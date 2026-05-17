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Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport
Muhammad Zaki

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VIDÉO : Furieux, Cristiano Ronaldo refuse de recevoir sa médaille de finaliste et quitte précipitamment le terrain après la défaite d’Al-Nassr en finale de la Ligue des champions de l’AFC

C. Ronaldo
Al Nasr FC
AFC Champions League Two
Al Nasr FC vs Gamba Osaka
Gamba Osaka
Saudi Pro League

Samedi soir, Cristiano Ronaldo n’a pas pu dissimuler sa colère. Le quintuple Ballon d’Or a spectaculairement boudé la cérémonie de remise des trophées qui suivait la défaite d’Al-Nassr en finale de la Ligue des champions de l’AFC. Tandis que ses coéquipiers restaient sur la pelouse pour saluer leur deuxième place et recevoir leur médaille de finaliste, la superstar portugaise a immédiatement pris le chemin des vestiaires.

  • Déception pour Al-Nassr à Riyad

    La quête de Ronaldo visant à conquérir son premier trophée majeur avec Al-Nassr s’est soldée par une amère déception samedi soir, le club saoudien étant surpris à domicile par les Japonais de Gamba Osaka. Tous les ingrédients étaient réunis pour une soirée historique à l’Al-Awwal Park, Al-Nassr visant à devenir le premier club saoudien à remporter la Ligue des champions de l’AFC 2. Favori de la rencontre, le club saoudien a pourtant vu ses plans contrariés par un but décisif de Deniz Hummet à la 29e minute, offrant une victoire 1-0 aux Nerazzurri et laissant les champions de Riyad sans trophée continental.

    Visiblement frustré par plusieurs occasions manquées, l’attaquant vétéran a quitté ses partenaires dès le coup de sifflet final, évitant toute formalité, tandis que l’entraîneur Jorge Jesus conduisait le reste de l’équipe vers le podium pour récupérer les médailles d’argent.

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  • Une erreur du gardien de but vient assombrir la course au titre

    Cette défaite en finale intervient quelques jours seulement après une autre déception en championnat national. Al-Nassr avait l'occasion de remporter le titre de la Saudi Pro League en début de semaine, mais a dû se contenter d'un match nul 1-1 face à son rival Al-Hilal, à la suite d'une erreur individuelle stupéfiante. Le club semblait se diriger tout droit vers le titre jusqu'à ce que le gardien Bento laisse échapper un lancer de touche qui a fini sa course au fond des filets dans les dernières secondes du temps additionnel. La réaction de Ronaldo, visiblement inconsolable sur le banc après sa sortie en fin de match, a fait le tour des réseaux sociaux.

    Ce partage a non seulement différé la fête du sacre, mais il a aussi accentué la pression sur le géant de Riyad à la veille de sa finale continentale. Et la défaite finale face à Gamba Osaka a été rendue encore plus amère par les événements nationaux : Al-Hilal a battu Neom le même jour, assurant ainsi que le titre de Saudi Pro League se jouerait lors de la dernière journée.

  • Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport

    Il ne manque plus qu’une étape avant le sacre

    Malgré deux revers consécutifs, l’entraîneur d’Al-Nassr, Jorge Jesus, garde confiance pour la fin de saison. Après le dernier accroc en championnat, il a déclaré : « Nous avons une seconde chance. Il nous reste un match pour nous réjouir. Si les supporters sont aussi forts qu’aujourd’hui, nous serons certainement heureux lors du dernier match et nous fêterons le titre. »

    Al-Nassr compte actuellement deux points d’avance sur Al-Hilal en tête de la Saudi Pro League. Le club aborde donc la dernière journée, et une victoire contre Damac FC lui offrirait un premier titre national depuis sept ans, tout en effaçant en partie la déception de la finale de la Ligue des champions de l’AFC perdue.

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