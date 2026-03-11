VIDÉO : Filip Jorgensen commet une erreur catastrophique ! Le gardien de Chelsea offre un but embarrassant au PSG, tandis que le lob astucieux de Vitinha met le club français sur la voie de la victoire

Le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions a donné lieu à un véritable classique dans la capitale française, même s'il s'est terminé dans la désespérance pour Chelsea. Le Paris Saint-Germain et les Blues se sont livrés à un duel acharné dans une rencontre très divertissante qui a mis en avant un football offensif redoutable. Bradley Barcola a ouvert le score dès le début du match, mais Malo Gusto a rapidement réagi pour les visiteurs.

Le match a continué à basculer d'un côté puis de l'autre, Ousmane Dembélé redonnant l'avantage aux Parisiens avant la pause, mais Enzo Fernandez égalisant brillamment à la 57e minute. À 2-2, le match semblait équilibré et Chelsea semblait tout à fait capable d'obtenir un résultat précieux à l'extérieur face à la redoutable attaque de Luis Enrique, avant que le désastre ne frappe.