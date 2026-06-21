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VIDÉO : Fête à la piscine et gâteau en forme de beignet ! Georgina Rodriguez dévoile comment Cristiano Ronaldo Jr a fêté son 16e anniversaire pendant que son père, CR7, participait à la Coupe du monde avec le Portugal
Une fête au bord de la piscine pour célébrer cet exploit, avec une petite touche d’originalité.
La résidence des Rodriguez-Ronaldo s’est transformée en une véritable fan zone pour célébrer le grand jour de Cristiano Jr. Sous un soleil estival de plomb, Georgina a orchestré un événement riche en animations : immense pool party, stands de jeux dignes d’un carnaval et même un défi de sumo qui a beaucoup amusé les convives avant que chacun ne vienne se rafraîchir dans la piscine familiale.
Côté gastronomie, Georgina a mis les petits plats dans les grands en servant plusieurs variétés de paella, pour une touche méditerranéenne. Enfin, le traditionnel gâteau d’anniversaire a été remplacé par une tour de beignets personnalisée : le prénom du jeune homme en lettres bleues, surmonté d’un « 16 » argenté, marquant son entrée dans l’adolescence.
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Des hommages sincères de la part de Georgina et de CR7
Sur les réseaux sociaux, Georgina a publié un message émouvant, agrémenté d’images de la journée, pour exprimer sa fierté. « Même si tu mesures presque 2 mètres, tu seras toujours mon petit garçon. Je te souhaite une vie remplie d’amour, de santé et de succès, et j’espère que tu ne perdras jamais ce cœur généreux qui te rend si spécial. Maman, papa et tes frères et sœurs t’aiment. »
Ronaldo, retenu avec la sélection portugaise, a tout de même tenu à participer aux célébrations depuis le camp de la sélection. Le quintuple lauréat du Ballon d’Or a publié sur Instagram Stories un cliché inédit le montrant aux côtés de son fils aîné, accompagnée d’un message concis mais efficace : « Joyeux anniversaire, mon fils ! Ton père t’aime. »
- Getty Images Sport
Mariachis et fièvre de la Coupe du monde
La musique a occupé le devant de la scène cet après-midi, avec l’apparition surprise d’un groupe de mariachis. Le groupe a entonné « Joyeux anniversaire » à « Junior » ; le jeune footballeur semblait à la fois reconnaissant et légèrement timide sous les projecteurs. Georgina a finalement convaincu le fêté et ses amis de poser pour une photo de groupe avec les musiciens afin d’immortaliser cette prestation pleine d’émotion.
Malgré l’ambiance festive, le football restait présent dans les esprits : la célébration coïncidait avec le match d’ouverture du Portugal à la Coupe du monde 2026 contre la République démocratique du Congo. Junior et ses amis ont alors suspendu leur partie en plein air pour assister, sur écran, à la rencontre et voir l’attaquant chevronné concéder un match nul (1-1) face à une formation d’un niveau inférieur.