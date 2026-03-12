VIDÉO : Filip Jorgensen semble IGNORER Reece James alors que le capitaine de Chelsea réprimande le gardien de but pour avoir refusé d'applaudir les fans après la défaite contre le PSG

L'atmosphère est devenue tendue dans la capitale française lorsque les ambitions européennes de Chelsea ont été anéanties. Après la défaite humiliante des Blues 5-2 contre le PSG, James a tenté de mener son équipe vers le côté opposé du terrain pour remercier les fans, mais il s'est heurté au refus catégorique de son gardien de but.

Jorgensen, qui a commis une énorme erreur dans la phase menant au but de Vitinha qui a changé le cours du match, semblait déterminé à se diriger directement vers le tunnel. L'international anglais James a été filmé en train de réprimander le gardien, clairement frustré par le manque de respect du Danois envers les supporters qui avaient dépensé beaucoup d'argent pour se rendre à Paris et assister à cette défaite écrasante.