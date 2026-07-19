VIDÉO : Esprits chauds : le sélectionneur argentin Lionel Scaloni doit mettre fin à une bagarre après la première victoire de l'Espagne en Coupe du monde depuis 16 ans

La finale Espagne-Argentine a été ponctuée d’environ 50 fautes tout au long de l’après-midi ; l’Albiceleste a récolté quatre cartons jaunes et a perdu sa star, Enzo Fernández, expulsé dans les dernières secondes des prolongations. Un niveau de brutalité qui a souvent pris le pas sur le spectacle.

Après le coup de sifflet final, plusieurs Argentins ont tenté de provoquer leurs adversaires, jusqu’à ce que Scaloni intervienne pour calmer ses joueurs et éviter l’envenimement des tensions.