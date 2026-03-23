VIDÉO : « Gary Neville est un c*nnard ! » - Une légende de Manchester United fait taire un supporter de Manchester City alors que les tribunes de Wembley déversent une pluie d'insultes lors de la finale de la Carabao Cup

L'un des principaux sujets de discussion avant le match était la décision de l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, d'aligner Kepa Arrizabalaga dans les cages au détriment de David Raya, titulaire habituel en Premier League et en Ligue des champions. Kepa a fini par commettre une erreur coûteuse qui a permis à O'Reilly d'inscrire son premier but de la tête, avant d'en marquer un deuxième quelques minutes plus tard.

Le gardien espagnol avait ralenti le jeu lorsqu'il était en possession du ballon, ce que Neville a qualifié de « non-sens » avant de lancer : « Les gardiens doivent arrêter de garder le pied sur le ballon pendant 35 secondes. Vous montrez ainsi à vos adversaires que vous manquez d'intensité.

Arsenal a perdu le match dans sa propre surface de réparation en agissant ainsi. Vous ne faites qu’encourager City.

Dans des matchs comme celui-ci, on ne fait qu’envoyer des signaux les uns aux autres. City va se dire : “Ils n’ont pas autant envie en cette deuxième mi-temps, on va y aller à fond.” »