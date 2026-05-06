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Jesus-PubillGetty/GOAL/X
Donny Afroni

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VIDÉO : Gabriel Jesus semble gifler Marc Pubill alors que la star de l'Atlético Madrid tente de perturber les célébrations d'Arsenal en Ligue des champions

G. Jesus
M. Pubill
Arsenal
Atletico Madrid
Ligue des Champions

Arsenal s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions pour la deuxième fois de son histoire, mais la fête a été ternie par une violente altercation. Le remplaçant Gabriel Jesus aurait frappé le défenseur de l'Atlético de Madrid Marc Pubill à l'issue d'une soirée très tendue à l'Emirates Stadium.

  • L’Emirates Stadium a été le théâtre d’une vive explosion de tension.

    Arsenal s'est qualifié pour sa première finale de Ligue des champions depuis vingt ans grâce à un but décisif de Bukayo Saka, qui a permis aux Gunners de l'emporter 1-0 ce soir-là et d'enlever la demi-finale sur un score cumulé de 2-1. Cependant, le coup de sifflet final n'a pas uniquement déclenché la liesse. Alors que les joueurs d'Arsenal commençaient à savourer l'instant avec leurs supporters, Pubill s'est approché de manière agressive de Viktor Gyokeres. Des images captées en tribune montrent le défenseur catalan bousculant l’attaquant suédois par derrière, déclenchant immédiatement un vif accrochage au milieu du rond central.

    Alors que Cristhian Mosquera s’efforçait de contenir son coéquipier, Jesus est intervenu avec une violence inouïe. L’ancien Citizen a alors asséné une gifle sur le côté du visage de l’Espagnol, qui a reculé sous l’impact, provoquant la stupeur des spectateurs. Myles Lewis-Skelly et Declan Rice ont aussitôt désamorcé l’incident en éloignant un Pubill toujours visiblement mécontent vers le tunnel des vestiaires.

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  • Arteta salue les « immenses » qualités de Gyokeres

    La frustration régnait dans le camp de l’Atlético après une soirée compliquée face à Gyokeres, auteur d’une performance impressionnante. L’attaquant a constamment mis à l’épreuve la défense de Diego Simeone, ce qui lui a valu les éloges de son entraîneur pour son abattage sans faille et sa présence physique dans le dernier tiers. « Il a été immense », a déclaré Arteta à propos de la prestation de Gyokeres lors d’un entretien avec Amazon Prime peu après le coup de sifflet final. « On voit la réaction du public à chaque fois qu'il a le ballon ; son travail et ce qu'il apporte à l'équipe sont tout simplement incroyables. »

  • arsenal(C)Getty Images

    Arteta savoure une soirée « incroyable »

    Malgré l’incident impliquant Jesus après le match, Arteta s’est immédiatement recentré sur l’ampleur de l’exploit. Le technicien espagnol a souligné que l’ambiance du stade était sans précédent depuis son arrivée à la tête de l’équipe, alors que le club se projette déjà vers la finale de Budapest face au Paris Saint-Germain ou au Bayern Munich.

    « C'est une soirée incroyable. Nous avons encore écrit l'histoire ensemble. Je ne pourrais être plus heureux et plus fier de toutes les personnes impliquées dans ce club de football », a ajouté Arteta. « Ce que nous avons pu voir à l'extérieur du stade était spécial et unique. L'ambiance créée par nos supporters, l'énergie, la façon dont ils ont vécu chaque ballon avec nous, tout cela a rendu ce moment spécial et unique. Je n'avais jamais ressenti cela dans le stade. Nous savions à quel point c'était important pour tout le monde. Nous avons tout donné, les garçons ont réalisé un travail incroyable. Vingt ans après et pour la deuxième fois de notre histoire, nous sommes de retour en finale de la Ligue des champions. »

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