VIDÉO : Federico Valverde reçoit le Ballon d'Or des mains d'un journaliste enthousiaste après son impressionnant triplé avec le Real Madrid contre Manchester City

Dans un moment de bonne humeur qui est depuis devenu viral, elle a remis à la star madrilène une version numérique de la plus prestigieuse récompense individuelle du football. Brandissant son smartphone devant la caméra, Tarquinio a déclaré à Valverde, amusé : « Je dois vous remettre cette chose virtuelle, car je n'ai pas le trophée ici : le Ballon d'Or ! » L'image du Ballon d'Or sur l'écran a fait rire l'international uruguayen, qui a répondu en plaisantant : « Le téléphone est à moi aussi ? »

Après le coup de sifflet final, le capitaine des Blancos était naturellement rayonnant et a déclaré aux médias : « C'était incroyable, ce sont des soirées dont on rêve. Cela faisait longtemps que je n'avais pas autant apprécié un match. Je suis vraiment heureux, mais surtout parce que l'équipe a gagné. »