VIDÉO : Encore un coup de génie de Lionel Messi ! Le plus grand joueur argentin de tous les temps inscrit le but de la victoire d'une frappe enroulée dans la lucarne, permettant à l'Inter Miami de s'imposer face aux Colorado Rapids lors d'un match haletant qui a vu cinq buts marqués

L’attaquant légendaire a inscrit un doublé ce soir-là, mais c’est surtout sa frappe à la 79^e minute qui restera dans les annales. Après une perte de balle du Colorado près du milieu de terrain, Messi a récupéré le ballon, a percé vers la surface de réparation avant de rebrousser chemin près du poteau droit et de décocher une frappe sublime qui s’est enroulée parfaitement dans la lucarne. Cette victoire cruciale permet aux Herons de porter leur série d’invincibilité à sept matchs et de remonter à la deuxième place de la Conférence Est, à une longueur du leader, le Nashville SC. Outre le doublé de Messi, l’attaquant international mexicain Germán Berterame a également frappé, offrant à l’Inter Miami une victoire 3-2 arrachée au terme d’une rencontre disputée.