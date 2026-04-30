VIDÉO : Honte totale pour l'ancien attaquant de Tottenham, qui rate incroyablement TROIS penalties en seulement six minutes

Mercredi soir, Vinicius a manqué de façon spectaculaire un penalty qui aurait pu offrir l’avantage au Grêmio en Copa Sudamericana. L’ancien avant-centre de Premier League, passé par Fulham et Tottenham (huit buts en 53 matchs), disposait d’une occasion en or d’ouvrir le score dès la 11e minute face au club chilien Palestino.

Après seulement onze minutes de jeu face au club chilien de Palestino, il a eu l’occasion d’ouvrir le score depuis le point de penalty. Mais sa tentative a été repoussée par Sebastián Pérez, qui a détourné le ballon sur le poteau. Un signe avant-coureur de la frustration qui attendait l’attaquant, pourtant en grande forme depuis son retour au pays.