Le scénario de cette défaite semblait douloureusement familier pour une équipe d’Angleterre qui a atteint les phases finales de quatre grands tournois consécutifs sans remporter le titre. Bien qu’Anthony Gordon leur ait donné l’avantage, les Three Lions se sont repliés dans une défense hermétique qui a finalement causé leur perte, avec des buts d’Enzo Fernandez et de Lautaro Martinez.

« Je suis dévasté », a déclaré Kane. « Je suis dévasté pour les gars, je suis dévasté pour tout le monde : l’équipe, le staff, les supporters.

Nous avons bien joué pendant une grande partie du match. Une fois devant 1-0, nous avons cherché à gérer notre avantage, mais, à ce niveau, ça ne suffit pas. Je suis donc anéanti.

On a bossé dur pour en arriver là. Les gars ont tout donné : course, sueur, sang, larmes, tout ce qu’il fallait, alors échouer comme aujourd’hui, c’est tout simplement angoissant. »

Le capitaine a ajouté : « J’ai l’impression que c’est la même histoire que lors des tournois précédents.

Nous avons bien géré le rythme pendant 60 minutes, nous avons marqué et pris l’avantage. Puis, pour une raison ou une autre, nous avons eu du mal à garder le contrôle du ballon, à mettre la pression sur le porteur, et ils en ont profité pour reprendre l’ascendant. »



