VIDÉO : Fête à la piscine et gâteau en forme de beignet ! Georgina Rodriguez dévoile comment Cristiano Ronaldo Jr a fêté son 16e anniversaire pendant que son père, CR7, participait à la Coupe du monde avec le Portugal

La résidence des Rodriguez-Ronaldo s’est transformée en une véritable fan zone pour célébrer le grand jour de Cristiano Jr. Sous un soleil estival de plomb, Georgina a orchestré un événement riche en animations : immense pool party, stands de jeux dignes d’un carnaval et même un défi de sumo qui a beaucoup amusé les convives avant que chacun ne vienne se rafraîchir dans la piscine familiale.

Côté gastronomie, Georgina a mis les petits plats dans les grands en servant plusieurs variétés de paella, pour une touche méditerranéenne. Enfin, le traditionnel gâteau d’anniversaire a été remplacé par une tour de beignets personnalisée : le prénom du jeune homme en lettres bleues, surmonté d’un « 16 » argenté, marquant son entrée dans l’adolescence.