FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP
Yosua Arya

Traduit par

VIDÉO : Filip Jorgensen semble IGNORER Reece James alors que le capitaine de Chelsea réprimande le gardien de but pour avoir refusé d'applaudir les fans après la défaite contre le PSG

Le capitaine de Chelsea, Reece James, a été vu en train de se disputer avec Filip Jorgensen après la défaite 5-2 de son équipe face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Le gardien de but semblait ignorer les demandes de son capitaine qui lui demandait de saluer les supporters qui avaient fait le déplacement après une performance cauchemardesque au Parc des Princes.

  • Tension après le coup de sifflet final à Paris

    L'atmosphère est devenue tendue dans la capitale française lorsque les ambitions européennes de Chelsea ont été anéanties. Après la défaite humiliante des Blues 5-2 contre le PSG, James a tenté de mener son équipe vers le côté opposé du terrain pour remercier les fans, mais il s'est heurté au refus catégorique de son gardien de but.

    Jorgensen, qui a commis une énorme erreur dans la phase menant au but de Vitinha qui a changé le cours du match, semblait déterminé à se diriger directement vers le tunnel. L'international anglais James a été filmé en train de réprimander le gardien, clairement frustré par le manque de respect du Danois envers les supporters qui avaient dépensé beaucoup d'argent pour se rendre à Paris et assister à cette défaite écrasante.

  • Regardez le clip

  • James défend Jorgensen

    La tension sur le terrain reflétait la frustration sur le banc après l'erreur de Jorgensen à 2-2 qui a aidé l'équipe locale à remporter la victoire. Malgré les tensions, James a cherché à montrer l'unité lorsqu'il s'est adressé aux médias après le coup de sifflet final.

    « C'est le football, c'est comme ça que nous voulons jouer », a-t-il déclaré à TNT Sports. « Si vous jouez depuis l'arrière, des erreurs vont se produire. Tout le monde dans l'équipe le comprend. C'est ainsi que le manager veut que nous jouions. Nous soutenons pleinement Filip. »

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    Questions sur la première place

    Cette défaite a relancé le débat sur la hiérarchie des gardiens de but de Liam Rosenior. Avec Robert Sanchez sur le banc, les mauvaises performances de Jorgensen ont suscité de vives critiques de la part de nombreux observateurs, y compris des supporters.

    Chelsea doit désormais relever un défi de taille, puisqu'il doit rattraper un retard de trois buts contre le PSG lors du match retour. Cependant, le club doit également se concentrer sur sa lutte pour terminer parmi les quatre premiers de la Premier League. Les Blues occupent la cinquième place, à égalité de points avec Liverpool (48), et à trois points derrière Manchester United et Aston Villa, qui les devancent. Avant d'affronter les Parisiens à Stamford Bridge la semaine prochaine, les hommes de Rosenior recevront d'abord Newcastle en championnat, avec un rebondissement intéressant quant à la décision de Rosenior de faire revenir Sanchez ou non.

