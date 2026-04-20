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Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

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VIDÉO : Gianluigi Donnarumma plonge dans le public de Manchester City pour une célébration enflammée, après avoir transformé son image de bouc émissaire en celle de sauveur lors du choc face à Arsenal

G. Donnarumma
Manchester City
Arsenal
Manchester City vs Arsenal
Premier League

Gianluigi Donnarumma a offert un moment mémorable en plongeant dans la foule de l’Etihad Stadium après la victoire cruciale 2-1 de Manchester City face à Arsenal. Le gardien italien a vécu un après-midi en dents de scie, se remettant d’une erreur très médiatisée en première mi-temps pour aider son équipe à décrocher les trois points.

  • Le parcours vers la rédemption de Donnarumma s’achève dans les tribunes.

    Le gardien italien a vécu un véritable tourbillon d’émotions lors du match décisif de dimanche contre Arsenal. Après une performance marquée par une erreur retentissante suivie d’une parade cruciale, le joueur de 27 ans a décidé de partager l’euphorie du coup de sifflet final avec les fidèles supporters de City. Des images captées dans l’enceinte montrent Donnarumma sprinter vers les fans massés derrière son but et plonger dans les premiers rangs pour célébrer ce qui pourrait s’avérer un résultat déterminant pour la saison.

    L’ancien gardien du Paris Saint-Germain a été brièvement submergé par une marée de bras et de jambes alors que les supporters locaux en liesse embrassaient leur numéro 1. Le personnel de sécurité a finalement dû intervenir pour aider l’Italien à regagner le terrain afin qu’il puisse rejoindre ses coéquipiers pour les poignées de main d’usage d’après-match. Ce débordement de joie contrastait fortement avec son humeur plus tôt dans la journée, lorsqu’une erreur d’appréciation avait temporairement offert un avantage aux hommes de Mikel Arteta dans la course au titre.

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  • D’une erreur défensive majeure à la tentative de Havertz pour la effacer

    Le match a basculé quand Rayan Cherki a ouvert le score d’une action individuelle de grande classe. Mais, deux minutes plus tard, Donnarumma a offert l’égalisation à Arsenal : alors qu’il tentait une passe transversale dans sa propre surface, le gardien a hésité, et Kai Havertz a intercepté le ballon avant de le voir entrer dans les filets, étouffant l’Etihad. L’Allemand a bloqué le dégagement, a vu le ballon filer dans les filets et a réduit l’Etihad au silence. Cependant, Donnarumma a immédiatement réagi, réalisant plus tard une parade décisive pour empêcher Havertz de doubler la mise et préservant ainsi les chances des champions en titre.

    Erling Haaland a finalement scellé la victoire d’une finition chirurgicale à la 65^e minute, veillant à ce que l’erreur de Donnarumma ne coûte pas de points à City. Après la rencontre, Pep Guardiola a rapidement pris la défense de son gardien, déclarant : « [Abdukodir Khusanov] doit mieux bloquer et l’agressivité de Havertz [a fait la différence]. Mais j’ai apprécié la réaction de ses coéquipiers, ils étaient là pour l’aider. Quand je vois des équipes qui encaissent un but et que tout le monde se plaint, je n’aime pas ça. »

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    La dynamique revient en faveur de Manchester

    Ce succès relance la course au titre : Manchester City peut désormais viser un septième sacre en neuf saisons. Grâce à ce succès, l’écart avec Arsenal, en tête du classement, est réduit à trois points. Les Citizens disposent encore d’un match en retard et maîtrisent donc leur destin. Une victoire mercredi soir à Turf Moor contre Burnley leur permettrait même de prendre provisoirement les commandes du championnat.

    Restez concentrés, leur ai-je dit après la rencontre, savourez l’instant mais ne perdez pas votre lucidité. Nous avons encore quatre longues semaines devant nous, et je sais quel sera le message : Nous y sommes. La réalité, c’est : qui est en tête du championnat ? Ce n’est pas nous. La différence de buts : qui est le meilleur ? C’est eux. Pas à pas. Nous avons l’espoir de prolonger notre chance de nous battre jusqu’à la fin. »

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