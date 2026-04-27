Goal.com
En direct
Fenerbahce SK v Besiktas JK - Trendyol Süper LigGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduit par

VIDÉO : Ederson frappe l'écran du VAR dans un accès de rage après l'expulsion d'une ancienne star de Manchester City lors de la défaite de Fenerbahçe face à Galatasaray dans le derby

Ederson
Fenerbahce
Galatasaray
Super Lig
Manchester City

L’ancien gardien de but de Manchester City, Ederson, a perdu son sang-froid de manière spectaculaire dimanche, lors du derby très disputé entre Fenerbahçe et Galatasaray. Les caméras ont capté le gardien brésilien s’en prenant à la technologie après avoir reçu un carton rouge controversé, lors d’un match qui a pratiquement enterré les espoirs de titre de son équipe en Super Lig.

  • Agression physique sur l’arbitre

    Le choc très attendu entre Galatasaray et Fenerbahce a tourné au chaos lorsque Ederson a reçu un véritable carton rouge. Menés 1-0, les locaux ont obtenu un penalty à la 62^e minute, moment où la tension a atteint son paroxysme. Avertit plus tôt dans la rencontre, le gardien a contesté la décision arbitrale, jugée comme une tentative de retarder l’exécution du penalty, et a écopé d’un deuxième jaune.

    Ce deuxième avertissement, synonyme d’exclusion, a provoqué la colère du gardien expérimenté, qui a contesté vivement la décision de l’arbitre. Les images de la retransmission ont montré un accrochage physique, l’arbitre et le gardien semblant se donner des coups de tête. Le drame ne s’est pas arrêté au coup de sifflet : alors qu’Ederson était escorté hors du terrain, sa fureur a de nouveau éclaté. Le Brésilien a été filmé en train de frapper l’écran du VAR en se dirigeant vers le tunnel, laissant joueurs, officiels et spectateurs stupéfaits par cet accès de colère.

    • Publicité

  • Visionnez la séquence vidéo





  • Galatasaray consolide son emprise sur le titre

    Une fois le calme revenu, Baris Yilmaz s’est présenté pour transformer le penalty et doubler l’avance des locaux, après l’ouverture du score de Victor Osimhen. La situation s’est ensuite dégradée pour Fenerbahce, qui peinait à contenir ses rivaux avec seulement dix hommes sur la pelouse.

    L’ancien milieu d’Arsenal, Lucas Torreira, a finalement inscrit le troisième but, scellant une victoire convaincante 3-0 pour Galatasaray. Ce résultat a des implications considérables pour la course au titre turc, mettant fin aux espoirs de Fenerbaçhe de rattraper son rival de toujours en tête du classement.

  • LEROY SANE GALATASARAY EDERSON FENERBAHCE Getty Images

    Les conséquences pour Fenerbahçe

    Grâce à ce succès, Galatasaray porte son avance en tête de la Super Lig à sept points, alors que seuls trois matchs restent à disputer. Alors que Galatasaray se prépare à sabrer le champagne d’un nouveau titre national, Fener doit ramasser les morceaux d’une soirée où il a perdu à la fois sa discipline et ses maigres espoirs de sacre. Le duel contre Basaksehir, le 2 mai, est un match à ne pas manquer s’il veut éviter de terminer la saison sur une note amère, tout en priant pour que Galatasaray trébuche sur la pelouse de Samsunspor.