VIDÉO : Gabriel Jesus semble gifler Marc Pubill alors que la star de l'Atlético Madrid tente de perturber les célébrations d'Arsenal en Ligue des champions

Arsenal s'est qualifié pour sa première finale de Ligue des champions depuis vingt ans grâce à un but décisif de Bukayo Saka, qui a permis aux Gunners de l'emporter 1-0 ce soir-là et d'enlever la demi-finale sur un score cumulé de 2-1. Cependant, le coup de sifflet final n'a pas uniquement déclenché la liesse. Alors que les joueurs d'Arsenal commençaient à savourer l'instant avec leurs supporters, Pubill s'est approché de manière agressive de Viktor Gyokeres. Des images captées en tribune montrent le défenseur catalan bousculant l’attaquant suédois par derrière, déclenchant immédiatement un vif accrochage au milieu du rond central.

Alors que Cristhian Mosquera s’efforçait de contenir son coéquipier, Jesus est intervenu avec une violence inouïe. L’ancien Citizen a alors asséné une gifle sur le côté du visage de l’Espagnol, qui a reculé sous l’impact, provoquant la stupeur des spectateurs. Myles Lewis-Skelly et Declan Rice ont aussitôt désamorcé l’incident en éloignant un Pubill toujours visiblement mécontent vers le tunnel des vestiaires.