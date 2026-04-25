Ce match nul laisse Madrid à huit points de la tête du classement alors qu’il ne reste plus que cinq journées à disputer, un écart qui pourrait passer à 11 points si Barcelone bat Getafe. Après la rencontre, Arbeloa n’a pas mâché ses mots et a vivement critiqué l’arbitre pour n’avoir pas détecté, selon lui, une faute flagrante sur Mendy juste avant l’égalisation adverse.

Exprimant sa frustration envers l’arbitrage et le manque de rigueur technique de la salle VAR, il a déclaré : « Il y a une faute évidente sur Mendy avant leur but. Le problème, c’est que les personnes chargées de prendre ces décisions doivent comprendre le football, et ce n’est clairement pas le cas. »