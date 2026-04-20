VIDÉO : Gianluigi Donnarumma plonge dans le public de Manchester City pour une célébration enflammée, après avoir transformé son image de bouc émissaire en celle de sauveur lors du choc face à Arsenal

Le gardien italien a vécu un véritable tourbillon d’émotions lors du match décisif de dimanche contre Arsenal. Après une performance marquée par une erreur retentissante suivie d’une parade cruciale, le joueur de 27 ans a décidé de partager l’euphorie du coup de sifflet final avec les fidèles supporters de City. Des images captées dans l’enceinte montrent Donnarumma sprinter vers les fans massés derrière son but et plonger dans les premiers rangs pour célébrer ce qui pourrait s’avérer un résultat déterminant pour la saison.

L’ancien gardien du Paris Saint-Germain a été brièvement submergé par une marée de bras et de jambes alors que les supporters locaux en liesse embrassaient leur numéro 1. Le personnel de sécurité a finalement dû intervenir pour aider l’Italien à regagner le terrain afin qu’il puisse rejoindre ses coéquipiers pour les poignées de main d’usage d’après-match. Ce débordement de joie contrastait fortement avec son humeur plus tôt dans la journée, lorsqu’une erreur d’appréciation avait temporairement offert un avantage aux hommes de Mikel Arteta dans la course au titre.