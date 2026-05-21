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VIDÉO : Ému aux larmes, Cristiano Ronaldo a ensuite mené la célébration d’Al-Nassr au son des tambours après avoir conquis son premier titre en Ligue professionnelle saoudienne
Al-Nassr met fin à sept ans de disette
Al-Nassr a été sacré champion d’Arabie saoudite pour la 11e fois en s’imposant 4-1 contre Damac lors de la dernière journée. Sous la conduite de Jorge Jesus, le club a répondu présent au moment crucial et a ainsi devancé son rival invaincu Al-Hilal pour décrocher son premier titre depuis 2019.
À Riyad, l’atmosphère était électrique lorsque les buts de Sadio Mané et Kingsley Coman ont rapidement offert un avantage confortable aux locaux. Morlaye Sylla a bien réduit le score sur penalty pour Damac, mais la soirée a finalement appartenu à Cristiano Ronaldo, dont un doublé a scellé la victoire et le titre pour Al-Nassr.
Scènes émouvantes au parc Al-Awwal
À 41 ans, il a fait un bond dans le temps en expédiant un coup franc puissant et rasant dans le petit filet gauche, signant ainsi son premier but sur coup de pied arrêté direct depuis août 2024. Son 27^e but en championnat, et il n’allait pas s’arrêter là : bien lancé dans la surface, il doublait sa mise et offrait le quatrième but à Al-Nassr à dix minutes du terme. Dès son deuxième coup de génie, la portée de son exploit a frappé l’attaquant légendaire. Remplacé sous les ovations, il a ensuite laissé éclater son émotion en versant quelques larmes sur le banc. Ce succès revêt une importance particulière pour l’attaquant, qui avait jusqu’ici dû se contenter de deux deuxièmes places et d’une troisième place depuis son arrivée au Moyen-Orient en janvier 2023.
Fête populaire et gloire du titre
Dès le coup de sifflet final, les larmes ont laissé place à une joie immense. Ronaldo s'est immédiatement engouffré dans les tribunes pour mener avec les supporters la célèbre célébration des tambours d'Al-Nassr. Grâce à ce succès, Al-Nassr termine avec deux points d'avance sur Al Hilal, invaincu depuis des semaines mais finalement incapable de revenir sur l'équipe de Jesus.
Il s’agit du huitième titre de champion de première division de la carrière de Ronaldo, acquis dans quatre pays différents. Après avoir enfin conquis la Saudi Pro League, le quintuple Ballon d’Or a consolidé son héritage à Riyad en ramenant le club au sommet du football national.
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Pas de Soulier d’or cette année, mais la Coupe du monde se profile déjà à l’horizon.
Le doublé de Ronaldo, qui a permis à Al Nassr de décrocher le titre, ne lui a pas suffi pour rester dans la course au Soulier d’or de la Saudi Pro League. L’attaquant portugais termine la saison avec 28 réalisations, devancé par Julián Quiñones (Al Qadsiah), auteur de 33 buts, et Ivan Toney (Al Ahli), crédité de 32.
Malgré ce revers, le quintuple Ballon d’Or a soulevé le plus grand trophée national et espère désormais enrichir son palmarès lors de la Coupe du monde cet été. Convoqué par Roberto Martínez, il s’apprête à disputer la compétition pour la sixième fois, un record.