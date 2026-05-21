VIDÉO : Ému aux larmes, Cristiano Ronaldo a ensuite mené la célébration d’Al-Nassr au son des tambours après avoir conquis son premier titre en Ligue professionnelle saoudienne

Al-Nassr a été sacré champion d’Arabie saoudite pour la 11e fois en s’imposant 4-1 contre Damac lors de la dernière journée. Sous la conduite de Jorge Jesus, le club a répondu présent au moment crucial et a ainsi devancé son rival invaincu Al-Hilal pour décrocher son premier titre depuis 2019.

À Riyad, l’atmosphère était électrique lorsque les buts de Sadio Mané et Kingsley Coman ont rapidement offert un avantage confortable aux locaux. Morlaye Sylla a bien réduit le score sur penalty pour Damac, mais la soirée a finalement appartenu à Cristiano Ronaldo, dont un doublé a scellé la victoire et le titre pour Al-Nassr.