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Arsenal Fans Celebrate Premier League Title Outside Emirates Stadium As Man City Draw With AFC BournemouthGetty Images Sport
Muhammad Zaki

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VIDÉO : Ian Wright acclamé par les supporters alors que la légende d'Arsenal se joint aux célébrations endiablées du titre de Premier League devant l'Emirates Stadium

Arsenal
Premier League
I. Wright
Manchester City
Bournemouth vs Manchester City

La légende d’Arsenal Ian Wright s’est mêlée à la foule en délire mardi soir, lorsque les Gunners ont enfin mis fin à 22 ans d’attente pour reconquérir le titre de Premier League. L’ancien attaquant s’est jeté dans le public devant l’Emirates Stadium, après la défaite inattendue de Manchester City à Bournemouth, qui a officiellement sacré l’équipe de Mikel Arteta.

  • Wrighty mène la course au titre

    Personne n’incarnait mieux l’âme des fidèles d’Arsenal que Wright, filmé en train de chanter et de danser avec les fans dans le nord de Londres. Vêtu d’un maillot domicile flambant neuf et d’une écharpe du club, l’emblématique ancien buteur se fondait parmi la foule, savourant l’ambiance électrique qui régnait devant l’Emirates.

    Les festivités dans la capitale ont été déclenchées par le match nul 1-1 de Manchester City contre Bournemouth, un résultat qui a laissé les Gunners avec une avance inattaquable de quatre points en tête du classement. À une journée de la fin, le titre est officiellement attribué, et l’Emirates devient l’épicentre d’un immense défilé de la victoire.

    Wright a confié, au sujet de ces célébrations : « Ces trois dernières années ont été si difficiles, et y parvenir enfin… franchement, que dire ? C’est incroyable ! Ce club le mérite, nos supporters le méritent, partout dans le monde. On le mérite, tout simplement. »



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  • Les Invincibles rendent hommage à la nouvelle génération

    Wright n’était pas la seule légende du club à exprimer sa joie : l’ancien duo d’Arsenal, Martin Keown et Ray Parlour, s’est également emparé des réseaux sociaux pour partager son enthousiasme. Les deux membres des « Invincibles » ont célébré la fin de l’attente d’un titre de champion, enfin arrivée sous l’ère Arteta.

    Keown a encensé la nouvelle génération de Gunners : « Allez Arsenal, quel moment merveilleux. Félicitations aux garçons, c’est absolument incroyable. Man City a fait un effort courageux, mais c’est nous qui étions la meilleure équipe. Profitons-en tant qu’on le peut. Ligue des champions, nous voilà. » Parlour a ajouté : « Oui, allez. On l’a fait, on l’a fait. Tout le monde doutait de nous. Allez Arsenal. C’est tout à fait mérité, bravo les gars. Où est mon champagne ? »


  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BURNLEYAFP

    Wenger et Arteta s'expriment alors qu'Arsenal se prépare pour le choc contre le PSG

    Arsène Wenger, qui avait offert à Arsenal son dernier titre de champion en 2004, a rendu un hommage émouvant aux nouveaux champions dans la vidéo de célébration du club. « Vous l’avez fait. Les champions continuent quand les autres s’arrêtent. C’est votre heure. Maintenant, allez-y et profitez de chaque instant », a déclaré le légendaire Français, touchant profondément des supporters qui ont traversé bien des tempêtes au cours des deux dernières décennies.

    De son côté, Arteta a réuni son groupe à London Colney pour affirmer : « Nous avons encore écrit l’histoire, ensemble. Je ne pourrais être plus heureux, plus fier de tous ceux qui font partie de ce club de football. Profitons de ce moment. »

    Le trophée de Premier League fraîchement acquis, les Gunners préparent désormais leur dernière sortie de championnat contre Crystal Palace, où une haie d’honneur leur sera naturellement offerte. Mais la fête sera rapidement suspendue : l’équipe d’Arteta, tout juste entrée dans l’histoire, doit déjà se projeter vers une finale de Ligue des champions prometteuse face au Paris Saint-Germain.



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