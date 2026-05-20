VIDÉO : « Ils ne rient plus ! » - Bukayo Saka et Myles Lewis-Skelly narguent les détracteurs qui avaient qualifié Arsenal de « lâcheurs » après leur sacre en Premier League

La longue attente d’Arsenal pour remporter le titre de Premier League a enfin pris fin mardi soir, lorsque Manchester City n’a pas réussi à battre Bournemouth, déclenchant des célébrations endiablées dans tout le nord de Londres et au centre d’entraînement du club. Pour Saka et Lewis-Skelly, cette victoire a été l’occasion idéale de répondre à ceux qui affirmaient qu’Arsenal allait une nouvelle fois s’effondrer sous la pression en cette fin de saison décisive.

Dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de Saka, on voit Lewis-Skelly brandir une bouteille de champagne et répondre avec malice aux moqueries subies. Le jeune milieu de terrain a asséné : « Ils nous traitaient de “lâcheurs”, et maintenant, c’est nous qui tenons les bouteilles ! »







