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VIDÉO : Harry Kane se voit demander sans ménagement s'il craint de ne plus jamais disputer de Coupe du monde, alors que le capitaine de l'Angleterre, « anéanti », réagit à la défaite en demi-finale face à l'Argentine
L’avenir du capitaine reste incertain.
Dans la zone mixte, après le coup de sifflet final, Kane a dû se rendre à l'évidence : sa quête de gloire en Coupe du monde venait peut-être de prendre fin. Après avoir vu son avance de 1-0 s'envoler dans les dernières minutes du match contre l'Argentine, on a demandé sans détour à l'attaquant de 33 ans s'il craignait de ne plus jamais fouler la scène internationale.
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« Encore une fois, il est trop tôt pour en parler », a répondu Kane lorsqu’on l’a interrogé sur son avenir. « Je prends les choses année par année, et l’équipe nationale est ma fierté et ma joie. C’est ce que j’aime faire plus que tout. Évidemment, quatre ans, c’est encore loin ; j’aurai 33 ans cet été, mais ça ne s’est jamais terminé avec Leo [Messi] là-bas, il continue de jouer au plus haut niveau. Je ne me fixe jamais de limite dans ce domaine. J’aborderai les situations au fur et à mesure, mais pour l’instant, il s’agit simplement de digérer une défaite difficile. »
Analyse d’un nouvel effondrement en demi-finale
Le scénario de cette défaite semblait douloureusement familier pour une équipe d’Angleterre qui a atteint les phases finales de quatre grands tournois consécutifs sans remporter le titre. Bien qu’Anthony Gordon leur ait donné l’avantage, les Three Lions se sont repliés dans une défense hermétique qui a finalement causé leur perte, avec des buts d’Enzo Fernandez et de Lautaro Martinez.
« Je suis dévasté », a déclaré Kane. « Je suis dévasté pour les gars, je suis dévasté pour tout le monde : l’équipe, le staff, les supporters.
Nous avons bien joué pendant une grande partie du match. Une fois devant 1-0, nous avons cherché à gérer notre avantage, mais, à ce niveau, ça ne suffit pas. Je suis donc anéanti.
On a bossé dur pour en arriver là. Les gars ont tout donné : course, sueur, sang, larmes, tout ce qu’il fallait, alors échouer comme aujourd’hui, c’est tout simplement angoissant. »
Le capitaine a ajouté : « J’ai l’impression que c’est la même histoire que lors des tournois précédents.
Nous avons bien géré le rythme pendant 60 minutes, nous avons marqué et pris l’avantage. Puis, pour une raison ou une autre, nous avons eu du mal à garder le contrôle du ballon, à mettre la pression sur le porteur, et ils en ont profité pour reprendre l’ascendant. »
- Getty Images Sport
Réaction dans les vestiaires après la sortie
Le camp anglais était en état de choc après l’élimination. Les joueurs partageaient l’analyse de Kane sur cette occasion manquée. Le défenseur Dan Burn, entré en jeu lors du repositionnement tactique précédant la remontée argentine, a pointé du doigt l’incapacité de son équipe à maintenir son niveau de jeu sous la pression.
« Je suis vraiment anéanti », a déclaré Burn à la BBC. « Je pensais que nous avions plutôt bien respecté notre plan de jeu pendant la majeure partie du match. Mais évidemment, après avoir marqué, nous sommes devenus un peu passifs, nous avons baissé la garde et nous en avons finalement payé le prix. Nous avons probablement concédé trop d’occasions et, dans ces conditions, ils finissent forcément par marquer. C’est décevant de notre part. On a déjà mieux défendu et tenu jusqu’au bout. Se retrouver si près de la finale de la Coupe du monde et échouer, ça fait mal. »
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