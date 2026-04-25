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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Yosua Arya

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VIDÉO : Hugo Ekitike diffuse une séquence insolite, générée par intelligence artificielle, où l’attaquant blessé de Liverpool laisse tomber ses béquilles et exécute un salto après avoir marqué contre Manchester City

H. Ekitike
Liverpool
A. Slot
Premier League

Hugo Ekitike a provoqué l'hilarité sur les réseaux sociaux en diffusant une vidéo surréaliste, générée par intelligence artificielle, où l'on voit le jeune attaquant jeter ses béquilles pour marquer un but puis exécuter un salto avant face à Manchester City. Mais l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a rapidement rappelé la réalité : la convalescence d'Ekitike, opéré du tendon d'Achille, s'annonce « longue » et le tiendra éloigné des terrains pour une durée encore indéterminée.

  • Le retour surprenant d'Ekitike, orchestré par l'intelligence artificielle

    Ekitike a offert un moment de divertissement surréaliste aux supporters de Liverpool en partageant sur Instagram une vidéo générée par IA qui le montre effectuant un retour miraculeux sur le terrain. Dans cette vidéo, on voit le joueur de 23 ans debout sur le terrain avec des béquilles, avant de les jeter de côté pour sprinter et marquer contre Manchester City, puis d'exécuter un saut périlleux avant parfait pour célébrer son but.

    Si la séquence a fait le buzz grâce à son ton décalé, elle contraste avec la réalité du terrain : opéré avec succès du tendon d’Achille en début de mois, l’attaquant entame seulement les premières étapes d’un programme de rééducation rigoureux et restera éloigné des terrains plusieurs mois.

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  • Slot réagit à une publication sur les réseaux sociaux

    L’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a rapidement réagi lors de sa dernière conférence de presse pour que les supporters et les observateurs comprennent bien la gravité réelle de la blessure du joueur. « J’ai vu la publication d’Hugo sur Instagram où on le voit courir avec des béquilles », a-t-il déclaré. « Mais je ne pense pas que ce soit réaliste. »

    Après l’opération réussie d’Ekitike, le technicien néerlandais a confirmé que la convalescence serait longue et rigoureuse. Le club privilégie la santé à long terme plutôt qu’un retour précipité, conscient que la guérison d’une rupture du tendon d’Achille constitue l’un des défis les plus éprouvants pour un sportif de haut niveau.

    « Nous ne connaissons pas encore [la date exacte de son retour], mais la première étape, et la plus importante, c’est que l’opération s’est bien passée », a expliqué Slot. « La convalescence va prendre beaucoup de temps, mais il reviendra plus fort, comme tous ceux qui ont été absents longtemps. C’est un processus qui se fait étape par étape. »

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    Liverpool doit composer sans ses joueurs clés.

    Alors que Liverpool s’apprête à affronter Crystal Palace, Slot se concentre sur le groupe actuellement disponible pour préserver les chances du club de terminer dans le top 4. Freddie Woodman reste en soutien pour prendre place dans les cages, tandis que le reste de l’effectif devra assumer le poids de l’animation offensive en l’absence d’Ekitike. Pour l’attaquant, la prochaine phase de sa rééducation constitue la priorité absolue alors qu’il vise un retour à 100 % pour la saison 2026-2027.

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