manchester City

Bukayo Saka et Myles Lewis-Skelly ont adressé un message de défi à leurs détracteurs après qu’Arsenal a été sacré champion de Premier League pour la première fois en 22 ans. Les deux Gunners sont montés au créneau sur les réseaux sociaux pour tourner en dérision la réputation de « perdants » qui collait à l’équipe de Mikel Arteta depuis ses précédentes tentatives d’atteindre le sommet du football anglais.

  • Les Gunners répondent aux moqueries sur leur prétendu « manque de courage »

    La longue attente d’Arsenal pour remporter le titre de Premier League a enfin pris fin mardi soir, lorsque Manchester City n’a pas réussi à battre Bournemouth, déclenchant des célébrations endiablées dans tout le nord de Londres et au centre d’entraînement du club. Pour Saka et Lewis-Skelly, cette victoire a été l’occasion idéale de répondre à ceux qui affirmaient qu’Arsenal allait une nouvelle fois s’effondrer sous la pression en cette fin de saison décisive.

    Dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de Saka, on voit Lewis-Skelly brandir une bouteille de champagne et répondre avec malice aux moqueries subies. Le jeune milieu de terrain a asséné : « Ils nous traitaient de “lâcheurs”, et maintenant, c’est nous qui tenons les bouteilles ! »



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  • Visionnez la séquence vidéo

    Les célébrations n’ont pas s’arrêtées là : Saka a squatté le compte de Jurrien Timber pour enfoncer le clou. Après trois titres de vice-champion consécutifs, l’international anglais a prévenu que les Gunners avaient enfin le dernier mot.

    Revenant sur des décennies de frustration, l’international anglais a lancé : « Laissez-moi vous dire une chose : pendant 22 ans, ils ont ri et plaisanté, mais ils ne rient plus désormais. Regardez, ça va briller. » Ce message percutant intervient après des mois de rivalité intense, au cours desquels des vendeurs postés devant l’Etihad Stadium ont proposé des bouteilles d’eau arborant le logo d’Arsenal pour se moquer de la course au titre des Gunners.



  • La joie éclate à London Colney

    Les images du centre d’entraînement de London Colney traduisent l’immense soulagement et la joie qui ont envahi le groupe après avoir mis fin à une période de disette commencée lors de la saison des « Invincibles » 2003-2004. Pendant que les joueurs fêtaient l’événement à huis clos, la légende Ian Wright a été aperçue en train de mener les chants devant l’Emirates Stadium, tandis que des milliers de supporters convergeaient vers le stade pour célébrer cet exploit historique.

    Long critiqué pour ses échecs à conclure, notamment en coupes nationales et lors de fins de saison laborieuses, le club a cette fois su maintenir son avance sur un City implacable pour soulever le trophée qui lui échappait depuis plus de vingt ans.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Le doublé se profile

    Saka, Lewis-Skelly et leurs coéquipiers recevront officiellement leurs médailles de champions ce dimanche. Arsenal conclura sa saison triomphale par un déplacement à Selhurst Park pour défier son rival londonien Crystal Palace, avant de soulever le trophée de Premier League devant ses supporters.

    Une fois les festivités nationales achevées, les Gunners basculeront aussitôt sur l’objectif continental : l’équipe d’Arteta peut en effet réaliser un doublé historique en affrontant le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, le 30 mai.

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