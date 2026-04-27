VIDÉO : Ederson frappe l'écran du VAR dans un accès de rage après l'expulsion d'une ancienne star de Manchester City lors de la défaite de Fenerbahçe face à Galatasaray dans le derby

Le choc très attendu entre Galatasaray et Fenerbahce a tourné au chaos lorsque Ederson a reçu un véritable carton rouge. Menés 1-0, les locaux ont obtenu un penalty à la 62^e minute, moment où la tension a atteint son paroxysme. Avertit plus tôt dans la rencontre, le gardien a contesté la décision arbitrale, jugée comme une tentative de retarder l’exécution du penalty, et a écopé d’un deuxième jaune.

Ce deuxième avertissement, synonyme d’exclusion, a provoqué la colère du gardien expérimenté, qui a contesté vivement la décision de l’arbitre. Les images de la retransmission ont montré un accrochage physique, l’arbitre et le gardien semblant se donner des coups de tête. Le drame ne s’est pas arrêté au coup de sifflet : alors qu’Ederson était escorté hors du terrain, sa fureur a de nouveau éclaté. Le Brésilien a été filmé en train de frapper l’écran du VAR en se dirigeant vers le tunnel, laissant joueurs, officiels et spectateurs stupéfaits par cet accès de colère.