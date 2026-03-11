Getty Images Sport
VIDÉO : Filip Jorgensen commet une erreur catastrophique ! Le gardien de Chelsea offre un but embarrassant au PSG, tandis que le lob astucieux de Vitinha met le club français sur la voie de la victoire
Un choc passionnant au Parc des Princes
Le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions a donné lieu à un véritable classique dans la capitale française, même s'il s'est terminé dans la désespérance pour Chelsea. Le Paris Saint-Germain et les Blues se sont livrés à un duel acharné dans une rencontre très divertissante qui a mis en avant un football offensif redoutable. Bradley Barcola a ouvert le score dès le début du match, mais Malo Gusto a rapidement réagi pour les visiteurs.
Le match a continué à basculer d'un côté puis de l'autre, Ousmane Dembélé redonnant l'avantage aux Parisiens avant la pause, mais Enzo Fernandez égalisant brillamment à la 57e minute. À 2-2, le match semblait équilibré et Chelsea semblait tout à fait capable d'obtenir un résultat précieux à l'extérieur face à la redoutable attaque de Luis Enrique, avant que le désastre ne frappe.
Jorgensen commet une erreur coûteuse
Le tournant du match s'est produit à la 74e minute, à la suite d'une erreur de jugement catastrophique de Jorgensen. Tentant de dégager le ballon depuis l'arrière sous une pression intense, le gardien de Chelsea a effectué une passe risquée du pied gauche qui est tombée directement dans les pieds de Barcola. L'attaquant du PSG a rapidement remis le ballon à Khvicha Kvaratskhelia, qui l'a centré vers Vitinha.
Faisant preuve d'un immense sang-froid, le milieu de terrain portugais a immédiatement puni cette erreur. Voyant Jorgensen se précipiter dans une tentative désespérée de récupérer le ballon, Vitinha a exécuté un lob parfaitement dosé par-dessus le gardien désemparé et dans le but vide. Cette erreur a complètement bouleversé l'équilibre psychologique du match, déclenchant des célébrations endiablées parmi les supporters locaux en extase.
Kvaratskhelia scelle une victoire écrasante
Après le but effronté de Vitinha, la défense de Chelsea s'est complètement effondrée, exposant toute sa vulnérabilité. Leur obstination à jouer depuis l'arrière s'est retournée contre eux, permettant au PSG de dominer les dernières minutes du match. Le momentum était entièrement du côté des hôtes, et leur pressing haut incessant a continuellement contraint le club londonien à perdre le ballon dans des zones dangereuses.
Kvaratskhelia, le joueur le plus en vue de la soirée, a profité de cette défense chaotique pour mettre le match hors de portée. L'ailier géorgien a inscrit un doublé dévastateur à la 86e minute et dans les arrêts de jeu, transformant un déficit minime en une humiliante défaite 5-2. Les Blues étaient complètement sous le choc au coup de sifflet final.
Une tâche complexe attend Chelsea
Le manager de Chelsea, Liam Rosenior, doit relever un défi de taille pour sauver les espoirs du club en Ligue des champions. Rattraper un retard de trois buts contre le PSG à Stamford Bridge est une tâche monumentale qui exige une tactique parfaite. Cependant, cette crise européenne s'ajoute aux difficultés rencontrées en championnat, ce qui rend la rotation de l'effectif particulièrement délicate. Après 29 journées, les Blues occupent la cinquième place de la Premier League avec 48 points, à égalité avec Liverpool et à seulement trois points d'Aston Villa et de Manchester United dans la course au top 4. Avant d'accueillir le PSG, les hommes de Rosenior doivent disputer un match de championnat crucial contre Newcastle ce samedi, sans marge d'erreur.
