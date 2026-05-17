VIDÉO : Furieux, Cristiano Ronaldo refuse de recevoir sa médaille de finaliste et quitte précipitamment le terrain après la défaite d’Al-Nassr en finale de la Ligue des champions de l’AFC

La quête de Ronaldo visant à conquérir son premier trophée majeur avec Al-Nassr s’est soldée par une amère déception samedi soir, le club saoudien étant surpris à domicile par les Japonais de Gamba Osaka. Tous les ingrédients étaient réunis pour une soirée historique à l’Al-Awwal Park, Al-Nassr visant à devenir le premier club saoudien à remporter la Ligue des champions de l’AFC 2. Favori de la rencontre, le club saoudien a pourtant vu ses plans contrariés par un but décisif de Deniz Hummet à la 29e minute, offrant une victoire 1-0 aux Nerazzurri et laissant les champions de Riyad sans trophée continental.

Visiblement frustré par plusieurs occasions manquées, l’attaquant vétéran a quitté ses partenaires dès le coup de sifflet final, évitant toute formalité, tandis que l’entraîneur Jorge Jesus conduisait le reste de l’équipe vers le podium pour récupérer les médailles d’argent.