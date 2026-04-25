L’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a rapidement réagi lors de sa dernière conférence de presse pour que les supporters et les observateurs comprennent bien la gravité réelle de la blessure du joueur. « J’ai vu la publication d’Hugo sur Instagram où on le voit courir avec des béquilles », a-t-il déclaré. « Mais je ne pense pas que ce soit réaliste. »

Après l’opération réussie d’Ekitike, le technicien néerlandais a confirmé que la convalescence serait longue et rigoureuse. Le club privilégie la santé à long terme plutôt qu’un retour précipité, conscient que la guérison d’une rupture du tendon d’Achille constitue l’un des défis les plus éprouvants pour un sportif de haut niveau.

« Nous ne connaissons pas encore [la date exacte de son retour], mais la première étape, et la plus importante, c’est que l’opération s’est bien passée », a expliqué Slot. « La convalescence va prendre beaucoup de temps, mais il reviendra plus fort, comme tous ceux qui ont été absents longtemps. C’est un processus qui se fait étape par étape. »