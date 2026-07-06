Le match lui-même a été l’un des moments forts du tournoi. L’Angleterre semblait mener haut la main dès le début, lorsque Jude Bellingham a inscrit un doublé en première mi-temps, réduisant au silence le public local. Cependant, le vent a tourné lorsque Julian Quinones a réduit l’écart pour « El Tri », puis que Jarell Quansah a reçu un carton rouge pour un tacle haut après la pause, obligeant l’équipe de Thomas Tuchel à défendre son avance à dix contre onze pendant la majeure partie de la seconde mi-temps.

Malgré l’infériorité numérique, Kane a pris ses responsabilités en transformant un penalty à la 60^e minute, consolidant ainsi sa place dans la course au Soulier d’or. Le suspense a atteint son paroxysme lorsque Raúl Jiménez a converti un penalty pour le Mexique à l’autre bout du terrain, mais la défense des Three Lions a tenu bon sous une pression immense. Cette victoire assure à l’Angleterre une place en quarts de finale, où elle affrontera la Norvège à Miami.



