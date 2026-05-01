Le match de barrage pour la montée en Liga II entre le FC Voluntari et le FC Bihor Oradea a sombré dans le chaos en toute fin de rencontre, suite à la grave blessure du défenseur de Voluntari, Alexandru Git. De fortes pluies avaient rendu la pelouse détrempée et instable tout au long de la soirée. La situation a empiré à la 90e minute lorsque Git s’est cassé la jambe après un tacle glissé mal dosé de Razvan Gunie, joueur de Bihor, immédiatement sanctionné d’un carton rouge. Le staff médical est alors entré sur la pelouse pour soigner le défenseur blessé, mais l’état de la surface, qui ne cessait de se dégrader, a rapidement compliqué l’intervention des secouristes.
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VIDÉO : En deuxième division roumaine, joueurs et supporters ont dû pousser une ambulance sur un terrain inondé pour évacuer un joueur gravement blessé
Une blessure effroyable a contraint l’arbitre à interrompre un match de Liga II déjà très chaotique.
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Selon les médias locaux, l’opération de sauvetage s’est déroulée dans le chaos.
L’incident, largement relayé par les médias roumains, a tourné au surréalisme lors de l’intervention médicale. Les journalistes locaux ont parlé de scènes « tragicomiques » après que l’ambulance, venue évacuer Git, s’est enlisée dans la boue en pénétrant sur la pelouse.
Impossible de progresser sur la pelouse détrempée, le véhicule est resté bloqué. Les joueurs des deux équipes et plusieurs supporters se sont alors mobilisés pour pousser l’ambulance jusqu’à la sortie du terrain, permettant enfin au personnel médical d’évacuer Git vers l’hôpital pour une intervention chirurgicale.
Une enquête devrait être ouverte alors que Git entame sa reprise.
Git devrait observer une longue convalescence après avoir subi une intervention chirurgicale suite à une fracture de la jambe. Le défenseur a reçu des soins sur la pelouse pendant environ dix minutes avant d'être transporté à l'hôpital.
Les autorités roumaines devraient par ailleurs enquêter sur les circonstances de la rencontre, notamment l’état du terrain et le délai d’intervention des secours. Sur le plan sportif, la victoire 2-1 du FC Voluntari lui permet de rester en lice pour la promotion, tandis que les espoirs du FC Bihor Oradea de se hisser dans les places de barrages ont subi un revers.