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VIDÉO : Honte totale pour l'ancien attaquant de Tottenham, qui rate incroyablement TROIS penalties en seulement six minutes
Un véritable cauchemar depuis le point de penalty
Mercredi soir, Vinicius a manqué de façon spectaculaire un penalty qui aurait pu offrir l’avantage au Grêmio en Copa Sudamericana. L’ancien avant-centre de Premier League, passé par Fulham et Tottenham (huit buts en 53 matchs), disposait d’une occasion en or d’ouvrir le score dès la 11e minute face au club chilien Palestino.
Après seulement onze minutes de jeu face au club chilien de Palestino, il a eu l’occasion d’ouvrir le score depuis le point de penalty. Mais sa tentative a été repoussée par Sebastián Pérez, qui a détourné le ballon sur le poteau. Un signe avant-coureur de la frustration qui attendait l’attaquant, pourtant en grande forme depuis son retour au pays.
Le suspense du doublé en barrages
Vinicius a immédiatement bénéficié d’un nouveau tir au but, le gardien Perez ayant quitté sa ligne trop tôt. Alors que le portier se replaçait, l’attaquant a choisi la droite du gardien. Son essai a été repoussé une deuxième fois : Perez a détourné le ballon sur le poteau.
L’arbitre a estimé que le gardien avait encore anticipé sa sortie, offrant à Vinicius une troisième tentative. Sur celle-ci, l’attaquant a glissé au moment de la frappe, et Perez a pu repousser le ballon de la paume. Vinicius n’a pas obtenu d’autre occasion après ces deux reprises.
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Des occasions manquées qui coûtent cher dans un match sans issue
Cette occasion manquée s’est révélée coûteuse, Grêmio n’ayant pas réussi à marquer le but de la victoire par la suite. Le club gaúcho avait pourtant repris espoir en fin de match après l’expulsion de Nicolas Meza, joueur de Palestino, mais la rencontre s’est finalement terminée sur un score nul et vierge (0-0).
Ce nul laisse le Tricolor à la deuxième place de son groupe en Copa Sudamericana après trois journées. Malgré ce raté, Vinicius brille depuis son retour au Brésil l’été dernier : arrivé libre en juillet, il a déjà marqué 25 buts toutes compétitions confondues et a contribué au sacre du club dans le championnat d’État en mars.