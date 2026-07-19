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VIDÉO : Esprits chauds : le sélectionneur argentin Lionel Scaloni doit mettre fin à une bagarre après la première victoire de l'Espagne en Coupe du monde depuis 16 ans

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
L. Scaloni

La finale houleuse de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine a dégénéré dès que le coup de sifflet final a sacré « La Roja » championne. Plusieurs joueurs de « La Albiceleste » ont alors tenté de s’en prendre à leurs adversaires sur la pelouse. Le sélectionneur argentin, Lionel Scaloni, a dû jouer les médiateurs pour mettre fin aux échauffourées.

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    D’emblée, la rencontre s’est révélée houleuse.

    La finale Espagne-Argentine a été ponctuée d’environ 50 fautes tout au long de l’après-midi ; l’Albiceleste a récolté quatre cartons jaunes et a perdu sa star, Enzo Fernández, expulsé dans les dernières secondes des prolongations. Un niveau de brutalité qui a souvent pris le pas sur le spectacle.

    Après le coup de sifflet final, plusieurs Argentins ont tenté de provoquer leurs adversaires, jusqu’à ce que Scaloni intervienne pour calmer ses joueurs et éviter l’envenimement des tensions.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Visionnez les extraits

    Une bagarre a immédiatement éclaté sur la pelouse à l’issue de la rencontre.

    Voici un autre angle de la scène.



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    Une raison d’être frustré

    Malgré un style de jeu agressif, l’Argentine de Scaloni n’a pas réussi à se créer d’occasions. L’équipe est restée 105 minutes sans cadrer le moindre tir et a terminé les 120 minutes avec seulement deux tentatives, toutes non cadrées. Elle n’a par ailleurs enregistré que huit touches dans la surface espagnole durant tout le match.

    La Roja, en revanche, a cadré 12 de ses 20 tirs et totalisé 31 touches dans la surface adverse.

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