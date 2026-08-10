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Muhammad Zaki

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VIDÉO : « Ferme ta p*tain de gueule ! » - Le nouvel entraîneur de Chelsea impliqué dans une altercation TRÈS tendue, Xabi Alonso contraint d’intervenir

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La tournée de pré-saison de Chelsea en Asie a pris une tournure explosive lorsque le nouvel entraîneur des coups de pied arrêtés, Austin MacPhee, a été impliqué dans une vive altercation au bord du terrain. L’ancien d’Aston Villa a dû être physiquement retenu par l’entraîneur Xabi Alonso après que les esprits se sont échauffés lors d’un spectaculaire match nul 3-3 contre Johor Darul Ta'zim en Malaisie.

  • La tension éclate au bord du terrain en Malaisie

    Alonso s’est retrouvé au cœur de l’action pour toutes les mauvaises raisons lors du dernier match de pré-saison de Chelsea, puisqu’il a été contraint de retenir physiquement des membres de son propre staff. L’incident a éclaté un peu après l’heure de jeu, lorsque le défenseur de Johor Darul Ta'zim Antonio Glauder s’est lancé dans un tacle dangereux par derrière sur l’attaquant de Chelsea Liam Delap, qui avait déjà transformé deux penalties plus tôt dans le match.

    Le nouvel entraîneur chargé des coups de pied arrêtés, MacPhee, récemment recruté en provenance d’Aston Villa, a été le plus virulent dans sa désapprobation. L’entraîneur écossais a été vu foncer vers le banc adverse pour aller confronter le staff de JDT. Selon des images vidéo de l’incident, le nouveau coach de Chelsea aurait été entendu en train de crier « ferme ta p*** de gueule » à ses homologues.


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  • Le litige contractuel plonge le match dans la confusion

    Le suspense ne s’est pas arrêté au coup de sifflet final sur le score de 3-3, puisqu’une nouvelle polémique a éclaté concernant le format du match. Alors qu’on s’attendait à ce que la rencontre se décide aux tirs au but, la séance de tirs au but obligatoire après le match a été annulée de manière inattendue par les officiels de la rencontre et les organisateurs locaux.

    Le responsable des opérations de l’équipe première de Chelsea, Kevin Campello, était particulièrement furieux de la décision d’autoriser l’équipe malaisienne à quitter la pelouse sans que la séance de tirs au but n’ait lieu. Campello a été vu dans une discussion houleuse avec le corps arbitral, allant jusqu’à crier à un moment : « C’est écrit dans le contrat ! »


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    Alonso met en place sa révolution en coulisses

    L’arrivée de MacPhee s’inscrit dans une refonte plus large du staff menée par Alonso, qui cherche à mettre en place les mêmes standards méticuleux qui lui ont permis de connaître un succès historique au Bayer Leverkusen. L’entraîneur, connu pour ses longs cheveux blonds caractéristiques, a été une figure clé aux côtés d’Unai Emery pendant l’ascension de Villa vers les places qualificatives pour la Ligue des champions. En faisant venir des spécialistes comme MacPhee, Alonso tente de corriger les lacunes tactiques, notamment sur les coups de pied arrêtés, qui ont plombé Chelsea lors de ses récentes saisons conclues dans le ventre mou du classement.

    La tournée en Asie étant désormais terminée, Chelsea va retourner à Stamford Bridge pour peaufiner son plan tactique. La saison de compétition débutera officiellement le 24 août, lorsque Chelsea effectuera le court déplacement pour affronter son rival de l’ouest londonien Fulham. Après les errements défensifs et l’agitation sur la ligne de touche affichés en Malaisie, Alonso sera désespéré de voir une prestation plus disciplinée à Craven Cottage.

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