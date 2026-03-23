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VIDÉO : « Gary Neville est un c*nnard ! » - Une légende de Manchester United fait taire un supporter de Manchester City alors que les tribunes de Wembley déversent une pluie d'insultes lors de la finale de la Carabao Cup
Neville pris pour cible par un supporter lors de la finale de la Carabao Cup
Neville était présent à Wembley pour commenter la victoire 2-0 de City face à Arsenal lors de la finale de la Carabao Cup, où le héros local O'Reilly a inscrit un doublé, offrant ainsi la victoire à l'équipe de Pep Guardiola et prolongeant la disette des Gunners en matière de trophées.
Cependant, alors que les supporters de City étaient d'humeur festive à la fin du match, l'un d'entre eux est allé bien trop loin. Après s'être fait traiter de « sale rouge » et de « connard », Neville a mis un doigt sur ses lèvres en signe de silence avant qu'on lui demande : « Où est ton club ? Où est ton équipe ? ». Après que l'ancien arrière droit lui eut répondu quelques mots, le supporter a éclaté de rire avant que Neville ne retourne s'asseoir aux côtés du commentateur Peter Drury.
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AVERTISSEMENT : la vidéo ci-dessous contient des propos extrêmement grossiers.
Neville critique Arteta pour sa décision concernant Kepa
L'un des principaux sujets de discussion avant le match était la décision de l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, d'aligner Kepa Arrizabalaga dans les cages au détriment de David Raya, titulaire habituel en Premier League et en Ligue des champions. Kepa a fini par commettre une erreur coûteuse qui a permis à O'Reilly d'inscrire son premier but de la tête, avant d'en marquer un deuxième quelques minutes plus tard.
Le gardien espagnol avait ralenti le jeu lorsqu'il était en possession du ballon, ce que Neville a qualifié de « non-sens » avant de lancer : « Les gardiens doivent arrêter de garder le pied sur le ballon pendant 35 secondes. Vous montrez ainsi à vos adversaires que vous manquez d'intensité.
Arsenal a perdu le match dans sa propre surface de réparation en agissant ainsi. Vous ne faites qu’encourager City.
Dans des matchs comme celui-ci, on ne fait qu’envoyer des signaux les uns aux autres. City va se dire : “Ils n’ont pas autant envie en cette deuxième mi-temps, on va y aller à fond.” »
- Getty Images Sport
Arsenal poursuit ses efforts pour mettre fin à sa disette de titres
Arsenal espérait que ce dimanche serait l'occasion idéale de mettre fin à une disette de trophées qui dure depuis près de six ans et de donner un nouvel élan à la fin de sa saison. Cependant, les Gunners n'ont pas su se montrer à la hauteur au moment crucial et doivent désormais veiller à ce que cette défaite ne les affecte pas psychologiquement alors qu'ils tentent de remporter des titres dans trois autres compétitions.
Les Londoniens du nord occupent toujours une position dominante dans la course au titre de Premier League, avec neuf points d'avance sur City après avoir disputé un match de plus, tandis qu'ils ont également un quart de finale de Ligue des champions contre le Sporting CP et un match de FA Cup contre Southampton à disputer après la trêve internationale.
De son côté, City espère réduire l'écart avec Arsenal en tête du championnat anglais tout en visant la victoire en FA Cup, l'équipe de Guardiola devant affronter Liverpool en quarts de finale.
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