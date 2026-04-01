La décision d'Ancelotti d'effectuer six changements a redonné un nouveau souffle à une équipe du Brésil en quête de rédemption après son récent faux pas face à la France. Vinicius Junior et Matheus Cunha ont brillamment combiné leur jeu pour offrir à Danilo Santos l'occasion d'ouvrir le score, même si la Croatie a brièvement laissé entrevoir un retour au score par l'intermédiaire de Lovro Majer. Cependant, des buts tardifs d'Igor Thiago et une superbe finition de Martinelli – magnifiquement servi par la jeune sensation Endrick – ont finalement scellé une victoire méritée 3-1.
Traduit par
VIDÉO : Gabriel Martinelli signe un superbe tir en flèche sur une passe décisive d'Endrick, permettant au Brésil de s'imposer face à la Croatie et de raviver ses espoirs de qualification pour la Coupe du monde
Les changements d'Ancelotti portent leurs fruits
Regardez la vidéo
Ancelotti salue la richesse tactique
Au coup de sifflet final, Ancelotti a salué l'apport de ses jeunes joueurs, qui ont apporté une diversité tactique indispensable, en déclarant : « Je suis très satisfait des jeunes joueurs. Ils ont su saisir leur chance et nous ont offert davantage d'options. Thiago a bien joué, Endrick a bien joué, Danilo a bien joué. »
L'attaquant de Brentford, Thiago, a fait écho à ces propos après avoir inscrit son premier but pour la Seleção : « Je tiens à remercier le sélectionneur de m'avoir donné cette chance. Marquer mon premier but pour le Brésil est un moment inoubliable. »
- Getty Images Sport
Dernier compte à rebours avant juin
Le Brésil entre désormais dans une période décisive avant son premier match du groupe C contre le Maroc, le 13 juin, la liste définitive des 26 joueurs devant être confirmée le 18 mai. La préparation s'achèvera par deux matchs amicaux de haut niveau contre le Panama et l'Égypte, qui seront essentiels pour intégrer les titulaires de retour et peaufiner les transitions défensives. Face à un groupe de Coupe du monde qui comprend également Haïti et l'Écosse, Ancelotti doit veiller à ce que son équipe trouve un rythme régulier pour maintenir son élan tout au long du tournoi.