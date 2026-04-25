Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-BETIS-REAL MADRIDAFP
Adhe Makayasa

Traduit par

VIDÉO : Faute flagrante ? Álvaro Arbeloa fulmine après que l’ancien ailier de Manchester United, Antony, a fait trébucher Ferland Mendy quelques secondes avant l’égalisation du Real Betis

A. Arbeloa
Bétis Séville vs Real Madrid
F. Mendy
Antony
Bétis Séville
Real Madrid
LaLiga

L'entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a exprimé sa colère après le but égalisateur controversé inscrit en fin de match qui a coûté à son équipe des points précieux face au Real Betis vendredi soir. Ce résultat offre de fait le titre de champion de Liga à son grand rival, le FC Barcelone, mais le technicien madrilène affirme que ce but décisif aurait dû être refusé pour une faute commise par l'ancien ailier de Manchester United, Antony.

  • Un crève-cœur dans les arrêts de jeu à Séville

    La course au titre de Madrid a subi un coup d’arrêt brutal quand les Merengue ont laissé filer leur mince avance à la 94^e minute sur la pelouse de l’Estadio La Cartuja. Vinicius Jr avait bien ouvert le score dès les premières minutes, mais les Blancos n’ont pas su tuer le match, malgré des occasions franches signées Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Les Andalous ont profité du chaos des dernières secondes pour égaliser par Héctor Bellerín, même si les Madrilènes ont protesté, estimant que Ferland Mendy avait été illégalement plaqué par Antony juste avant l’action du but.

    • Publicité

  • Visionnez la séquence


  • Huit points de retard

    Ce match nul laisse Madrid à huit points de la tête du classement alors qu’il ne reste plus que cinq journées à disputer, un écart qui pourrait passer à 11 points si Barcelone bat Getafe. Après la rencontre, Arbeloa n’a pas mâché ses mots et a vivement critiqué l’arbitre pour n’avoir pas détecté, selon lui, une faute flagrante sur Mendy juste avant l’égalisation adverse.

    Exprimant sa frustration envers l’arbitrage et le manque de rigueur technique de la salle VAR, il a déclaré : « Il y a une faute évidente sur Mendy avant leur but. Le problème, c’est que les personnes chargées de prendre ces décisions doivent comprendre le football, et ce n’est clairement pas le cas. »

  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Les espoirs de remporter un titre s'amenuisent

    Après leur élimination en Ligue des champions, les Madrilènes se dirigent vers leur cinquième saison sans le moindre trophée depuis le début du siècle. Les hommes d’Arbeloa doivent rapidement se remettre en selle avant de se rendre sur la pelouse d’Espanyol la semaine prochaine, puis d’aborder le deuxième Clásico de la saison sur la pelouse du Barça. À moins d’un effondrement improbable de l’équipe de Hansi Flick, actuelle leader de la Liga, la pression sur les épaules d’Arbeloa ne cessera de monter à mesure que la deuxième place se profilera comme un scénario quasi certain.

LaLiga
Bétis Séville crest
Bétis Séville
BET
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI
LaLiga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA