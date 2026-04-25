Ekitike a offert un moment de divertissement surréaliste aux supporters de Liverpool en partageant sur Instagram une vidéo générée par IA qui le montre effectuant un retour miraculeux sur le terrain. Dans cette vidéo, on voit le joueur de 23 ans debout sur le terrain avec des béquilles, avant de les jeter de côté pour sprinter et marquer contre Manchester City, puis d'exécuter un saut périlleux avant parfait pour célébrer son but.
Si la séquence a fait le buzz grâce à son ton décalé, elle contraste avec la réalité du terrain : opéré avec succès du tendon d’Achille en début de mois, l’attaquant entame seulement les premières étapes d’un programme de rééducation rigoureux et restera éloigné des terrains plusieurs mois.