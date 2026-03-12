Valverde a ouvert le score après avoir profité d'un long ballon de Thibaut Courtois, avant de doubler la mise après un joli échange avec Vinicius Junior. Il a complété son triplé juste avant la pause, contrôlant le ballon en plein vol avant de marquer d'une volée puissante après un lob délicat de Brahim Diaz. La journaliste de Prime Video Italia, Alessia Tarquinio, a été tellement séduite par la performance du milieu de terrain qu'elle a décidé de passer outre le processus de vote officiel et de lui décerner son propre prix.
Traduit par
VIDÉO : Federico Valverde reçoit le Ballon d'Or des mains d'un journaliste enthousiaste après son impressionnant triplé avec le Real Madrid contre Manchester City
La leçon de Valverde au Bernabeu
Regardez le clip
La cérémonie de remise des prix virtuelle
Dans un moment de bonne humeur qui est depuis devenu viral, elle a remis à la star madrilène une version numérique de la plus prestigieuse récompense individuelle du football. Brandissant son smartphone devant la caméra, Tarquinio a déclaré à Valverde, amusé : « Je dois vous remettre cette chose virtuelle, car je n'ai pas le trophée ici : le Ballon d'Or ! » L'image du Ballon d'Or sur l'écran a fait rire l'international uruguayen, qui a répondu en plaisantant : « Le téléphone est à moi aussi ? »
Après le coup de sifflet final, le capitaine des Blancos était naturellement rayonnant et a déclaré aux médias : « C'était incroyable, ce sont des soirées dont on rêve. Cela faisait longtemps que je n'avais pas autant apprécié un match. Je suis vraiment heureux, mais surtout parce que l'équipe a gagné. »
- (C)Getty Images
L'attention se porte désormais sur l'Etihad
Malgré les trois buts d'avance et les applaudissements qui résonnent dans ses oreilles, Valverde refuse de s'emballer, car le travail n'est qu'à moitié fait. Il reste méfiant quant à une éventuelle remontée de l'équipe de Guardiola lors du match retour, exhortant ses coéquipiers à rester professionnels et à éviter toute complaisance. Valverde ajoute : « Les matchs à Manchester sont très difficiles. Nous devons y aller comme si le score était de 0-0 et travailler dur. Nous avons montré que nous pouvions réaliser de grandes choses lorsque l'équipe travaille ensemble. »