Goal.com
En direct
Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

VIDÉO : Gabriel Martinelli signe un superbe tir en flèche sur une passe décisive d'Endrick, permettant au Brésil de s'imposer face à la Croatie et de raviver ses espoirs de qualification pour la Coupe du monde

G. Martinelli
Endrick
Brésil
Coupe du monde
Brésil vs Croatie
Croatie
Matchs Amicaux
Arsenal
Premier League

Gabriel Martinelli a inscrit un superbe but sur une passe décisive d'Endrick, scellant ainsi la victoire 3-1 du Brésil face à la Croatie lors d'un match de préparation à la Coupe du monde qui a redonné confiance à l'équipe. La frappe puissante du joueur d'Arsenal a clôturé le score dans le temps additionnel, permettant à la Seleção de rebondir après sa défaite en match amical contre la France la semaine dernière.

  • Les changements d'Ancelotti portent leurs fruits

    La décision d'Ancelotti d'effectuer six changements a redonné un nouveau souffle à une équipe du Brésil en quête de rédemption après son récent faux pas face à la France. Vinicius Junior et Matheus Cunha ont brillamment combiné leur jeu pour offrir à Danilo Santos l'occasion d'ouvrir le score, même si la Croatie a brièvement laissé entrevoir un retour au score par l'intermédiaire de Lovro Majer. Cependant, des buts tardifs d'Igor Thiago et une superbe finition de Martinelli – magnifiquement servi par la jeune sensation Endrick – ont finalement scellé une victoire méritée 3-1.

    • Publicité

  • Regardez la vidéo

  • Ancelotti salue la richesse tactique

    Au coup de sifflet final, Ancelotti a salué l'apport de ses jeunes joueurs, qui ont apporté une diversité tactique indispensable, en déclarant : « Je suis très satisfait des jeunes joueurs. Ils ont su saisir leur chance et nous ont offert davantage d'options. Thiago a bien joué, Endrick a bien joué, Danilo a bien joué. »

    L'attaquant de Brentford, Thiago, a fait écho à ces propos après avoir inscrit son premier but pour la Seleção : « Je tiens à remercier le sélectionneur de m'avoir donné cette chance. Marquer mon premier but pour le Brésil est un moment inoubliable. »

  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Dernier compte à rebours avant juin

    Le Brésil entre désormais dans une période décisive avant son premier match du groupe C contre le Maroc, le 13 juin, la liste définitive des 26 joueurs devant être confirmée le 18 mai. La préparation s'achèvera par deux matchs amicaux de haut niveau contre le Panama et l'Égypte, qui seront essentiels pour intégrer les titulaires de retour et peaufiner les transitions défensives. Face à un groupe de Coupe du monde qui comprend également Haïti et l'Écosse, Ancelotti doit veiller à ce que son équipe trouve un rythme régulier pour maintenir son élan tout au long du tournoi.