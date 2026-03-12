Goal.com
Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
VIDÉO : Enzo Fernandez, furieux, perd complètement son sang-froid face à Filip Jorgensen et s'en prend au gardien de but de Chelsea pour son erreur coûteuse lors de la défaite du PSG

Les tensions internes ont éclaté au Parc des Princes lorsque Enzo Fernandez s'en est pris à son coéquipier Filip Jorgensen lors d'une soirée chaotique en Ligue des champions. Le milieu de terrain argentin était furieux après que les erreurs de distribution du gardien aient permis au PSG de prendre une avance confortable.

    Les ambitions de Chelsea en Ligue des champions ont été réduites à néant lors d'une soirée désastreuse à Paris, mais l'image la plus marquante n'est pas le score, mais la guerre civile qui a éclaté sur le terrain. Fernandez a complètement perdu son sang-froid avec le gardien Jorgensen après une série d'erreurs catastrophiques qui ont permis au PSG de mener 5-2 lors du match aller des huitièmes de finale.

    La première erreur du gardien international danois a semblé exaspérer Fernandez, Jorgensen ayant pourtant plusieurs options sur les ailes gauche et droite, mais ayant préféré tenter une passe risquée au milieu, qui a été interceptée par Bradley Barcola. Quelques instants plus tard, Vitinha a lobé Jorgensen et donné l'avantage 3-2 au PSG, les caméras filmant le champion du monde argentin en train de hurler sur son gardien, agitant les bras de frustration.

    Après le match, l'entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, a refusé de blâmer son jeune gardien de but, malgré son erreur importante qui a conduit à la défaite écrasante.

    « Les joueurs font des erreurs », a déclaré Rosenior, cité par The Guardian. « Filip n'est pas le premier et cela fait partie du football. Il faut lui rendre hommage, il a reconnu ses torts dans les vestiaires. Je fais des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Parfois, elles sont plus coûteuses. C'est l'un de ces moments. Ce que nous devons faire pour Rob, Filip et tous les joueurs, c'est prendre soin les uns des autres. C'est un test important pour notre caractère. »

    Un choix difficile pour Rosenior

    Le résultat de 5-2 place Rosenior face à un défi de taille lors du match retour à Stamford Bridge. Au-delà des ajustements tactiques nécessaires pour renverser un déficit de trois buts, le manager est désormais confronté à un dilemme majeur concernant le choix du gardien titulaire. Après une dispute publique et une perte de confiance, la question reste de savoir si Jorgensen conservera sa place pour les prochains matchs de Premier League.

    Avant le match crucial de la semaine prochaine contre le PSG, Chelsea affrontera Newcastle dans l'objectif de terminer parmi les quatre premiers cette saison, malgré la concurrence acharnée de Manchester United, Aston Villa et Liverpool.

