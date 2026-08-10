Alonso s’est retrouvé au cœur de l’action pour toutes les mauvaises raisons lors du dernier match de pré-saison de Chelsea, puisqu’il a été contraint de retenir physiquement des membres de son propre staff. L’incident a éclaté un peu après l’heure de jeu, lorsque le défenseur de Johor Darul Ta'zim Antonio Glauder s’est lancé dans un tacle dangereux par derrière sur l’attaquant de Chelsea Liam Delap, qui avait déjà transformé deux penalties plus tôt dans le match.

Le nouvel entraîneur chargé des coups de pied arrêtés, MacPhee, récemment recruté en provenance d’Aston Villa, a été le plus virulent dans sa désapprobation. L’entraîneur écossais a été vu foncer vers le banc adverse pour aller confronter le staff de JDT. Selon des images vidéo de l’incident, le nouveau coach de Chelsea aurait été entendu en train de crier « ferme ta p*** de gueule » à ses homologues.



