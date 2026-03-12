VIDÉO : Enzo Fernandez, furieux, perd complètement son sang-froid face à Filip Jorgensen et s'en prend au gardien de but de Chelsea pour son erreur coûteuse lors de la défaite du PSG

Les ambitions de Chelsea en Ligue des champions ont été réduites à néant lors d'une soirée désastreuse à Paris, mais l'image la plus marquante n'est pas le score, mais la guerre civile qui a éclaté sur le terrain. Fernandez a complètement perdu son sang-froid avec le gardien Jorgensen après une série d'erreurs catastrophiques qui ont permis au PSG de mener 5-2 lors du match aller des huitièmes de finale.

La première erreur du gardien international danois a semblé exaspérer Fernandez, Jorgensen ayant pourtant plusieurs options sur les ailes gauche et droite, mais ayant préféré tenter une passe risquée au milieu, qui a été interceptée par Bradley Barcola. Quelques instants plus tard, Vitinha a lobé Jorgensen et donné l'avantage 3-2 au PSG, les caméras filmant le champion du monde argentin en train de hurler sur son gardien, agitant les bras de frustration.