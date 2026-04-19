L’attaquant légendaire a inscrit un doublé ce soir-là, mais c’est surtout sa frappe à la 79^e minute qui restera dans les annales. Après une perte de balle du Colorado près du milieu de terrain, Messi a récupéré le ballon, a percé vers la surface de réparation avant de rebrousser chemin près du poteau droit et de décocher une frappe sublime qui s’est enroulée parfaitement dans la lucarne. Cette victoire cruciale permet aux Herons de porter leur série d’invincibilité à sept matchs et de remonter à la deuxième place de la Conférence Est, à une longueur du leader, le Nashville SC. Outre le doublé de Messi, l’attaquant international mexicain Germán Berterame a également frappé, offrant à l’Inter Miami une victoire 3-2 arrachée au terme d’une rencontre disputée.
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VIDÉO : Encore un coup de génie de Lionel Messi ! Le plus grand joueur argentin de tous les temps inscrit le but de la victoire d'une frappe enroulée dans la lucarne, permettant à l'Inter Miami de s'imposer face aux Colorado Rapids lors d'un match haletant qui a vu cinq buts marqués
Messi scelle de manière spectaculaire le dénouement d'un match haletant marqué par cinq buts
Admirez Messi expédier une frappe somptueuse sous la barre transversale.
Soirée historique pour la MLS au Colorado
L’« effet Messi » s’est pleinement manifesté devant une foule de 75 824 spectateurs, deuxième plus forte affluence de l’histoire de la Major League Soccer. Des supporters sont venus en masse de tout le pays pour voir le huit fois vainqueur du Ballon d’Or, et celui-ci ne les a pas déçus. Bien que les Rapids aient livré un combat acharné et mis en difficulté la défense de Miami, le génie individuel du capitaine des visiteurs a fait la différence.
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Hoyos a réussi des débuts de rêve aux côtés de son protégé.
Ce match a ouvert un nouveau chapitre pour le club floridien, après le départ soudain de Javier Mascherano, qui avait démissionné quelques mois seulement après avoir mené l’équipe vers le titre en MLS Cup. Dans un communiqué, l’ancien milieu de terrain argentin avait évoqué des « raisons personnelles » pour justifier son départ. L’entraîneur par intérim Guillermo Hoyos, précédemment directeur sportif du club, a donc pris les commandes pour stabiliser l’équipe. Sa longue relation avec Messi, forgée au sein de la prestigieuse académie La Masia du FC Barcelone, confère à cette victoire une résonance émotionnelle particulière.