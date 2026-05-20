Personne n’incarnait mieux l’âme des fidèles d’Arsenal que Wright, filmé en train de chanter et de danser avec les fans dans le nord de Londres. Vêtu d’un maillot domicile flambant neuf et d’une écharpe du club, l’emblématique ancien buteur se fondait parmi la foule, savourant l’ambiance électrique qui régnait devant l’Emirates.

Les festivités dans la capitale ont été déclenchées par le match nul 1-1 de Manchester City contre Bournemouth, un résultat qui a laissé les Gunners avec une avance inattaquable de quatre points en tête du classement. À une journée de la fin, le titre est officiellement attribué, et l’Emirates devient l’épicentre d’un immense défilé de la victoire.

Wright a confié, au sujet de ces célébrations : « Ces trois dernières années ont été si difficiles, et y parvenir enfin… franchement, que dire ? C’est incroyable ! Ce club le mérite, nos supporters le méritent, partout dans le monde. On le mérite, tout simplement. »







