La course au titre de Madrid a subi un coup d’arrêt brutal quand les Merengue ont laissé filer leur mince avance à la 94^e minute sur la pelouse de l’Estadio La Cartuja. Vinicius Jr avait bien ouvert le score dès les premières minutes, mais les Blancos n’ont pas su tuer le match, malgré des occasions franches signées Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Les Andalous ont profité du chaos des dernières secondes pour égaliser par Héctor Bellerín, même si les Madrilènes ont protesté, estimant que Ferland Mendy avait été illégalement plaqué par Antony juste avant l’action du but.
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VIDÉO : Faute flagrante ? Álvaro Arbeloa fulmine après que l’ancien ailier de Manchester United, Antony, a fait trébucher Ferland Mendy quelques secondes avant l’égalisation du Real Betis
Un crève-cœur dans les arrêts de jeu à Séville
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Huit points de retard
Ce match nul laisse Madrid à huit points de la tête du classement alors qu’il ne reste plus que cinq journées à disputer, un écart qui pourrait passer à 11 points si Barcelone bat Getafe. Après la rencontre, Arbeloa n’a pas mâché ses mots et a vivement critiqué l’arbitre pour n’avoir pas détecté, selon lui, une faute flagrante sur Mendy juste avant l’égalisation adverse.
Exprimant sa frustration envers l’arbitrage et le manque de rigueur technique de la salle VAR, il a déclaré : « Il y a une faute évidente sur Mendy avant leur but. Le problème, c’est que les personnes chargées de prendre ces décisions doivent comprendre le football, et ce n’est clairement pas le cas. »
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Les espoirs de remporter un titre s'amenuisent
Après leur élimination en Ligue des champions, les Madrilènes se dirigent vers leur cinquième saison sans le moindre trophée depuis le début du siècle. Les hommes d’Arbeloa doivent rapidement se remettre en selle avant de se rendre sur la pelouse d’Espanyol la semaine prochaine, puis d’aborder le deuxième Clásico de la saison sur la pelouse du Barça. À moins d’un effondrement improbable de l’équipe de Hansi Flick, actuelle leader de la Liga, la pression sur les épaules d’Arbeloa ne cessera de monter à mesure que la deuxième place se profilera comme un scénario quasi certain.