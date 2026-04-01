VIDÉO : Gabriel Martinelli signe un superbe tir en flèche sur une passe décisive d'Endrick, permettant au Brésil de s'imposer face à la Croatie et de raviver ses espoirs de qualification pour la Coupe du monde

Au coup de sifflet final, Ancelotti a salué l'apport de ses jeunes joueurs, qui ont apporté une diversité tactique indispensable, en déclarant : « Je suis très satisfait des jeunes joueurs. Ils ont su saisir leur chance et nous ont offert davantage d'options. Thiago a bien joué, Endrick a bien joué, Danilo a bien joué. »

L'attaquant de Brentford, Thiago, a fait écho à ces propos après avoir inscrit son premier but pour la Seleção : « Je tiens à remercier le sélectionneur de m'avoir donné cette chance. Marquer mon premier but pour le Brésil est un moment inoubliable. »