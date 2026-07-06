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VIDÉO : Harry Kane perd sa voix ! Le capitaine de l'Angleterre livre une interview d'après-match hilarante, d'une voix fluette, après la victoire épique contre le Mexique en Coupe du monde
Les cordes vocales de Kane sont mises à rude épreuve.
Au terme d'un match acharné à Mexico, la star du Bayern Munich s'est présentée devant les caméras de la BBC avec une voix que les supporters ont rapidement comparée à celle de Kermit la grenouille. L'attaquant chevronné a admis que l'intensité des émotions de la soirée, combinée à des célébrations endiablées sur le terrain, avait mis ses cordes vocales à rude épreuve.
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L’attaquant, visiblement ravi du résultat, a surmonté sa gêne pour s’adresser aux supporters présents. Kane a déclaré à la BBC : « C’était un match de folie. On a dû se battre et trouver une solution. Je viens de chanter, je n'arrive pas vraiment à parler. L'ambiance, l'équipe, tout était contre nous, mais on a trouvé une solution. » Malgré le vacarme ambiant, il a ajouté : « Un soutien incroyable, incroyable. [Je suis] sans voix. Je n'arrive même pas à parler ! »
Le drame de l’Estadio Azteca place les « Three Lions » au bord de l’élimination.
Le match lui-même a été l’un des moments forts du tournoi. L’Angleterre semblait mener haut la main dès le début, lorsque Jude Bellingham a inscrit un doublé en première mi-temps, réduisant au silence le public local. Cependant, le vent a tourné lorsque Julian Quinones a réduit l’écart pour « El Tri », puis que Jarell Quansah a reçu un carton rouge pour un tacle haut après la pause, obligeant l’équipe de Thomas Tuchel à défendre son avance à dix contre onze pendant la majeure partie de la seconde mi-temps.
Malgré l’infériorité numérique, Kane a pris ses responsabilités en transformant un penalty à la 60^e minute, consolidant ainsi sa place dans la course au Soulier d’or. Le suspense a atteint son paroxysme lorsque Raúl Jiménez a converti un penalty pour le Mexique à l’autre bout du terrain, mais la défense des Three Lions a tenu bon sous une pression immense. Cette victoire assure à l’Angleterre une place en quarts de finale, où elle affrontera la Norvège à Miami.
- AFP
Tuchel salue la « bonne mentalité » de l'Angleterre
Kane restait sans voix, Tuchel, lui, s’est montré beaucoup plus loquace au sujet du mental de son équipe. L’entraîneur allemand a affiché un soulagement palpable après avoir mené son groupe dans un climat particulièrement hostile, d’autant que la rencontre avait été retardée d’une heure en raison de conditions météorologiques défavorables.
« Je suis très fier. Nous avons dû tout donner. C'était extrêmement difficile. Au moment où nous pensions prendre l'ascendant, nous avons essuyé des revers. C'est ça, la bonne mentalité », a déclaré Tuchel aux journalistes. « Cette équipe est vraiment déterminée. Quand les choses se compliquent, elle n'abandonne jamais, elle ne perd jamais confiance. C'était un pas de plus. Nous devons savourer cet instant. C’est l’Azteca, c’est le Mexique, un match de folie. Nous avons tout donné sur le terrain, chacun d’entre nous. Nous devons savourer ce moment, et maintenant, c’est à fond en avant. »
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