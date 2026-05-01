L’incident, largement relayé par les médias roumains, a tourné au surréalisme lors de l’intervention médicale. Les journalistes locaux ont parlé de scènes « tragicomiques » après que l’ambulance, venue évacuer Git, s’est enlisée dans la boue en pénétrant sur la pelouse.

Impossible de progresser sur la pelouse détrempée, le véhicule est resté bloqué. Les joueurs des deux équipes et plusieurs supporters se sont alors mobilisés pour pousser l’ambulance jusqu’à la sortie du terrain, permettant enfin au personnel médical d’évacuer Git vers l’hôpital pour une intervention chirurgicale.